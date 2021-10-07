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Новини Відставка Разумкова
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Нардепи з другого разу підтримали пропозицію віцеспікерки Кондратюк обговорити кандидатури на посаду спікера ВР

Нардепи з другого разу підтримали пропозицію віцеспікерки Кондратюк обговорити кандидатури на посаду спікера ВР

Народні депутати з другого разу підтримали пропозицію віцеспікерки Олени Кондратюк про обговорення кандидатур на посаду спікера.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Перший раз проголосував лише 191 парламентар за необхідних 226.

Заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв запропонував зібратися завтра.

"Слуги народу" не хочуть працювати", - зазначив він.

Своєю чергою нардеп СН Андрій Мотовиловець заявив, що потрібно переголосувати це питання. Кондратюк ще раз поставила на голосування пропозицію обговорити кандидатури. За - 254 нардепи.

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Зі свого боку перший віцеспікер Руслан Стефанчук заявив про конфлікт інтересів і пообіцяв не брати участі в голосуванні.

Інші кандидати на пост спікера ВР, а саме нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, нардепка "ЄС" Яна Зінкевич, а також член фракції "ЄС" Олексій Гончаренко і позафракційний депутат Гео Лерос, також повідомили, що не братимуть участі в голосуванні.

Автор: 

ВР (14977) голосування (485) спікер (61) Кондратюк Олена (91) Разумков Дмитро (1527) Стефанчук Руслан (760)


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с одного раза не дошло - как жирафу - потому что шея длинная или заторможеньі управляющим голосованием АраХамии. . .
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07.10.2021 15:12 Відповісти
какое нах обсуждение!?
Ермак ужу все украл..ой извиняюсь-решил
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07.10.2021 15:58 Відповісти
 
 