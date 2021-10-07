Кандидат на посаду спікера Стефанчук: Потрібен не "публічний піар", а підвищення якості парламентаризму

Нині Руслан Стефанчук, як кандидат у спікери, виступає перед народними депутатами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Стефанчук заявив, що, на відміну від інших кандидатів, його виступ - це звіт про виконану роботу на посаді першого віцеспікера.

За його словами, потрібно докласти максимум зусиль не "для публічного піару", а для підвищення якості парламентаризму.

Звертаючись до тих, хто планує його підтримати, Стефанчук зазначив: "Я спробую виправдати вашу довіру". Відповідаючи на запитання депутатів, він сказав: "парламент - це місце для дискусій і представництво всієї України". "Я докладу всіх зусиль, щоб так і залишалося надалі", - пообіцяв кандидат у спікери.

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