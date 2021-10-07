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Кандидат на посаду спікера Стефанчук: Потрібен не "публічний піар", а підвищення якості парламентаризму

Кандидат на посаду спікера Стефанчук: Потрібен не

Нині Руслан Стефанчук, як кандидат у спікери, виступає перед народними депутатами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Стефанчук заявив, що, на відміну від інших кандидатів, його виступ - це звіт про виконану роботу на посаді першого віцеспікера.

За його словами, потрібно докласти максимум зусиль не "для публічного піару", а для підвищення якості парламентаризму.

Звертаючись до тих, хто планує його підтримати, Стефанчук зазначив: "Я спробую виправдати вашу довіру". Відповідаючи на запитання депутатів, він сказав: "парламент - це місце для дискусій і представництво всієї України". "Я докладу всіх зусиль, щоб так і залишалося надалі", - пообіцяв кандидат у спікери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи з другого разу підтримали пропозицію віцеспікерки Кондратюк обговорити кандидатури на посаду спікера ВР

Автор: 

ВР (14977) призначення (2287) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+12
Цей кнур вже продемонстрував якості парламентаризму.
КС визнає прийнятий з порушеннями регламенту закон недійсним. Скільки б зелька не тупав ніжкою...
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07.10.2021 14:22
+3
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07.10.2021 14:52
+3
‐Качественный парламентаризм?Это что?когда все за?
- Нет ,это когда все Зе.
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07.10.2021 15:16
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насильникова мало для поднятия качества?)
маньяков-убийц, педофилов не хватает?
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07.10.2021 14:21 Відповісти
Нет, колумбийский парламентариЗЬМ разбавляют, негодники ! А нужно качество повышать ! )))
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07.10.2021 14:26 Відповісти
Свинарчуков нехватает!
Правда Зельцман,демонстрируя экономический рост,скоро его ряшкой догонит.
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07.10.2021 16:16 Відповісти
Економічне зростання? Щось я пропустив. напевно. Зростання боргів, знаю, економіки - не чув
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07.10.2021 16:48 Відповісти
уже два с половиной года у учителя 4к баксов. не слыхал разве?)
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07.10.2021 18:43 Відповісти
За економіку теж не чув,а от зростання пики Зе - наочно!
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07.10.2021 20:58 Відповісти
Цей кнур вже продемонстрував якості парламентаризму.
КС визнає прийнятий з порушеннями регламенту закон недійсним. Скільки б зелька не тупав ніжкою...
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07.10.2021 14:22 Відповісти
вони таки наповишалися, починаючи з незаконного розпуску ВР...
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07.10.2021 16:12 Відповісти
Влучно
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07.10.2021 22:48 Відповісти
Балабол-картавый решил позаниматься пиаром с высоты кресла спикера парламента.
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07.10.2021 14:25 Відповісти
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07.10.2021 14:33 Відповісти
Дурное оно, харчеваться где будет?
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07.10.2021 14:49 Відповісти
Вот только наркоман Зеля и его "слуги" под понятием "парламентаризм" понимают - СУМАСШЕДШИЙ ПРИНТЕР!
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07.10.2021 14:41 Відповісти
звичайна хуцпа.....
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07.10.2021 14:47 Відповісти
Людину, яка жила у тещі та оформила собі компенсацію за житло з бюджету, ніби він арендував то житло, https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZXNHu_X9ap9K8_y9zVqF85t0JmMSIZInRiM0EQDuSpqra4NMunvbFnITkUUzpHpmKZs4Uv-f353deAMrLB572Gv-LPp_rf1IA6Yvrw3McuTFcvjX5ES3PIkJ3n0ZS_vvjU&__tn__=*NK-R #моносброд пропонує на голову ВР, а

людину яка відома брехнею та сексистськіми заявами про "корабельні сосни" хочуть бачити у кріслі Першого заступника. А чого https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZXNHu_X9ap9K8_y9zVqF85t0JmMSIZInRiM0EQDuSpqra4NMunvbFnITkUUzpHpmKZs4Uv-f353deAMrLB572Gv-LPp_rf1IA6Yvrw3McuTFcvjX5ES3PIkJ3n0ZS_vvjU&__tn__=*NK-R #слуги чекають та не пропонують призначити гвалтівника Іванісова та анал-табу Яременка в комітет по цнотливості та моралі? Комітету такого немає? Так хай започаткують його. Якщо ганбитися перед всім світом, то вже по повній. Бо це вже нове дно.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6951700744855972
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07.10.2021 14:47 Відповісти
Качество парламентаризма это как осетрина не первой свежести.
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07.10.2021 14:47 Відповісти
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07.10.2021 14:52 Відповісти
Качество "слуг народа" уже проверено - все они бракованные!
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07.10.2021 14:53 Відповісти
Саме стабільне явище в українській політиці - кожного дня дізнаватись, що дна іще не досягли, є куди падати далі. Тепер у ЗМІ можна нічого не писати, достатньо тільки показати портрет нового спікера і все стане зрозуміло.
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07.10.2021 15:03 Відповісти
Та ты шо!! Какая глубоко гениальная мыслишка....
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07.10.2021 15:14 Відповісти
‐Качественный парламентаризм?Это что?когда все за?
- Нет ,это когда все Зе.
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07.10.2021 15:16 Відповісти
уже показали качество парламентаризма, приняв противоречащие поправки не глядя...
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07.10.2021 15:40 Відповісти
Сегодня у Стефанчука будет бессонная ночь. Рассмотрение спикера перенесли на завтра.

Вспоминаю золотое правило бюрократа - дайте мне должность, а сволочью я и сам стану.
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07.10.2021 15:42 Відповісти
Зачетный спитч!
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07.10.2021 15:50 Відповісти
что этот кубинский мешок с дерьмом, Стефанчук. выкаблучивается в призидиуме ВР?? Он же наглый врун, @из,,,,н и тупой, кака сибирский валенок или сосна и к тому же лучший жопализ Зеленского!
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07.10.2021 16:08 Відповісти
Ооо!! Свинарчук и парламентаризм?!!
Это не совместимо!
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07.10.2021 16:12 Відповісти
 
 