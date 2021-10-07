Кандидат на посаду спікера Стефанчук: Потрібен не "публічний піар", а підвищення якості парламентаризму
Нині Руслан Стефанчук, як кандидат у спікери, виступає перед народними депутатами.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Стефанчук заявив, що, на відміну від інших кандидатів, його виступ - це звіт про виконану роботу на посаді першого віцеспікера.
За його словами, потрібно докласти максимум зусиль не "для публічного піару", а для підвищення якості парламентаризму.
Звертаючись до тих, хто планує його підтримати, Стефанчук зазначив: "Я спробую виправдати вашу довіру". Відповідаючи на запитання депутатів, він сказав: "парламент - це місце для дискусій і представництво всієї України". "Я докладу всіх зусиль, щоб так і залишалося надалі", - пообіцяв кандидат у спікери.
Топ коментарі
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маньяков-убийц, педофилов не хватает?
Правда Зельцман,демонстрируя экономический рост,скоро его ряшкой догонит.
КС визнає прийнятий з порушеннями регламенту закон недійсним. Скільки б зелька не тупав ніжкою...
людину яка відома брехнею та сексистськіми заявами про "корабельні сосни" хочуть бачити у кріслі Першого заступника. А чого https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZXNHu_X9ap9K8_y9zVqF85t0JmMSIZInRiM0EQDuSpqra4NMunvbFnITkUUzpHpmKZs4Uv-f353deAMrLB572Gv-LPp_rf1IA6Yvrw3McuTFcvjX5ES3PIkJ3n0ZS_vvjU&__tn__=*NK-R #слуги чекають та не пропонують призначити гвалтівника Іванісова та анал-табу Яременка в комітет по цнотливості та моралі? Комітету такого немає? Так хай започаткують його. Якщо ганбитися перед всім світом, то вже по повній. Бо це вже нове дно.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6951700744855972
- Нет ,это когда все Зе.
Вспоминаю золотое правило бюрократа - дайте мне должность, а сволочью я и сам стану.
Это не совместимо!