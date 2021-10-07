"Правовий нігілізм". Береза розкритикував рішення Зеленського зняти Кличка з посади голови КМДА

Зеленський хоче сам призначати людей на всі посади, навіть якщо це виходить за межі його повноважень, як у випадку з керівництвом столицею.

Про це написав Борислав Береза в своєму телеграм-каналі.

"На Банковій хочуть відразу після зняття Разумкова з посади спікера ВР зайнятися зняттям Кличка з посади голови КМДА. Для цього аферисти з ОП хочуть протягнути особливу норму про поділ посад мера і глави КМДА в новому законі про столицю. Їх не бентежить, що після подібного немає сенсу боротися за посаду мера, адже без поєднання з посадою глави КМДА мер стає просто "англійською королевою". ОП не бентежить те, що КСУ ще в 2003 році своїм рішенням дав роз'яснення, що київський міський голова, обраний киянами, має бути призначений і главою КМДА. Але кого це хвилює, якщо Зеленський хоче призначати всіх сам і якщо він дає прямі накази, як голосувати депутатам ВР", - написав Береза.

Депутат ВР VIII скликання зазначив, що усуваючи Кличка з посади голови КМДА, Зеленський переслідує дві мети.

"Вова хоче сам вирішувати кому очолювати КМДА незалежно від бажання киян. Адже Вова хоче таким чином вирішити два питання. По-перше, він дуже хоче усунути потенційного конкурента на наступних президентських виборах, а він бачить у Кличку конкурента. І по-друге, він хоче отримати доступ до бюджету Києва, а це все-таки 2 мільярди євро. Але кияни вже вирішили, хто буде на чолі Києва. І хоча мені вибір киян не подобається, і я вважаю його помилковим, але це вибір і я його приймаю. А Зеленський вже скуштував владу по-повній і хоче призначати всіх. Головне, щоб людина була покірна і керована Банковою", - підсумував Береза.