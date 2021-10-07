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"Правовий нігілізм". Береза розкритикував рішення Зеленського зняти Кличка з посади голови КМДА

Зеленський хоче сам призначати людей на всі посади, навіть якщо це виходить за межі його повноважень, як у випадку з керівництвом столицею.

Про це написав Борислав Береза в своєму телеграм-каналі.

"На Банковій хочуть відразу після зняття Разумкова з посади спікера ВР зайнятися зняттям Кличка з посади голови КМДА. Для цього аферисти з ОП хочуть протягнути особливу норму про поділ посад мера і глави КМДА в новому законі про столицю. Їх не бентежить, що після подібного немає сенсу боротися за посаду мера, адже без поєднання з посадою глави КМДА мер стає просто "англійською королевою". ОП не бентежить те, що КСУ ще в 2003 році своїм рішенням дав роз'яснення, що київський міський голова, обраний киянами, має бути призначений і главою КМДА. Але кого це хвилює, якщо Зеленський хоче призначати всіх сам і якщо він дає прямі накази, як голосувати депутатам ВР", - написав Береза.

Депутат ВР VIII скликання зазначив, що усуваючи Кличка з посади голови КМДА, Зеленський переслідує дві мети.

"Вова хоче сам вирішувати кому очолювати КМДА незалежно від бажання киян. Адже Вова хоче таким чином вирішити два питання. По-перше, він дуже хоче усунути потенційного конкурента на наступних президентських виборах, а він бачить у Кличку конкурента. І по-друге, він хоче отримати доступ до бюджету Києва, а це все-таки 2 мільярди євро. Але кияни вже вирішили, хто буде на чолі Києва. І хоча мені вибір киян не подобається, і я вважаю його помилковим, але це вибір і я його приймаю. А Зеленський вже скуштував владу по-повній і хоче призначати всіх. Головне, щоб людина була покірна і керована Банковою", - підсумував Береза.

Автор: 

Кличко Віталій (3514) Береза Борислав (152)


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Топ коментарі
+36
Он уже влетел и будет идти до конца. Назад дороги у него нет. Это плохо, но таков выбор глупцов в 2019.
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07.10.2021 14:26
+24
На последних выборах в горсовет киевляне "прокатили" слуг урода по полной программе.
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07.10.2021 14:33
+19
Давай ЗЄля, смали! Це буде твоя лебедина пісня"
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07.10.2021 14:23
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Вийдуть не НА, а ПРОТИ зе
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07.10.2021 15:54 Відповісти
"свинi народу" по беспределу пошли? - ну не знаю, если Кличко устроит кипишь, то это будет последняя "идея" зе-наполеончика.
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07.10.2021 14:44 Відповісти
Навіть Наполеона два рази скидали від влади . І чим він закинчив. Так то Наполеон, а то шмаркля. Розітруть і - на Ростов.
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07.10.2021 15:06 Відповісти
Я не знаю кого там поставят...Но я знаю кто такой Кличко. Это бездарь.Туповатый боксер и человек Порошенко. Именно поэтому здесь и вой стоит о нем. И мне нет разницы чьего олигарха будет человек. Есть лишь надежда,что он хоть чуточку будет умнее. Ведь право же - лучше умный враг,чем друг дурачек.
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07.10.2021 14:55 Відповісти
Береза правильно пишет. Только источник и цель этих действий указывает неправильно. Бородатая бабушка начинает конкретно Украину брать в свои руки. В СБУ свой черт сидит, Генпрокурором свой человек, МВД для всех властей свой человек. Таран совковый пенс с трепетом перед СССР. Путч от самой законной власти на грани своей победы. Зелеизбирателей, тех самых 73% тарифами и налогами проверили. Землевладельцев и предпринимателей новым законом о налогообложении проверили. Все нормально можно мутить конституционный переворот, у всех языки в жопе.
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07.10.2021 14:59 Відповісти
Згоден, це все на що він здатен за рівнем свого IQ
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07.10.2021 15:06 Відповісти
на выборах уделает. мало не покажется.
Сначала на парламентских. Монобольшинства у Бубочки уже не будет НИКОГДА.
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07.10.2021 15:19 Відповісти
А не так ли Янукович Черновецкого снимал?
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07.10.2021 15:00 Відповісти
Тогда тоже были вопросы о законности подобного снятия. Просто Черновецкий бессовестно грОбил Киев, поэтому активная часть общества вздохнула с облегчением.
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07.10.2021 18:48 Відповісти
Дивний підхід. А як же інші міста існують з різними мерами та головами ода?! Не слід забувати про розподіл законодавчої та виконавчої влади.
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07.10.2021 15:04 Відповісти
через жопу существуют, как показывает жизнь.
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07.10.2021 15:20 Відповісти
куди ти ліпиш в одне "мерів", голів ОДА та законодавчу владу?
законодавчою гілкою влади є парламент, себто Верховна Рада. до чого тут КМДА.
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07.10.2021 16:47 Відповісти
Оно зебил)))
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07.10.2021 22:15 Відповісти
Ой. Он привык, что с него смеются. Сейчас роль преза, ну и что? Зато весело, как в цирке
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07.10.2021 15:51 Відповісти
У 38 році Німеччина, вирішила питання влади.
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07.10.2021 18:12 Відповісти
Кличко выбрали честно, он реальный конкурент Зе на выборах президента. Мы не имеем право проглотить незаконное снятие Кличка. Надо идти на Майдан. Кто считает по другому либо дурак либо предатель. Точка!
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07.10.2021 18:31 Відповісти
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