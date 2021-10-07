Медичний комітет пізніше вирішить, чи можна допускати в Раду невакцинованих журналістів, - Стефанчук
Руслан Стефанчук у разі обрання спікера обіцяє робити зауваження нардепам у залі Ради, якщо вони будуть не дотримуватися епідеміологічні обмеження і не носитимуть маски.
Про це він сказав, виступаючи в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Мені здається, що стільки, скільки я ношу маску в цьому залі, напевно, мало хто може похвалитися", - підкреслив Стефанчук.
Кандидат у спікери зізнався, що двічі вакцинований.
Говорячи про те, чи обмежать вхід у кулуари тим журналістам, хто не вакцинований, він зазначив: "Я думаю, ми спочатку проведемо консультації з медичним комітетом, щоб ми зрозуміли логіку і механіку того, яким чином ми можемо діяти в рамках карантинних обмежень в парламенті".
Топ коментарі
+4 Странник Виртуальный #486477
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+3 aquarius580 .
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+2 Ybaldy
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Как там медицинский комитет по этому поводу?)
познания в медицине уровня "криворагульный зыбил"