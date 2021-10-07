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Новини Коронавірус і карантин
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Медичний комітет пізніше вирішить, чи можна допускати в Раду невакцинованих журналістів, - Стефанчук

Медичний комітет пізніше вирішить, чи можна допускати в Раду невакцинованих журналістів, - Стефанчук

Руслан Стефанчук у разі обрання спікера обіцяє робити зауваження нардепам у залі Ради, якщо вони будуть не дотримуватися епідеміологічні обмеження і не носитимуть маски.

Про це він сказав, виступаючи в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що стільки, скільки я ношу маску в цьому залі, напевно, мало хто може похвалитися", - підкреслив Стефанчук.

Кандидат у спікери зізнався, що двічі вакцинований.

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Говорячи про те, чи обмежать вхід у кулуари тим журналістам, хто не вакцинований, він зазначив: "Я думаю, ми спочатку проведемо консультації з медичним комітетом, щоб ми зрозуміли логіку і механіку того, яким чином ми можемо діяти в рамках карантинних обмежень в парламенті".

Автор: 

ВР (14977) карантин (18172) Стефанчук Руслан (760) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
А невакцинированных депутатов?
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07.10.2021 14:43
+3
Псевдомедицинская бредятина. Вакцинирован или нет - это касается только самого человека, больше никого. Не чихает и не кашляет - нет симптоматики, никого заразить ничем не может.
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07.10.2021 15:23
+2
А невакцинированных депутангов?
Как там медицинский комитет по этому поводу?)
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07.10.2021 14:44
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Ну что, журналюги, дадим им еще шанс? Мой совет: маскируйтесь под мосейчук. Если надо сделать операцию по смене пола, ну что ж. Так тому и быть. Тогда может кого и пустят
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07.10.2021 14:32 Відповісти
Я бе не пускал.
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07.10.2021 14:32 Відповісти
"Мне кажется, что столько, сколько я ношу маску в этом зале, наверное, мало кто может похвалиться", - подчеркнул Стефанчук. Источник:

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07.10.2021 14:34 Відповісти
А невакцинированных депутатов?
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07.10.2021 14:43 Відповісти
А шлюх народа можно пускать в парламент?
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07.10.2021 14:44 Відповісти
А невакцинированных депутангов?
Как там медицинский комитет по этому поводу?)
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07.10.2021 14:44 Відповісти
о, у нас уже санитары будут решать - соблюдать закон или плевать на него
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07.10.2021 14:53 Відповісти
Кандидат в спикеры признался, что дважды вакцинирован... и предоставил пруфы

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07.10.2021 14:57 Відповісти
Псевдомедицинская бредятина. Вакцинирован или нет - это касается только самого человека, больше никого. Не чихает и не кашляет - нет симптоматики, никого заразить ничем не может.
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07.10.2021 15:23 Відповісти
"нет симптоматики, никого заразить ничем не может"

познания в медицине уровня "криворагульный зыбил"
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07.10.2021 15:49 Відповісти
к ним с бубонной чумой и черной оспой пускать можно, они могут мочу негра больного Эболой пить и кусать малярийных комаров ниче с ними не будет, не с нашим счастьем
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07.10.2021 16:37 Відповісти
 
 