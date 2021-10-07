Медичний комітет пізніше вирішить, чи можна допускати в Раду невакцинованих журналістів, - Стефанчук

Руслан Стефанчук у разі обрання спікера обіцяє робити зауваження нардепам у залі Ради, якщо вони будуть не дотримуватися епідеміологічні обмеження і не носитимуть маски.

Про це він сказав, виступаючи в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що стільки, скільки я ношу маску в цьому залі, напевно, мало хто може похвалитися", - підкреслив Стефанчук.

Кандидат у спікери зізнався, що двічі вакцинований.

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Говорячи про те, чи обмежать вхід у кулуари тим журналістам, хто не вакцинований, він зазначив: "Я думаю, ми спочатку проведемо консультації з медичним комітетом, щоб ми зрозуміли логіку і механіку того, яким чином ми можемо діяти в рамках карантинних обмежень в парламенті".