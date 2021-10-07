Лерос зняв свою кандидатуру на посаду спікера: Вішайте фото Єрмака і Зеленського, вони стали для вас богом і царем
Позафракційний депутат Гео Лерос зняв свою кандидатуру на посаду спікера.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Сенсу в цьому голосуванні жодного немає. Все давно вирішено в Офісі Президента", - підкреслив нардеп.
За його словами, в 2014 році, коли українці гинули на Сході України, Зеленський "гинув на зйомках серіалу "Вісім перших побачень" у Москві".
Депутат упевнений, що Зеленський і його Офіс узурпують парламент.
Політик сказав "слугам народу": "Зеленський колись говорив, що можете вішати фотографії своїх дітей замість його. Тепер можете сміливо вішати фотографії Єрмака і Зеленського, бо кожен з них став для вас богом і царем".
Звертаючись до Зеленського, Лерос заявив: "Ви - брехун, узурпатор і зрадник".
Будь ласка, зачекайте...
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Голову через дупу: що очікує на фігурантів скандалу із офшорами. Цікавинка!
Одного раза оказалось достаточно
Скажите, а остался ли хоть один пункт, в котором бы зеленые недобольшевики обвиняли Порошенко, при этом не успев самим зашквариться на этой теме?
- Кумовство? Смотрим состав Рады, контингент в ОП, далее - везде; куда там одному Луценко...
- Война не закончилась? Ну, так она и сейчас не закончилась, и люди продолжают гибнуть, - но мы больше не отбираем свою землю, а сдаем ее (или, как минимум, делали это в начале каденции зенелоха).
- Липецкая фабрика? Продажа кинопродукции в РФ и прямое финансирование из российского госбюджета.
- Высокие цены и тарифы при низких зарплатах/пенсиях? Не думаю, что требуются комментарии.
- Единственных отдых на Мальдивах за 4 года? Я устал считать, сколько раз отдыхало уставшее зеленое ничтожество; оно отдыхать начало сразу после выборов - и так и продолжает нонстоп.
- Кортежи и перекрытие дорог? Ну да, ну да...
- Офшоры? Гм...
- Олигархи? Такая борьба, такая борьба - Форбс не успевает пересчитывать баблишко в карманах особо патриотичных олигархов; оно туда прибывает ускоренными темпами, обычно напрямую из госбюджета
- ... далее везде.
Хоть что-то, хоть один пункт обвинения, где они сами могут выйти в белом пальто?
https://www.facebook.com/anatoly.datsuk/posts/4461549573931101 Анатолий Дацюк
"Скажите, а остался ли хоть один пункт, в котором бы зеленые недобольшевики обвиняли Порошенко, при этом не успев самим зашквариться на этой теме?"
Я правильно понял, что уровень Петра - это Зеля?
Не Ли Куан Ю, не Черчиль и даже не (а все равно кто).
Уровень Пети - не смешной клоун с задатками игры на рояле.
Только с клоуном его и можно сравнивать)))))
Ну порохобты, ну удружили.....
Не Ли Куан Ю и не Черчиль победили Порошенко на выборах 2 года назад. Отсюда и объект сравнения.
Сывчелого гетьмана победил убогий клоун.
Так может это "гетьман" такой)))))))))))
""мудрый украинский" выборець." - сарказм здесь неуместен. Неизвестно как было-бы, сложись все по другому.
Вот и получили то, что хотели.
Саакашвілі в Грузії арештували, а в Україні ні.
Дубілета в Ізраїлі арештували, а в Україні ні.
Може скластися враження, що Україна просто оточена ворогами, які бажають засадити по тюрмам усіх наших героїв патріотів реформаторів.
Знаю ще одну таку країну, з якої її героям виїжджати небезпечно, бо посадять.
Російська Федерація називається.
https://www.facebook.com/100010578281118/posts/1528709430824985/ Alex Noinets
Что им скажет зомбоящик, то они и повторяют..
А тут вообще без малого 3 года "рассказывали" что "живут они плохо, потому что офшоры и липецкая фабрика, но придет клоун с велосипедом и все станут получать по 4000 евро зарплаты"..
вера в халяву и нежелание думать и строить свою жизнь, нести ответственность за себя - вот чем живут зебилы)
сейчас им этой халявы не дали и часть зебилов "разочаровалась".. ищут новую секту, в которой пообещают эту самую халыву...
Вот так выглядят зелебиратели.
для зебила - повторю:
в 90х поляки возненавидили Бальцеровича до уровня антирейтинга -100%..
а уже через 5-10 лет стали считать его национальным героем..
а все потому что тупое быдло хочет только халявы - много и сразу, и проведение реформ вызывает у вас жуткую неприязнь..
А тут еще зомбоящик показывает сериал "слугу урода", снятый зеленским за дкеньги министерства обороны расеи...
"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР).
"Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
А тут еще зомбоящик показывает сериал "слугу урода", снятый зеленским за деньги министерства обороны расеи - и всё, зебилы "хотят жить как презЕдент"...
Впрочем порохоботы даже х-ла цитируют.
Та назначьте уже своего АБАЖа (Стефанчука) или Колюню Оболонского, пусть уже дорулятся до тюрьмы.
Зачем такая перспектива кому -либо, кроме зелльоных
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6952311104794936?__cft__[0]=AZUOw4hqMK7HeA2dr9XIvikRp3k7lXjOBU2rxkCzAQJE-Pj-NjgLXcP2YJyz3pNpPQCyqiY5PQ1vQjQiGExztq9EVtMSvn8E8YdZvpFub-r4jeox8Wm31qQi_KrADPn7y6w&__tn__=%2CO%2CP-R 32 мин. ·
В слугах есть немало людей, которые тупы, циничны, тупы, продажны или лицемерны. Иногда это разные люди. А иногда в них есть все сразу. Вот, например, Лиза "Путч" Богуцкая. Ещё недавно она жаловалась в фейсбуке, что у неё нет даже денег, чтоб заплатить за коммуналку. После прихода в ВР Лиза больше не жалуется. Она голосует, как хочет ОП и если её взгляды колеблются, то исключительно синхронно с линией партии и Офиса президента. Я время от времени общаюсь с разными людьми из ОП и в разговоре они дают характеристику разным слугам. О Лизе один из них сказал очень смачно: - Она примитивная и дешёвая, но надёжная, как гаечный ключ. Лизок знает, что если не хочешь быть отлучён от кормушки, то надо голосовать и не ерепениться. С ней не бывает проблем. Но она балласт и от неё в перспективе надо будет избавиться." Циничная, но честная характеристика.
Сегодня Лиза проголосовала за отставку Разумкова. И её решение поддержат такие же, как и она - дешёвые, примитивные и надёжные, как гаечный ключ. Она сделала так, как хотел Зеленский и значит получит свой конверт в конце месяца. И не важно, что она пишет или говорит. За этой маской прячется продажная https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZUOw4hqMK7HeA2dr9XIvikRp3k7lXjOBU2rxkCzAQJE-Pj-NjgLXcP2YJyz3pNpPQCyqiY5PQ1vQjQiGExztq9EVtMSvn8E8YdZvpFub-r4jeox8Wm31qQi_KrADPn7y6w&__tn__=*NK-R #прислуга Зеленского, которая никому не нужна без мандата. От неё веет тухлятиной. Как и от всех тех, кто отдает свой голос в обмен на копеечку и плюёт на то, что этой продажей откидывает Украину в прошлое. И глядя на нашу власть я понимаю, что всё так же актуальна цитата Грушевского "Біда України у тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна".
-- Почему Вы пошли в политику?
-- Не могу больше смотреть в голодные глаза своих детей.