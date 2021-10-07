Скасування плати за бронювання під час перетину державного кордону заощадило перевізникам 7 млн ​​грн, - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури скасувало платне бронювання під час перетину державного кордону. Тепер видаватимуть дозвіл у цифровому форматі.

Така ініціатива, ухвалена 2 місяці тому, дозволила перевізникам зекономити мільйони гривень, написав у Facebook заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Два місяці тому кожен український перевізник, який хотів перетнути державний кордон, змушений був платити 50 грн за бронювання дозволу на міжнародні перевезення. Дозволи - це такі спеціальні бланки, які видаються урядами інших країн і дають право на перетин кордону", - розповів він.

Так, за бронювання кожного такого дозволу з перевізника стягували 50 грн. Таким чином, з ринку було стягнуто понад 60 млн грн. Така практика викликала невдоволення перевізників, а працівники міністерства і вже звільнене керівництво "Укртрансбезпеки" не могли обґрунтувати її існування, зазначив Найєм.

"Зрештою, ми вирішили впровадити нову систему автоматизованої видачі дозволів та СКАСУВАТИ штучну плату незрозуміло за що. І почалось. Нам казали, що це аматорство і ми некомпетентні. Що не можна іестись на забаганки перевізників. Що система не запрацює. І взагалі "тепер все розвалиться". Ми уважно послухали, але зробили як вважали за потрібне. І от вже два місяці бронювання дозволів коштує 0 грн 0 копійок", - повідомив заступник керівника Мінінфраструктури.

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Разом зі скасуванням плати за бронювання була запущена нова система видачі дозволів ШЛЯХ. За два місяці роботи системи 5371 перевізник зміг скористатися цією послугою, 27 345 транспортних засобів отримали дозволи, було видано 113 000 замовлень, а перевізники за рахунок скасування плати за бронювання заощадили 7 308 000 грн.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури ініціювало повне перезавантаження Державної служби безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки). Зокрема, в межах реформи планується облаштувати автоматичними засобами фіксації габаритно-вагових порушень всі ключові маршрути, які відновлюються за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", щоб уберегти їх від руйнування. Як раніше заявив Президент Зеленський, цього року інфраструктурна програма охопить 6 500 км доріг.