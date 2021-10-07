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Новини
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Підриває перспективи нормалізації відносин з Альянсом: у Кремлі прокоментували рішення НАТО вислати російських дипломатів

Підриває перспективи нормалізації відносин з Альянсом: у Кремлі прокоментували рішення НАТО вислати російських дипломатів

Рішення НАТО скоротити російську місію в Брюсселі практично повністю підривають перспективи нормалізації відносин Росії з Альянсом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков.

"Очевидна суперечливість (між) заявами представників НАТО про бажання нормалізувати відносини з нашою країною і реальними діями. Ці дії, звичайно, не дозволяють нам будувати ілюзії щодо можливості нормалізації відносин та відновлення діалогу з НАТО, скоріше, ці перспективи підривають практично повністю", - сказав він на брифінгу.

6 вересня стало відомо про рішення НАТО позбавити акредитації вісім російських дипломатів у відповідь на ворожу діяльність Росії. За відомостями Sky News, ці вісім росіян покинуть Брюссель до кінця жовтня, в російській місії залишиться десять штатних співробітників.

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Заступник голови МЗС Олександр Грушко вже сказав, що після цього рішення неможливо вірити заявам керівників НАТО про діалог з Росією і про важливість деескалації відносин.

Автор: 

вислання (97) кремль (522) НАТО (6452) Пєсков Дмитро (1634) дипломати (567)


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Топ коментарі
+12
Нормальных отношений Альянса с Россией после оккупации части Украины, Грузии, Молдавии не может быть. Россия, которая не признает международное право, суверенитет других государств, не должна существовать на политической карте мира, это лишнее, бесполезное, враждебное цивилизации государство
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07.10.2021 15:09
+10
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07.10.2021 15:04
+5
Жміть козломордих!!!
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07.10.2021 15:08
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ужас какой для руских - оставшиеся штатньіе сотрудники будут работать за вьісланньіх из Брюселя. . .
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07.10.2021 14:55 Відповісти
І всіх послати послами до Луки.
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07.10.2021 16:19 Відповісти
Кацапов поджимают. Значит машинка не заржавела ))
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07.10.2021 14:57 Відповісти
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07.10.2021 15:04 Відповісти
песок севодня коксанул
и хрюкнул, т.е. звизданул
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07.10.2021 15:07 Відповісти
Жміть козломордих!!!
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07.10.2021 15:08 Відповісти
Нормальных отношений Альянса с Россией после оккупации части Украины, Грузии, Молдавии не может быть. Россия, которая не признает международное право, суверенитет других государств, не должна существовать на политической карте мира, это лишнее, бесполезное, враждебное цивилизации государство
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07.10.2021 15:09 Відповісти
спалился. на карте нет Молдавии.
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07.10.2021 15:49 Відповісти
Имеется ввиду Приднестровье, (часть Молдавии)
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07.10.2021 19:45 Відповісти
молдавией Молдову называют только в рашковании
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07.10.2021 20:29 Відповісти
Сути не меняет.
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29.11.2021 07:06 Відповісти
100=400 (піськов)
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07.10.2021 15:46 Відповісти
 
 