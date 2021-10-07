Підриває перспективи нормалізації відносин з Альянсом: у Кремлі прокоментували рішення НАТО вислати російських дипломатів

Рішення НАТО скоротити російську місію в Брюсселі практично повністю підривають перспективи нормалізації відносин Росії з Альянсом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков.

"Очевидна суперечливість (між) заявами представників НАТО про бажання нормалізувати відносини з нашою країною і реальними діями. Ці дії, звичайно, не дозволяють нам будувати ілюзії щодо можливості нормалізації відносин та відновлення діалогу з НАТО, скоріше, ці перспективи підривають практично повністю", - сказав він на брифінгу.

6 вересня стало відомо про рішення НАТО позбавити акредитації вісім російських дипломатів у відповідь на ворожу діяльність Росії. За відомостями Sky News, ці вісім росіян покинуть Брюссель до кінця жовтня, в російській місії залишиться десять штатних співробітників.

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Заступник голови МЗС Олександр Грушко вже сказав, що після цього рішення неможливо вірити заявам керівників НАТО про діалог з Росією і про важливість деескалації відносин.