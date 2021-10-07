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Україна обговорює з НАТО об'єднання зусиль у Чорноморському регіоні, - Кулеба

Україна обговорює з НАТО об'єднання зусиль у Чорноморському регіоні, - Кулеба

Україна обговорює з НАТО ініціативу об'єднання зусиль України, Туреччини, Молдови та Альянсу в питанні Чорноморського регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Співпраця між Україною та Туреччиною в питанні безпеки в Чорному морі є дуже тісною і відвертою. І ви знаєте, що поки Україна не є членом ЄС і НАТО, ми почали політику створення малих альянсів. Є стратегічна ініціатива президента України про те, що країни НАТО, плюс Україна, Туреччина і навіть Молдова можуть об'єднати свої зусилля в питанні Чорноморського регіону. І ця ініціатива проговорюється зараз в різних столицях, в тому числі з НАТО", - сказав Кулеба на спільній з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу пресконференції у Львові в четвер.

Він підкреслив, що Україна готова на двосторонньому рівні з Туреччиною робити подальші кроки у зміцненні партнерства в питанні чорноморської безпеки.

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"І ми ці кроки сьогодні з Мевлютом дуже чітко проговорили. Тому вважайте, що переговори в активній фазі", - додав Кулеба.

Автор: 

МЗС (4130) Молдова (2071) НАТО (6452) Туреччина (3502) Чавушоглу Мевлют (126) Кулеба Дмитро (3604)


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Харе обсуждать ! Стройте базы под видом санаториев для дружественных человечков миролюбивого алянса ))
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07.10.2021 15:07 Відповісти
При такой власти ,как бы военные базы не стали санаториями для зеленых, дружественных,человечков без знаков различия.
Вон их певуны уже открыто и официально гастролируют Украиною и рубят деньги на ватоголовых.
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07.10.2021 15:22 Відповісти
А НАТО с Украиной обсуждает?
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07.10.2021 15:15 Відповісти
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07.10.2021 15:17 Відповісти
Зелень все пытается удивить своей "плодотворной деятельностью",а на деле пустое балабольство.
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07.10.2021 15:19 Відповісти
А НАТО про це знає?
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07.10.2021 15:22 Відповісти
Чем усилить думает?Теми самыми резиновыми лодками?
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07.10.2021 18:45 Відповісти
 
 