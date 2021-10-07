"Слуга народу" Арахамія про голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова: "Грати за вітром" - це ознака політичного досвіду

Голосування "Батьківщини" за відставку спікера Дмитра Разумкова стало несподіванкою для голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамія.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.

Арахамія припускав, що "Батьківщина" не буде підтримувати відставку Разумкова.

Він заперечує, що в парламенті з'явилася нова коаліція - "Слуга народу" і "Батьківщина", і запевняє, що не було переговорів з цього питання.

"ЄС" багато законів голосує з нами. Можна вважати, що вони з нами в коаліції? Я думаю, такого ніколи не станеться", - підкреслив глава фракції "Слуга народу".

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Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, що влада пообіцяла "Батьківщині" за голосування за звільнення Разумкова, нардеп заявив: "Нічого не обіцяли. Чому вони проголосували - потрібно їх питати. Я можу відповідати за свою фракцію. Думаю, вони як політики зрозуміли, що це (відставка Разумкова. - Ред.) 100% буде зроблено, і щоб побудувати нормальний діалог з новим керівництвом Верховної Ради, вони зробили такий крок. Завжди "грати за вітром" - це ознака політичного досвіду".

Зазначимо, що за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера ВР проголосували 20 нардепів "Батьківщини" (всього у фракції 25 депутатів).

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.