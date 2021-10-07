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Новини Відставка Разумкова
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"Слуга народу" Арахамія про голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова: "Грати за вітром" - це ознака політичного досвіду

Голосування "Батьківщини" за відставку спікера Дмитра Разумкова стало несподіванкою для голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамія.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.

Арахамія припускав, що "Батьківщина" не буде підтримувати відставку Разумкова.

Він заперечує, що в парламенті з'явилася нова коаліція - "Слуга народу" і "Батьківщина", і запевняє, що не було переговорів з цього питання.

"ЄС" багато законів голосує з нами. Можна вважати, що вони з нами в коаліції? Я думаю, такого ніколи не станеться", - підкреслив глава фракції "Слуга народу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Соболєв про голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова: Рада стала абсолютною копією парламенту зразка Януковича і комуністів. ВIДЕО

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, що влада пообіцяла "Батьківщині" за голосування за звільнення Разумкова, нардеп заявив: "Нічого не обіцяли. Чому вони проголосували - потрібно їх питати. Я можу відповідати за свою фракцію. Думаю, вони як політики зрозуміли, що це (відставка Разумкова. - Ред.) 100% буде зроблено, і щоб побудувати нормальний діалог з новим керівництвом Верховної Ради, вони зробили такий крок. Завжди "грати за вітром" - це ознака політичного досвіду".

Зазначимо, що за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера ВР проголосували 20 нардепів "Батьківщини" (всього у фракції 25 депутатів).

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.

Автор: 

ВР (14977) коаліція (405) Батьківщина (586) Арахамія Давид (1104) Разумков Дмитро (1527) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+26
Как красиво завуалировано слово: "Бл@дство" - играть по ветру
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07.10.2021 15:56
+23
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07.10.2021 16:08
+16
Кто барышне бабушке платит, тот ....

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07.10.2021 16:07
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самолет взлетает против ветра
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07.10.2021 15:56 Відповісти
Ну прям капитан Очевидность.
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07.10.2021 15:57 Відповісти
Абрахамка писюнисть известный !
не далее как два с половиной года назад писял в Мин Обороны в направлении, которое показывал Порох

а жЮлю Владимировну пиятся учить не надо -
ее вся политическая карьера
это "Мальвина которая вечно забывает снять трусики"
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07.10.2021 16:05 Відповісти
Кто барышне бабушке платит, тот ....

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07.10.2021 16:07 Відповісти
Ахметов тоже там рядом.
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07.10.2021 16:15 Відповісти
Он на заднем фоне.
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07.10.2021 16:20 Відповісти
тимошенчиха работает тесно со слугами урода (бедный ванька сулима.. когнитивный диссонанс и психушка ему обеспечены )
летом тимошенчиха и вся партия "родина" проголосовали за списание долга олигархам на 100 млрд.грн..
сейчас - за оккупацию Украины слугами урода..
что там тимошенчиха орала про "оппозицию к зеленскому"?
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07.10.2021 17:47 Відповісти
Количество занесенного бабла превысило все "муки совести" престарелой про@********. Поиздержалась после последнего тюнинга.
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07.10.2021 18:04 Відповісти
Так красиво бабу Юлю политической проституткой еще никто не называл.
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07.10.2021 16:06 Відповісти
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07.10.2021 16:43 Відповісти
Как красиво завуалировано слово: "Бл@дство" - играть по ветру
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07.10.2021 15:56 Відповісти
Этого Арахамию принесло ветром из Абхазии и теперь он всякую дурь несёт в парламенте , в котором украинцев ( титульной нации) почти нет .
Зато украинцы есть в канадском парламенте и правительстве ,
И ПОТОМУ КАНАДА ТАКАЯ УСПЕШНАЯ. И В АВСТРАЛИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ ЕСТЬ УКРАИНЦЫ.

Украинцев везде ценят.
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07.10.2021 16:03 Відповісти
Главное- против ветра не помочиться...
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07.10.2021 16:07 Відповісти
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07.10.2021 15:57 Відповісти
Ой, да Юляху молодое кодло опять пробросит Таня Адамс оч классно прокомментировала это, простигосподи, голосование
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07.10.2021 15:58 Відповісти
Основний месейдж, ****... скілька бабла можна булоби
собі в карман покласти ....
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07.10.2021 16:00 Відповісти
Я вот давно заметил, Юля постоянно критикует слуг но голосуют они вместе.
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07.10.2021 16:02 Відповісти
причем сама косатая всегда отсутствует в зале.
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07.10.2021 16:02 Відповісти
Она в этот момент у косметолога 😀😀
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07.10.2021 16:04 Відповісти
Кстати на табло в Батькивщине проголосовали все, без отсутствующих.
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07.10.2021 16:04 Відповісти
вранье

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07.10.2021 16:10 Відповісти
Кондратюк не голосувала "за"
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07.10.2021 16:30 Відповісти
Сегодня была.
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07.10.2021 16:04 Відповісти
в протоколе голосования "відсутня"
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07.10.2021 16:06 Відповісти
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07.10.2021 16:08 Відповісти
Возможно. Но перед голосованием в зале была.
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07.10.2021 16:22 Відповісти
Она предусмотрительная как чеширский суслик. Ее видно, а ее нет.
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07.10.2021 16:24 Відповісти
це пояснююється тим що політсили типу різні, але пропі.дарососійські голосують в основному в одному напрямку.
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07.10.2021 16:06 Відповісти
Я бы удивился,если бы этот флюгер, Арахамия, не мог ответить на поставленный вопрос.
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07.10.2021 16:04 Відповісти
Это признак политической проституции.
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07.10.2021 16:05 Відповісти
а может пгаституции?
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07.10.2021 16:05 Відповісти
Ето називается политическая проституция.
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07.10.2021 16:07 Відповісти
арахамия ветер непоймал
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07.10.2021 16:08 Відповісти
Найцікавіше те що бютівець Соболєв , виступаючи з трибуни ВР , підтримав Разумкова , і тут же проголосував ЗА його відставку .. *лядський цирк якийсь.. .
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07.10.2021 16:12 Відповісти
Да, такого парламента у нас еще не было. Отборнейший сброд и быдло - высшая проба!
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07.10.2021 16:17 Відповісти
Может агрохимию *лядство ваны и стало неожиданностью,но для меня нет. Другого от косатой и не ожидал.Ждем традиционоое фальшивое заламывание рук потворной актрисы для своего безмозглого стада--,,ЦЕНАСТУПНАПАРЛАМЕНТАРИЗМ!,,
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07.10.2021 16:17 Відповісти
Ми пам'ятаємо "ширку" і тушок з Януковичем Дівулі, а із Зеленими вони змайстрували "бульбулятор". Там де бабки дяді Беня і дяді Ахметова - там і Дівуля з Родіною.
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07.10.2021 16:18 Відповісти
Имбицил, ширка была между Ющем и Яныком. А ширки Яныка и Тимошенко не было, был гнилой рыговских трендеж. Только тупицы и лжецы этому верят. Быдлоскот...
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08.10.2021 12:41 Відповісти
Быдлоскоту плевать на повышение пенсий в 1,5 и 1,9 раза, быдлоскоту плевать на повышение поступлений с таможни в 1,5 раза, на ликвидацию полугодичных задолженностей по зп и пенсиям. Быдлоскоту плевать, что олигархопаханат 2 раза бросал Тимошенко в тюрьму. Быдлоскот...
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07.10.2021 16:19 Відповісти
Тимошенко отобрала у Пинчука и Ахметова Криворожсталь, у Януковича и Ющя Черноморский шельф, у Фирташа 12 миллиардов кубов газа, хотела вернуть облгазы государству, но олигархат помешал через иуду Ющя. Быдлоскот радостно визжит, Юлька с олигархами по команде сутенеров. Быдлоскот...
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07.10.2021 16:23 Відповісти
Ага, пыталась поделить власть с Мерветчуком, переделав конституцию под себя, а потом пыталась поделить власть в стране с Овощем на 20 лет вперед. Но один кидала успел первым кинуть другую. И "все пропало". Правильно, она настоящий быдлоскот.
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07.10.2021 16:29 Відповісти
Ты рыговского-кремлевского дерьма пережрал, вот оно и лезет из всех твоих щелей.
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09.10.2021 18:26 Відповісти
Ага.

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09.10.2021 18:32 Відповісти
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09.10.2021 18:33 Відповісти
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09.10.2021 18:34 Відповісти
А еще подписала убойный контракт с *****. Выпустила ЧФ РФ для агрессии против Грузии. НА РНБО по задницу падала, чтобы ВСУ силовой отпор врагу в 2014 не дали
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07.10.2021 16:42 Відповісти
Убойный контракт с ******? По 232 доллара это убойный контракт с ******? Какие-же тупые и лживые эти юлефобы, сраные единомышленники сквернословской, пиховшика, шуфрича и прочей рыговской мрази. Уровень имбицила с помойки, у которого спросили по чем газ, 400 -500 отвечает имбицил.
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08.10.2021 12:39 Відповісти
Ага. Переход от фиксированной цены к формуле до 2019 года включительно, которая стала удавкой и от которой смогли избавиться уже только при Порохе. (Статья 4 договора)
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/01/22/4462671/
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09.10.2021 19:05 Відповісти
Там указана очень "прикольная" базовая цена

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09.10.2021 19:08 Відповісти
Последнее слово писать не обязательно было.Но подписался и ладно.
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07.10.2021 16:24 Відповісти
Та зівсно, усі навколо - скоти, окрім вас. Але не всі сліпі, як ви.
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07.10.2021 16:24 Відповісти
Ваня, выходи)))
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07.10.2021 16:27 Відповісти
Ця мавпа взагалі хоч одну мову знає?"Грати за вітром"?Це,****,якою?Ну,скажи,падло,як належить: - Сцяти за вітром...
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07.10.2021 16:31 Відповісти
Была померанчевая принцесса, стала гнилая колода. Зря ее Майдан 2 с Лукьяновки вытащил.
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07.10.2021 16:35 Відповісти
Она и развалила оранжевую коалицию своим бл@тством.
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07.10.2021 16:44 Відповісти
С Качановки.
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07.10.2021 17:00 Відповісти
Да та . Но с Лукьновкой прикольнее
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07.10.2021 17:17 Відповісти
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07.10.2021 16:38 Відповісти
Кресло Премьера Юле обеспечено .... беспринципность политиков и коррупция - причина, утвердиться Украине - на последнем месте, по бедности, в Европе...
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07.10.2021 17:09 Відповісти
Нит. Юлько понимает, что в премьеры надо было сразу залазить, как бубочка сделал всех президентами, а сейчас будет за все виноватая.
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07.10.2021 17:20 Відповісти
Так поэтому и юлила пятой точкой первое время после выборов,расчитывала что поделятся потоками с ,,професианалами,,. Но была обозвана толстожопой и послана на своего патнера по смех***кам хутина.
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07.10.2021 17:27 Відповісти
В то время за сулиму и прочих жулькиных адептов страшно было--могли промежность себе порвать на растяжке. Но они как опытные путаны выдержали
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07.10.2021 17:30 Відповісти
Шановний, ви не заслужено забуваєте ще за одного ТЮльканутого- Всеволода Марченко... СулівАно без нього не ходить, не пише, не існує... Взагалі, там 5-теро у будь-якій темі про "магічн-омолоджувану сперму Шуфрича".
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07.10.2021 18:16 Відповісти
Да,марченко по шизофреничным картинкам мастер ипатажу
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07.10.2021 18:25 Відповісти
"Політічєскій опит" в Україні синонім політична проституція...По іншому у нас не буває...Таким як Разумков досвіду набратись не дадуть,викинуть з політики...А такі як Юля не лишень втримаються,вони ще й приведуть тисячі таких бордельних політиканів,готових продатись будь кому...
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07.10.2021 17:23 Відповісти
союз жабы и гадюки.
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07.10.2021 19:16 Відповісти
 
 