Арахамія про "слуг народу", які не голосували за відставку Разумкова: З ними "буде окреме спілкування"

З кожним "слугою народу", хто не підтримав відставку Дмитра Разумкова, "буде окреме спілкування".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам сказав голова фракції "СН" Давид Арахамія.

Він заперечує, що "слуг народу", які не голосують за відставку Разумкова, змушували писати заяви на вихід з фракції.

За словами Арахамії, не голосували за зняття спікера ті, у кого з них особисті взаємини.

"У списку від нього є три людини, яких він привів і рекомендував: Мокан, Яковлєва та Козак", - зазначив нардеп.

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Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно близько 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.