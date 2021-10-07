Арахамія про "слуг народу", які не голосували за відставку Разумкова: З ними "буде окреме спілкування"
З кожним "слугою народу", хто не підтримав відставку Дмитра Разумкова, "буде окреме спілкування".
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам сказав голова фракції "СН" Давид Арахамія.
Він заперечує, що "слуг народу", які не голосують за відставку Разумкова, змушували писати заяви на вихід з фракції.
За словами Арахамії, не голосували за зняття спікера ті, у кого з них особисті взаємини.
"У списку від нього є три людини, яких він привів і рекомендував: Мокан, Яковлєва та Козак", - зазначив нардеп.
Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно близько 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.
Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.
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ГДЕ-ТО же существует АМБАРНАЯ КНИГА СЛУГ 😀😀
Как говорится: "пусть ненавидят, лишь бы боялись".
404!
" Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок.
- Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!
Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука.
Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой.
- Ну, теперь пошел вон! " (с)
І до дупи ваша конституція, закон та регламент.
Табунів безліч несеться
Вовкой стрижених баранів
Всі з надбитими рогами...
Це сміливі "сметуни"-
Президенти й брехуни!
Й вітром зірване впаде.
Хоч про зелень Вова мріє,
Все з морозом оппаде.
Піртії для "слуг" кінець...
Їх брехунства і злодійства
Та в політиці вже мрець.