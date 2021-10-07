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Новини Відставка Разумкова
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Арахамія про "слуг народу", які не голосували за відставку Разумкова: З ними "буде окреме спілкування"

Арахамія про

З кожним "слугою народу", хто не підтримав відставку Дмитра Разумкова, "буде окреме спілкування".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам сказав голова фракції "СН" Давид Арахамія.

Він заперечує, що "слуг народу", які не голосують за відставку Разумкова, змушували писати заяви на вихід з фракції.

За словами Арахамії, не голосували за зняття спікера ті, у кого з них особисті взаємини.

"У списку від нього є три людини, яких він привів і рекомендував: Мокан, Яковлєва та Козак", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова: "Грати за вітром" - це ознака політичного досвіду

Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно близько 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.

Автор: 

Арахамія Давид (1104) Разумков Дмитро (1527) Слуга народу (2813) Мокан Василь (55)


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Топ коментарі
+17
Отключат о "супайков" в конвертах!
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07.10.2021 16:10
+17
Хотели "паприколу"? Получите...
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07.10.2021 16:15
+14
Эти пойдут дальше - потребуют вернуть все конверты обратно .
ГДЕ-ТО же существует АМБАРНАЯ КНИГА СЛУГ 😀😀
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07.10.2021 16:12
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Хе-хе. Поплыл моносброд...

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07.10.2021 16:09 Відповісти
Отключат о "супайков" в конвертах!
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07.10.2021 16:10 Відповісти
Эти пойдут дальше - потребуют вернуть все конверты обратно .
ГДЕ-ТО же существует АМБАРНАЯ КНИГА СЛУГ 😀😀
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07.10.2021 16:12 Відповісти
Может так случиться, что цена этих пайков будет неподъёмная (кто ж захочет на нары), или пайки от конкурентов окажутся сытнее.
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07.10.2021 16:14 Відповісти
ВЫ БУДЕТЕ ЖИТЬ НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ,,,НЕТ ШЕФ ТОЛЬКО НЕ ЭТО,,МУЛЬТИКОФ ТАК ПРЕСМОТРЕЛИ КАКОВА Я ХОДИЛ ГОЛОСОВАТЬ ПРЕДУЩАЯ МОРДА ХОТЬ НОРМАЛЬНО ВЫГЛЯДЕЛ
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07.10.2021 16:29 Відповісти
Демократия налицо или на лице ? У арахамии .
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07.10.2021 16:10 Відповісти
На его пальцах. С ним уже за что-то "беседу провели". Тисками и пассатижами.
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07.10.2021 16:17 Відповісти
Утюгом и паяльником.
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07.10.2021 16:20 Відповісти
Що мармизами,що діями-шістки шестьорками.
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07.10.2021 16:34 Відповісти
Коломойша раскладывает яйца в разные корзины.
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07.10.2021 16:12 Відповісти
Как надоели, эти политические *****...дки!!!!! За народ так бы беспокоились!!!!!!
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07.10.2021 16:14 Відповісти
Хотели "паприколу"? Получите...
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07.10.2021 16:15 Відповісти
КПСН...
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07.10.2021 16:17 Відповісти
Арахамия такой же троцкист как его идеологический отец.
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07.10.2021 16:18 Відповісти
Действительно распоясались, заелись, возомнили из себя черт знает что, извините, возомнили из себя народных депутатов. Всех кто не голосовал за отставку Разумкова отправить назад в Квартал 95
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07.10.2021 16:21 Відповісти
Кара будет неизбежной, чтобы другим "слугам народа" не хотелось бунтовать, или сомневаться во власти и величии Зеленского.)
Как говорится: "пусть ненавидят, лишь бы боялись".
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07.10.2021 16:21 Відповісти
********!
404!
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07.10.2021 16:21 Відповісти
Порядки скопированные с ЕдинойРоссии.
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07.10.2021 16:26 Відповісти
А вот интересно. Поменяется власть и этот персонаж будет под судом и следствием , к примеру представим. От там тоже пальцы гнуть будет и борзеть или иная линия поведения напрашивается?
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07.10.2021 16:35 Відповісти
Тіпа "слугі народа" починають шукати "ворогів народа".
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07.10.2021 16:36 Відповісти
Примерно так ....
" Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок.
- Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!
Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука.
Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой.
- Ну, теперь пошел вон! " (с)
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07.10.2021 16:36 Відповісти
Вони вже навіть не приховують, що моносброд створено Коломойським для виконування бажань Коломойського.
І до дупи ваша конституція, закон та регламент.
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07.10.2021 16:42 Відповісти
Да достали вьі с Коломойским ! Его отодвинули от центра принятия решений , причем , решительно . А у него хватило ума не лезть на рожон и смириться.
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07.10.2021 16:47 Відповісти
Ага, ще напішить, що Зеля незалежний...
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07.10.2021 17:52 Відповісти
Смириться! Коломойский!? шо ви що з глузду зїхали?
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07.10.2021 20:48 Відповісти
Грім гримить, земля трясеться
Табунів безліч несеться
Вовкой стрижених баранів
Всі з надбитими рогами...
Це сміливі "сметуни"-
Президенти й брехуни!
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07.10.2021 16:44 Відповісти
такими темпами скоро материальі пленумов партии зеленьіх питарасов будут конспектировать в учебньіх заведениях
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07.10.2021 16:44 Відповісти
Восени все пожовтіє,
Й вітром зірване впаде.
Хоч про зелень Вова мріє,
Все з морозом оппаде.
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07.10.2021 16:49 Відповісти
Шо там у них відпаде?
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07.10.2021 17:15 Відповісти
Київські каштани зазеленіють як листя опаде....
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07.10.2021 19:13 Відповісти
І почався з цього дійства
Піртії для "слуг" кінець...
Їх брехунства і злодійства
Та в політиці вже мрець.
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07.10.2021 16:55 Відповісти
Зачем мы содержим 250 «слуг» если все решения принмает ОДИН человек? Это такая у нас демократия образца компартии?
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07.10.2021 19:03 Відповісти
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07.10.2021 19:13 Відповісти
Цей ************ мніт з себе Берія.
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07.10.2021 19:46 Відповісти
 
 