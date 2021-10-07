Чоловік отримав 3 роки і 1 місяць ув'язнення за погрозу вбити Зеленського

Лист із погрозами житель Івано-Франківська відправив на електронну пошту СБУ з телефона матері.

Таке рішення виніс Івано-Франківський міський суд, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підсудний каже, що не готував ніякого замаху, а просто хотів, щоб Зеленському виділили більше охорони. Він додав, що його метою було змінити щось у країні.

У чоловіка вже є непогашена судимість. Він живе за рахунок матері, у нього самого немає ні комп'ютера, ні мобільного телефона. Раніше чоловік лікувався від наркотичної залежності, але психічно він при цьому здоровий.

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У суді зачитали лист підозрюваного, в якому говорилося про те, що він готує замах на президента в Гуті: "Тому діяти ви змушені протягом 294 днів по обіді. Це обов`язок слідчого чи прокурора. На мою думку ГУНП в Івано-Франківській області, СБУ, місцева прокуратура та місцевий суд починають або вже зрозуміли, що відбувається. Або ви або вас. Не полінуйтесь радитись з очільниками цих відомств. Пригадайте слова (ВМС) про досягнення матриці по приїзді зі Сполучених штатів. Дежавю. Всі дивились фільм "Матриця". Все відбувається трішки в іншому форматі, але не помічати очевидного працюючи в таких структурах - це ганебно, як мінімум. Це нагадує футбол головою держави. Відповідальність - це засіб тиску. Сприймайте нас, як 12 гравця - вболівальники, ультрас. Увага! Запитання: Кому ще я відправив це повідомлення?".

Суд розцінив дії чоловіка як свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеціі громадян і засудив його до 3 років і 1 місяця позбавлення волі.