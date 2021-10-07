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Чоловік отримав 3 роки і 1 місяць ув'язнення за погрозу вбити Зеленського

Чоловік отримав 3 роки і 1 місяць ув'язнення за погрозу вбити Зеленського

Лист із погрозами житель Івано-Франківська відправив на електронну пошту СБУ з телефона матері.

Таке рішення виніс Івано-Франківський міський суд, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підсудний каже, що не готував ніякого замаху, а просто хотів, щоб Зеленському виділили більше охорони. Він додав, що його метою було змінити щось у країні.

У чоловіка вже є непогашена судимість. Він живе за рахунок матері, у нього самого немає ні комп'ютера, ні мобільного телефона. Раніше чоловік лікувався від наркотичної залежності, але психічно він при цьому здоровий.

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У суді зачитали лист підозрюваного, в якому говорилося про те, що він готує замах на президента в Гуті: "Тому діяти ви змушені протягом 294 днів по обіді. Це обов`язок слідчого чи прокурора. На мою думку ГУНП в Івано-Франківській області, СБУ, місцева прокуратура та місцевий суд починають або вже зрозуміли, що відбувається. Або ви або вас. Не полінуйтесь радитись з очільниками цих відомств. Пригадайте слова (ВМС) про досягнення матриці по приїзді зі Сполучених штатів. Дежавю. Всі дивились фільм "Матриця". Все відбувається трішки в іншому форматі, але не помічати очевидного працюючи в таких структурах - це ганебно, як мінімум. Це нагадує футбол головою держави. Відповідальність - це засіб тиску. Сприймайте нас, як 12 гравця - вболівальники, ультрас. Увага! Запитання: Кому ще я відправив це повідомлення?".

Суд розцінив дії чоловіка як свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеціі громадян і засудив його до 3 років і 1 місяця позбавлення волі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23876) Івано-Франківськ (519) замах (547) вирок (1071) погрози (488)


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Топ коментарі
+38
То ви ще не чули стенограму промови Зеленського.
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07.10.2021 16:25
+19
Судячи зі змісту листа чоловік таки психічно хворий. Це зрозуміло навіть неспеціалісту.
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07.10.2021 16:22
+12
Судячи з тексту, його лікувати треба...
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07.10.2021 16:21
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Судячи з тексту, його лікувати треба...
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07.10.2021 16:21 Відповісти
якщо це писав він.
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07.10.2021 16:28 Відповісти
подумешь какой пугливый наш Вовчик наверное памперсы катеории В10 надевает... интересные вопрос теоретически идет Вова всем ручкой машет а тут с Космоса прилетает на скорости 15 МАХов камушек см.5-8 в диаметре и прямо ему в то что головой называется.. кого сажать будет прокуратура/ суд из категории чаво изволите??? Бога Космос Вселенную??? что скажите -не может быть такого- а почему не может???!!обратного никто не доказал...
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07.10.2021 17:09 Відповісти
и да из Истории Любовь к лидеру делает смешными и нереальными угрозы покушений..... НО Индиру Ганди убили внедренные как ЛИЧНЫЕ ОХРАННИКИ...... убившее ее выстрелами в упор и в спину..... это так намек всем во -власти- ходите- да оглядывайтесь...
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07.10.2021 17:20 Відповісти
надіюсь,його послідовники будуть більш дієвими !
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07.10.2021 20:30 Відповісти
А можливо краще зразу ж у Верховну Раду, у фракцію "**** народу"? Там повно таких.
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07.10.2021 18:12 Відповісти
Судячи зі змісту листа чоловік таки психічно хворий. Це зрозуміло навіть неспеціалісту.
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07.10.2021 16:22 Відповісти
То ви ще не чули стенограму промови Зеленського.
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07.10.2021 16:25 Відповісти
Нормально написано, стилістика адресата збережена і взагалі тягне на прессекретаря або першого заступника найвеличнішого.
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07.10.2021 16:30 Відповісти
А с.ане зе не хворе ?
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07.10.2021 19:59 Відповісти
Один тыпил написал другому тыпилу, а в ответ, второй тыпил посадил первого тыпила.
В чем тут интерес и новость читать ОБЫЧНЫМ людям?
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07.10.2021 16:22 Відповісти
Нагоняют жути. Типа, всех пересажают) Значит боятся ссуки народа. Это радует
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07.10.2021 18:31 Відповісти
Интересно, когда посадят самого Зеленского, за угрозы/призывы расстрела Парламента (фактически угрозы насильственного свержения власти) и угрозу жизни, тогда еще действующему Президенту Порошенко, когда он показал его в гробу
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07.10.2021 18:40 Відповісти
***** обрастає холуями
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07.10.2021 16:23 Відповісти
Зато холуй Мецгер за финансирование терроризма откупится админштрафом. А потом Зеленский со временем его еще и наградит.
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07.10.2021 16:31 Відповісти
"Ізмєніть што то встранє... "- 🤣
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07.10.2021 16:23 Відповісти
И нарколигу теж...
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07.10.2021 16:24 Відповісти
да они оба 'бнуті
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07.10.2021 16:26 Відповісти
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07.10.2021 16:27 Відповісти
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07.10.2021 18:42 Відповісти
за вагнергейт эту лису убить мало
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07.10.2021 22:57 Відповісти
Лиса не при чем! А вот сделать такое же чучело, как этот лис, из настоящего виновника, было бы весьма неплохо и поучительно для остальных выставив его в ОП или ВР (открывая каждое заседание выносом этого чучела на трибуну - чтобы задать правильный настрой на день)
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08.10.2021 09:26 Відповісти
А что за название статьи - мужчина получили - наверное, бухой писали.
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07.10.2021 16:33 Відповісти
Какой през такие и покусители на эту гниду
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07.10.2021 16:35 Відповісти
Це так, портрети нормальних президентів нормальні люди рвуть. Два роки за гратами за портрет...
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08.10.2021 13:24 Відповісти
засунь жопу)его посадили ,что сепаратор и хотел захватить мэрию...
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24.10.2021 13:01 Відповісти
а зробіть його премьєром для початку
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07.10.2021 16:43 Відповісти
Не зрозумів де там про Зеленського
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07.10.2021 16:47 Відповісти
Мислення чоловіка настільки розірване і беззмістовне,що там важко навіть погрозу життю знайти.Однозначно людина не в собі.
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07.10.2021 16:51 Відповісти
Це ще нічого. Ви б послухали виступи "слуг". Можливо і посадили як конкурента.
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07.10.2021 17:13 Відповісти
Так какое дело(по новым убеждениям зеленского)--никто же не умер??? Зачем?
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07.10.2021 16:52 Відповісти
Там мужик відповів, що не мав умислу, за що судили?
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07.10.2021 16:57 Відповісти
мужык тоже президент и мае право говорыты
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07.10.2021 22:59 Відповісти
Интересно, а как на самом деле все …..
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07.10.2021 17:09 Відповісти
призначення реального покарання це посил всім завсідникам Цензору, щоб патякали патякали але мужу не переходили. А от де та межа - навмисно залишають поняття розмитим. Щоб боялися і думали "краще не напишу чим напишу, бо хто його знає як воно повернеться".
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07.10.2021 17:11 Відповісти
***** №2 должно дожить до суда и сидеть минимум 15 лет.

Так что пусть живет эта мразь.
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07.10.2021 17:53 Відповісти
какая межа, вова и правда лучше на рояле бы играл, это зашквар
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07.10.2021 17:54 Відповісти
У чоловіка вже є непогашена судимість. Він живе за рахунок матері, у нього самого немає ні комп'ютера, ні мобільного телефона. Раніше чоловік лікувався від наркотичної залежності, але психічно він при цьому здоровий. Джерело:
Так це ж Зєля усуває майбутніх конкурентів на президентських виборах. З тими 73% треба бути обачним. Це вам не "Армія, мова, віра", тут піорітети інші - "#папріколу".
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07.10.2021 17:16 Відповісти
"Справедливые нынче суды" Сжечь их все.
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07.10.2021 17:20 Відповісти
А де в процитованому погрози? Чи прочитали поміж строчок?
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07.10.2021 17:36 Відповісти
Федька с Маруськой приготовиться!
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07.10.2021 17:38 Відповісти
ЦЕ ТИ ЗЕБОБІК НАПРУЖСЯ. І ДИВИСЬ, щоб не всрався.
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07.10.2021 19:53 Відповісти
***** №2 боится даже душевнобольных людей))

Дебил, .лять!
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07.10.2021 17:50 Відповісти
зеленский испужался, он ведь мог не убить, а про откаты с ДНР-кредитов разболтать ...
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07.10.2021 17:52 Відповісти
Зе-чмо.
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07.10.2021 18:04 Відповісти
бедолагу не сажать, а лечить надо, его же ломает конкретно... и мысли сумбурные
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07.10.2021 18:10 Відповісти
По персонажу и килер. Два несчастья.
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07.10.2021 18:16 Відповісти
..походу судья и местное пещерное правосудие живут в том же измерении изменённого сознания)), что и психованный наркоман, раз они всё "правильно" поняли.. зебилы, бл...
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07.10.2021 18:33 Відповісти
Из всей той бредятины я так и не увидел ни единого намёка на убийство президента.
Просто набор слов.
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07.10.2021 18:54 Відповісти
дно пробивается с каждым днем
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07.10.2021 20:05 Відповісти
Медаль потрібно дати цьому чоловікові , а не три роки тюрми 😅
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07.10.2021 20:40 Відповісти
А за розірваний портрет президента що? При минулому давали 4,5. Пробув за гратами 2.
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08.10.2021 13:27 Відповісти
Брехня !
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08.10.2021 13:46 Відповісти
Юрій Павленко (Хорт), вінницький активіст. Порвав портрет гетьмана. Засуджений на 4,5 років (прокуратура просила 7). Апеляційним судом ув"язнення замінили штрафом. В СІЗО за гратами провів 2 роки.
ПС. Гуглом скористатись клепки не вистачає?
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08.10.2021 13:55 Відповісти
Очень похоже на письмо психотика. До шизофреника точно не дотягивает, там поярче, например: "есть мужики есть мужичяры сильнее их лишь янычары" - это реальная цитата из "отчета" шизофреника о сбитых ящиках на трудотерапии. А подписывл отчеты он всегда так : "Циган усіх людей Иван Васильович Харитона води" .
Т.е. у шизофреников разорванное мышление прярче в письмах выпирает. Но данный автор письма тоже болен, это очевидно. Может энцефалопатия после наркотиков или другое растройство, то уже врачи определят.
Но садить психически больного,по сути несчастного человека, это преступление!
Может действительно, тут выше писали уже - это предупреждение аудитории Цензора , ФБ и т.д где мочат Зе, где патриоты нещадно жгут жиденка- парвеню (выскочку) словами и проклятьями?
Странный эпизод со сроком больному, непонятный
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07.10.2021 21:15 Відповісти
Чувак смотрю с президентом на одной волне.
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07.10.2021 23:41 Відповісти
писатель юродивый, явно невменяем и зависим от веществ. такого судить?
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08.10.2021 08:37 Відповісти
 
 