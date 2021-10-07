Чоловік отримав 3 роки і 1 місяць ув'язнення за погрозу вбити Зеленського
Лист із погрозами житель Івано-Франківська відправив на електронну пошту СБУ з телефона матері.
Таке рішення виніс Івано-Франківський міський суд, повідомляє Цензор.НЕТ.
Підсудний каже, що не готував ніякого замаху, а просто хотів, щоб Зеленському виділили більше охорони. Він додав, що його метою було змінити щось у країні.
У чоловіка вже є непогашена судимість. Він живе за рахунок матері, у нього самого немає ні комп'ютера, ні мобільного телефона. Раніше чоловік лікувався від наркотичної залежності, але психічно він при цьому здоровий.
У суді зачитали лист підозрюваного, в якому говорилося про те, що він готує замах на президента в Гуті: "Тому діяти ви змушені протягом 294 днів по обіді. Це обов`язок слідчого чи прокурора. На мою думку ГУНП в Івано-Франківській області, СБУ, місцева прокуратура та місцевий суд починають або вже зрозуміли, що відбувається. Або ви або вас. Не полінуйтесь радитись з очільниками цих відомств. Пригадайте слова (ВМС) про досягнення матриці по приїзді зі Сполучених штатів. Дежавю. Всі дивились фільм "Матриця". Все відбувається трішки в іншому форматі, але не помічати очевидного працюючи в таких структурах - це ганебно, як мінімум. Це нагадує футбол головою держави. Відповідальність - це засіб тиску. Сприймайте нас, як 12 гравця - вболівальники, ультрас. Увага! Запитання: Кому ще я відправив це повідомлення?".
Суд розцінив дії чоловіка як свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеціі громадян і засудив його до 3 років і 1 місяця позбавлення волі.
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В чем тут интерес и новость читать ОБЫЧНЫМ людям?
Так что пусть живет эта мразь.
Так це ж Зєля усуває майбутніх конкурентів на президентських виборах. З тими 73% треба бути обачним. Це вам не "Армія, мова, віра", тут піорітети інші - "#папріколу".
Дебил, .лять!
Просто набор слов.
ПС. Гуглом скористатись клепки не вистачає?
Т.е. у шизофреников разорванное мышление прярче в письмах выпирает. Но данный автор письма тоже болен, это очевидно. Может энцефалопатия после наркотиков или другое растройство, то уже врачи определят.
Но садить психически больного,по сути несчастного человека, это преступление!
Может действительно, тут выше писали уже - это предупреждение аудитории Цензора , ФБ и т.д где мочат Зе, где патриоты нещадно жгут жиденка- парвеню (выскочку) словами и проклятьями?
Странный эпизод со сроком больному, непонятный