УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8406 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 497 8

Pfizer просить американського регулятора дозволити використання COVID-вакцини для дітей від 5 років

Pfizer просить американського регулятора дозволити використання COVID-вакцини для дітей від 5 років

Американська фармацевтична компанія Pfizer і німецька BioNTech повідомили, що подали запит в Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) для схвалення застосування розробленої ними вакцини від коронавірусу COVID -19 серед дітей віком від 5 до 11 років.

Про це йдеться в повідомленні Pfizer, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми і BioNTech офіційно подали запит в FDA для екстреного дозволу застосування нашої вакцини від COVID-19 серед дітей віком від 5 до менше 12 років", - випливає з повідомлення.

Американські ЗМІ нагадують, що ця вакцина вже має дозвіл на екстрене застосування в США серед підлітків від 12 років і дорослих.

Читайте також: Через пів року ефективність вакцини Pfizer проти COVID-19 падає вдвічі, - дослідження

Очікується, що незалежні експерти FDA обговорять поданий запит на засіданні 26 жовтня. У разі схвалення регулятора, щеплення дітям від 5 років зможуть почати робити впродовж декількох тижнів після цього, а не місяців, зазначає телеканал CNN.

У вересні Pfizer опублікувала дані другого етапу клінічних досліджень серед дітей від 5 до 11 років. Згідно зі звітом компанії, вакцина показала себе як безпечна і надавала "надійну імунну відповідь". У дослідженні взяли участь близько 2,2 тис. дітей, їм вводили дозу 10 мікрограмів, що менше, ніж доза 30 мікрограмів для осіб 12 років і старших.

Також читайте: ООН планує вакцинувати 40% людства до кінця року, - Гутерріш

Автор: 

вакцина (4419) діти (5072) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нафіга?
показати весь коментар
07.10.2021 16:33 Відповісти
риторический вопрос
при том, что вакцина не предотвращает возможность передачи
показати весь коментар
07.10.2021 16:57 Відповісти
Ради прибыли.
показати весь коментар
07.10.2021 17:02 Відповісти
Там вже з 5 років ліві хочуть дозволити дітям операції по зміні статі робити, так що прививка це взагалі дрібниці для самої розвинутої демократії.
показати весь коментар
07.10.2021 16:55 Відповісти
В цьому і є слабкість демократії, бо вона може швидко перетворитися на охлократію.
показати весь коментар
07.10.2021 17:08 Відповісти

показати весь коментар
07.10.2021 17:01 Відповісти
давайте уже с одного года! чтоб долго не мучались!
показати весь коментар
07.10.2021 17:11 Відповісти
А почему именно Пфайцер? Из всех вакцин сушествующих именно Пфайцфер и Спутник более всего похожи на аферу, а не вакцину. КороноВак сделан по классической технолгогии ( мертвый возбудитель) и как видим в Китае нет эпидемии. А Израиль с Пфайцером первым отрапортавал о мегавакцинации и вскоре опять вел комендатский час, ибо не победили. Я не имею никаких доказательств, но 20 лет работы в пиаре и СМИ шепчут , что Пфайцер это похоже развод а не вакцина. Именно ее надо колоть третий раз ( почему?) , Именно ее можно колоть детям ( плацебо, поэтому безопасно?) , именно Пфайцфер ассоциируется с красивой пиар легендой с турецкой четой якобы гениев. Вообщем пиар Пфайцфера на три годовы выше чем Модерны, Астразенеки ( ее замочили черным пиаром) или Коронвака и т.д
А когда нужен пиар ? Тогда когда есть проблемы...
показати весь коментар
07.10.2021 18:27 Відповісти
 
 