Pfizer просить американського регулятора дозволити використання COVID-вакцини для дітей від 5 років

Американська фармацевтична компанія Pfizer і німецька BioNTech повідомили, що подали запит в Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) для схвалення застосування розробленої ними вакцини від коронавірусу COVID -19 серед дітей віком від 5 до 11 років.

Про це йдеться в повідомленні Pfizer, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми і BioNTech офіційно подали запит в FDA для екстреного дозволу застосування нашої вакцини від COVID-19 серед дітей віком від 5 до менше 12 років", - випливає з повідомлення.

Американські ЗМІ нагадують, що ця вакцина вже має дозвіл на екстрене застосування в США серед підлітків від 12 років і дорослих.

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Очікується, що незалежні експерти FDA обговорять поданий запит на засіданні 26 жовтня. У разі схвалення регулятора, щеплення дітям від 5 років зможуть почати робити впродовж декількох тижнів після цього, а не місяців, зазначає телеканал CNN.

У вересні Pfizer опублікувала дані другого етапу клінічних досліджень серед дітей від 5 до 11 років. Згідно зі звітом компанії, вакцина показала себе як безпечна і надавала "надійну імунну відповідь". У дослідженні взяли участь близько 2,2 тис. дітей, їм вводили дозу 10 мікрограмів, що менше, ніж доза 30 мікрограмів для осіб 12 років і старших.

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