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Новини Відставка Разумкова
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Разумков про відставку: Жодна посада не вартує втрати самоповаги, гідності, а головне - довіри людей

Разумков про відставку: Жодна посада не вартує втрати самоповаги, гідності, а головне - довіри людей

Дмитро Разумков заявив, що його принципи і цінності не змінилися.

Про це він заявив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мої принципи не змінилися, мої цінності такі ж, як і були. Бажання та сили довести людям, що вони помилилися не у всіх - також є. Весь цей час я намагався робити так, щоб більша частина обіцянок, які ми давали суспільству - була виконана. Щоб запропонована країні інша якість політики стала справді іншою. Не гарними назвами та гаслами, за якими часто ховаються неправильні речі, а конструктивною роботою. Щоб мрія про справедливу країну, в якій панує Закон, стала реальністю", - заявив Разумков.

"З 2019 року в команді, яка стала владою та з якою я прийшов до Парламенту, багато чого змінилося: принципи демократії та влади народу - стали принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Право на власну позицію та свободу слова змінив принцип "Хто не з нами - той проти нас". Принцип "Закон - один для всіх" став принципом "Друзям - все, ворогам - закон". А принцип, що офшори для влади - ганьба, став принципом "нічого страшного, в кожного ФОПа вони є". Я ніколи не плив за течією. В 2019 році цього не робив. І сьогодні робити не буду. Жодна посада не вартує втрати самоповаги, гідності, а головне - довіри людей. Якою буде наша країна в майбутньому - це персональна відповідальність кожного! Ми обіцяли стати політиками, але залишитись людьми. Давайте виконаємо цю обіцянку!" - резюмував політик.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.

Разумков про відставку: Жодна посада не вартує втрати самоповаги, гідності, а головне - довіри людей 01

Автор: 

ВР (14977) відставка (1464) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+8
Разумков вже починає свою виборчу кампанію
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07.10.2021 16:34
+8
Но нельзя забывать что он из себя представляет

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07.10.2021 16:40
+7
Зе швали это не понять...главное корыто и хрюкать-чавкать.
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07.10.2021 16:35
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Разумков вже починає свою виборчу кампанію
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07.10.2021 16:34 Відповісти
Без сумніву. І Вавині спонсори, із задоволенням підтримають разумкова.
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07.10.2021 16:36 Відповісти
Не думаю. По результатам голосования в Раде как раз видно, что спонсоры Клоуна Разумкова и убрали. И смысла ставить на другую лошадку у них пока нет - лохторату Бубочка все еще нравится. Да и не походит Разумков на куклу бабы Бени.
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07.10.2021 16:50 Відповісти
Но нельзя забывать что он из себя представляет

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07.10.2021 16:40 Відповісти
, постіть будь-ласка, це в кожній новині про нього
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07.10.2021 17:06 Відповісти
Ок. Якщо буде можливість
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07.10.2021 17:36 Відповісти
Так і є, але це йому не допоможе.Все одно оберемо Петра.
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07.10.2021 16:41 Відповісти
Еще раз шило на мыло?
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07.10.2021 16:50 Відповісти
а шо трeба робити i казати щоб ти нe сказав що цe прeдвиборча кампанiя?
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07.10.2021 17:58 Відповісти
Треба казати правду, а не оце "ля-ля" про гідність і довіру. Звідки гідність і довіра у екс-регіонала Разумкова?
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07.10.2021 19:58 Відповісти
правда у тому що у тeбe рiвeнь мислeння як у баби манi на лавочкi пiд пiд"iздом
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07.10.2021 22:07 Відповісти
Треба бути "генієм", щоб отак оцінювати незнайомих людей. У кого тут рівень мислення як "у баби Мані" ми вже побачили. А щоб вірити регіоналам в 2021 році, то взагалі потрібно мати проблеми з розвитком.
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07.10.2021 23:07 Відповісти
а чого цe ти нeзнайомий? як раз чeрeз твоє колхoзнe мукання прийшлось з тoбoю познайомитись. ранiшe такi як ти у цiй частин дипломами махали. мeтодичка змiнилась?
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07.10.2021 23:20 Відповісти
Здається ви забули пігулки прийняти, бо верзете якусь несенітницю. На цьому діалог припиняю.
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08.10.2021 00:52 Відповісти
о рогуль заспiвав стару гeбняву пiстню а чо на бiльшe у твоiй нижнiй пiвкулi нe вистaчає?
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08.10.2021 07:54 Відповісти
Зе швали это не понять...главное корыто и хрюкать-чавкать.
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07.10.2021 16:35 Відповісти
каких людей?) кто тебе реально доверяет?
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07.10.2021 16:37 Відповісти
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07.10.2021 16:38 Відповісти
фрондирует и кокэтничает зеленый пионэр.
ну ладно - етого отделения мы еще не видели, зато хорошо помним предидущие семь....
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07.10.2021 16:38 Відповісти
"Мои принципы не изменились, мои ценности такие же, как и были. Желание и силы доказать людям, что они ошиблись не во всех - тоже есть."
Поздно пить боржоми, Разумок. Уже не прокатывает лозунг "вовремя предать это не предать, а предвидеть" Как молодому регианалу этот лозунг тебе хорошо известен. Но он работает всего лишь один раз.
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07.10.2021 16:42 Відповісти
Тот случай, когда не было ничего, а потом еще и с должности копнули под сраку
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07.10.2021 16:47 Відповісти
Никогда не думал, что политики могут быть порядочными людьми, и Власть их не испортит.
Видимо, будущий Президент Украины Разумков не будет мстить, но за коррупцию в конвертах, вагнергейт, автократию и политическое преследование конкурентов, прежняя Власть ответит, по полной...
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07.10.2021 16:47 Відповісти
Забагато пафосу!
Дурника із себе робить. Що не знав, що невігласа в президенти штовхав?

Звісно, на фоні інших слуг і Зеленського виглядає значно краще, але суть його таж сама
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07.10.2021 16:55 Відповісти
По крайней мере не переступил через свои принципы, а это важно. Президентом ему не быть - нет харизмы. Надеюсь, что примкнет к какой-нибудь нормальной политической силе - мозги у него есть.
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07.10.2021 16:58 Відповісти
Ви вірите про "принципи". Хоча, може якісь зародки їх є (на фоні інших слуг).

А я навпаки, вважаю, що президентські шанси у нього великі, хоч я і не його прихильник.

Про харизму. От Тимошеко є харизма, у Порошенка - теж, і де вони. 73-ьом відсоткам це не треба.

А Діма на всі смаки, і російською "принципово" спілкувався, і офшорів не має, і правильні речі говорить, як раз на вуха переважної більшості може лягти. Єдине, напевно, може раніше, ніж треба стартанув, можуть зжерти. Хоча про що я, він сам політтехнолог, йому краще знати
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07.10.2021 17:50 Відповісти
Ну это Ваша позиция - я вижу не так. На данном этапе все же Разумкова считаю союзником, но голосовать за него, само собой, не буду - явно не мой кандидат. У Клоуна, как ни странно, с харизмой тоже все в порядке (правда, она не настоящая, а актерская). Не на 73%, конечно, но процентов так на 20. Не вижу я Разумкова президентом. Хотя если выбирать между Клоуном и Разумковым, не задумываясь бы проголосовал за Разумкова. Ну для этого Разумкову нужно пройти во второй тур. А шансов у него 0.
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07.10.2021 18:33 Відповісти
Про собственное достоинство - большинству не понятно....
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07.10.2021 17:01 Відповісти
Разумков, яка така ще до тебе довіра! 2 роки з зеленими був, а як запахло смаженим взбрикнув щоб піти. типу, я не я і хата не моя. приймайте мене нового і свіженького.
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07.10.2021 17:04 Відповісти
Новеньким он уже после рыгов не будет. И за то, что привел Зелень к корыту плюс в карму не получит. Но уходит достойно. Человеком остался.
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07.10.2021 17:15 Відповісти
ну i сeлюцькe розумiння у тeбe. дe щe таких клeпають чи дe тaких як ти сохраняють у пeрвозданному рогульському вигляд?
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07.10.2021 18:01 Відповісти
Настоящий ответ члена Партии Регионов всем депутатам
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07.10.2021 18:40 Відповісти
Доверие людей к Шапито "СН"??? Слуги, от вас уже "дурно пахнет"..
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07.10.2021 18:42 Відповісти
Давай, Разумков работай по принципу: Я тебя породил, я тебя и убью с зе и его подельниками)
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07.10.2021 18:51 Відповісти
ГЛУПОСТЬ!
Ни одну систему нельзя изменить "изнутри", можно лишь стать ее винтиком /РАБОМ/, ее нужно сносить революцией /майданом, который никак не может быть с ее точки зрения "законным" и не нужно его приводить под юридическую базу, революция - вооруженное насилие/ Прав будет тот, кто силой возьмет на себя всю полноту ответственности /и составит проскрипционные списки, расправится с некоторыми категориями "без суда и следствия"/!
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07.10.2021 19:08 Відповісти
З якого часу рахуємо -незмінність , з бандоЯнуковичівського чи з бандоКриворагульськоБєнінськоднірпрянського?
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07.10.2021 19:55 Відповісти
кто этому украинофобу доверял? разве что голосовавшие за дохтура кивина и мертвячука.
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07.10.2021 20:12 Відповісти
"Чтобы мечта о справедливой стране, в которой царит Закон, стала реальностью", - заявил Разумков. "

Правильно писать -Зекон.
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08.10.2021 07:55 Відповісти
Последний адекват убыл, полет переходит в пике
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08.10.2021 10:33 Відповісти
 
 