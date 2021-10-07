Разумков про відставку: Жодна посада не вартує втрати самоповаги, гідності, а головне - довіри людей

Дмитро Разумков заявив, що його принципи і цінності не змінилися.

Про це він заявив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мої принципи не змінилися, мої цінності такі ж, як і були. Бажання та сили довести людям, що вони помилилися не у всіх - також є. Весь цей час я намагався робити так, щоб більша частина обіцянок, які ми давали суспільству - була виконана. Щоб запропонована країні інша якість політики стала справді іншою. Не гарними назвами та гаслами, за якими часто ховаються неправильні речі, а конструктивною роботою. Щоб мрія про справедливу країну, в якій панує Закон, стала реальністю", - заявив Разумков.

"З 2019 року в команді, яка стала владою та з якою я прийшов до Парламенту, багато чого змінилося: принципи демократії та влади народу - стали принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Право на власну позицію та свободу слова змінив принцип "Хто не з нами - той проти нас". Принцип "Закон - один для всіх" став принципом "Друзям - все, ворогам - закон". А принцип, що офшори для влади - ганьба, став принципом "нічого страшного, в кожного ФОПа вони є". Я ніколи не плив за течією. В 2019 році цього не робив. І сьогодні робити не буду. Жодна посада не вартує втрати самоповаги, гідності, а головне - довіри людей. Якою буде наша країна в майбутньому - це персональна відповідальність кожного! Ми обіцяли стати політиками, але залишитись людьми. Давайте виконаємо цю обіцянку!" - резюмував політик.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.