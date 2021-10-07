Разумков про відставку: Жодна посада не вартує втрати самоповаги, гідності, а головне - довіри людей
Дмитро Разумков заявив, що його принципи і цінності не змінилися.
Про це він заявив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Мої принципи не змінилися, мої цінності такі ж, як і були. Бажання та сили довести людям, що вони помилилися не у всіх - також є. Весь цей час я намагався робити так, щоб більша частина обіцянок, які ми давали суспільству - була виконана. Щоб запропонована країні інша якість політики стала справді іншою. Не гарними назвами та гаслами, за якими часто ховаються неправильні речі, а конструктивною роботою. Щоб мрія про справедливу країну, в якій панує Закон, стала реальністю", - заявив Разумков.
"З 2019 року в команді, яка стала владою та з якою я прийшов до Парламенту, багато чого змінилося: принципи демократії та влади народу - стали принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Право на власну позицію та свободу слова змінив принцип "Хто не з нами - той проти нас". Принцип "Закон - один для всіх" став принципом "Друзям - все, ворогам - закон". А принцип, що офшори для влади - ганьба, став принципом "нічого страшного, в кожного ФОПа вони є". Я ніколи не плив за течією. В 2019 році цього не робив. І сьогодні робити не буду. Жодна посада не вартує втрати самоповаги, гідності, а головне - довіри людей. Якою буде наша країна в майбутньому - це персональна відповідальність кожного! Ми обіцяли стати політиками, але залишитись людьми. Давайте виконаємо цю обіцянку!" - резюмував політик.
Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.
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ну ладно - етого отделения мы еще не видели, зато хорошо помним предидущие семь....
Поздно пить боржоми, Разумок. Уже не прокатывает лозунг "вовремя предать это не предать, а предвидеть" Как молодому регианалу этот лозунг тебе хорошо известен. Но он работает всего лишь один раз.
Видимо, будущий Президент Украины Разумков не будет мстить, но за коррупцию в конвертах, вагнергейт, автократию и политическое преследование конкурентов, прежняя Власть ответит, по полной...
Дурника із себе робить. Що не знав, що невігласа в президенти штовхав?
Звісно, на фоні інших слуг і Зеленського виглядає значно краще, але суть його таж сама
А я навпаки, вважаю, що президентські шанси у нього великі, хоч я і не його прихильник.
Про харизму. От Тимошеко є харизма, у Порошенка - теж, і де вони. 73-ьом відсоткам це не треба.
А Діма на всі смаки, і російською "принципово" спілкувався, і офшорів не має, і правильні речі говорить, як раз на вуха переважної більшості може лягти. Єдине, напевно, може раніше, ніж треба стартанув, можуть зжерти. Хоча про що я, він сам політтехнолог, йому краще знати
Ни одну систему нельзя изменить "изнутри", можно лишь стать ее винтиком /РАБОМ/, ее нужно сносить революцией /майданом, который никак не может быть с ее точки зрения "законным" и не нужно его приводить под юридическую базу, революция - вооруженное насилие/ Прав будет тот, кто силой возьмет на себя всю полноту ответственности /и составит проскрипционные списки, расправится с некоторыми категориями "без суда и следствия"/!
Правильно писать -Зекон.