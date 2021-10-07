"Слуга народу" Арахамія про позбавлення Разумкова депутатського мандата: Підстави є. Подивимося, як він працюватиме

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія поки не знає, чи будуть позбавляти ексспікера ВР Дмитра Разумкова мандата.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Юристи кажуть, що для цього є підстави. Чи є політична воля? Ми подивимося, як буде працювати Разумков. Він же народний депутат. На фракції (це питання. - Ред.) не розглядалося", - розповів він.

Лідер фракції "СН" порівняв ситуацію, яка склалася між "слугами народу" і Разумковим, з розлученням.

"У багатьох людей щодня відбувається розлучення. Все залежить від того, як ти розлучаєшся. Можна розлучатися так, що потім один від одного переходити вулицю. А можна так розлучитися, коли спочатку буде якась образа, через кілька місяців можеш повернутися, тому може буде діалог і співпраця. Як, наприклад, у мене - дві дружини, з першою і з другою ми навіть можемо разом поїхати відпочивати. І вона навіть може бути зі своїм бойфрендом. Для мене це нормально. Тому що просто зберегли відносини. А може бути навпаки", - заявив він.

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Відповідаючи на питання, чи зможе він потиснути руку Разумкову, Арахамія підкреслив: "Звичайно, я з ним буду спілкуватися".