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Новини Відставка Разумкова
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"Слуга народу" Арахамія про позбавлення Разумкова депутатського мандата: Підстави є. Подивимося, як він працюватиме

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія поки не знає, чи будуть позбавляти ексспікера ВР Дмитра Разумкова мандата.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Юристи кажуть, що для цього є підстави. Чи є політична воля? Ми подивимося, як буде працювати Разумков. Він же народний депутат. На фракції (це питання. - Ред.)  не розглядалося", - розповів він.

Лідер фракції "СН" порівняв ситуацію, яка склалася між "слугами народу" і Разумковим, з розлученням.

"У багатьох людей щодня відбувається розлучення. Все залежить від того, як ти розлучаєшся. Можна розлучатися так, що потім один від одного переходити вулицю. А можна так розлучитися, коли спочатку буде якась образа, через кілька місяців можеш повернутися, тому може буде діалог і співпраця. Як, наприклад, у мене - дві дружини, з першою і з другою ми навіть можемо разом поїхати відпочивати. І вона навіть може бути зі своїм бойфрендом. Для мене це нормально. Тому що просто зберегли відносини. А може бути навпаки", - заявив він.

Також читайте: Арахамія про "слуг народу", які не голосували за відставку Разумкова: З ними "буде окреме спілкування"

Відповідаючи на питання, чи зможе він потиснути руку Разумкову, Арахамія підкреслив: "Звичайно, я з ним буду спілкуватися".

Автор: 

ВР (14977) Арахамія Давид (1104) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+27
Совок смердючий.
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07.10.2021 16:38
+26
для меня самая большая новость за последние два дня то что у абхазской обезьяны есть жена
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07.10.2021 16:38
+18
Неужели тоже из сочинского заказника
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07.10.2021 16:41
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Совок смердючий.
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07.10.2021 16:38 Відповісти
скорее, гадюшник в выгребной яме!!!
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07.10.2021 16:40 Відповісти
Это гремучая смесь!
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07.10.2021 16:42 Відповісти
В связи с приближающимися землетрясениями
ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ:
- "Наставления по выплавке биткоинов из слуг"
-"Руководство по спасению евреев от пожаров на воде"
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07.10.2021 16:48 Відповісти
Сеня, не бежи так шустро, а то, не дай Бог, догонишь свой инфаркт.(С)
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07.10.2021 17:01 Відповісти
для меня самая большая новость за последние два дня то что у абхазской обезьяны есть жена
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07.10.2021 16:38 Відповісти
Неужели тоже из сочинского заказника
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07.10.2021 16:41 Відповісти
да? а 6 (шестеро) арахамчиков Вас не удивили??? )))) 2 сыночка и 4 лапочки-дочки !
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07.10.2021 16:42 Відповісти
не ну их настругать можно и на стороне. но официально..... женская душа потемки
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07.10.2021 16:48 Відповісти
Это не жена. Это партнер №2
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07.10.2021 17:28 Відповісти
О-О-О, А ВОТ ЗДЕСЬ МОДЕРАТОР ЧТО ТО СВОЙ ПРИНЦИП В АНУС ЗАТКНУЛ... ХОТЯ СВИНЬЯ, СТРЕЛЯЮЩАЯ КАКАХАМИ, ДАЖЕ НЕ РАЗБИРАЕТСЯ КТО АРАХАМИЯ АБХАЗ ИЛИ ГРУЗИН! НУ ЧТО МОДЕР, КАК ПЛЮРАЛИЗЬМ?
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18.10.2021 14:04 Відповісти
тебе вырвать капс или позвоночник?
аграхимия мегрел. это не грузин. а жил он в абхазии. поэтому абхаз.
я сказал © МВИН
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18.10.2021 14:09 Відповісти
Там "Батькивщину" уже сцуки уродца у себя в чате проститутками называют,за то что с ними голосовали -дожилась вона...))))
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07.10.2021 16:39 Відповісти
Тут вже і не заперечиш. "Поматросілі і бросілі".
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07.10.2021 18:45 Відповісти
кпсс....генеральная и направляющая роль партии...если колебаться только с линией партии....Откуда на нашу голову взялись все эти скоты Арахмундии???
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07.10.2021 16:41 Відповісти
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07.10.2021 16:41 Відповісти
Нет предела совершенству.
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07.10.2021 16:51 Відповісти
Дєті, сєйчас ми всє хором плюнєм на цього Фiлiна: Раз-два-трі! (с)
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07.10.2021 16:43 Відповісти
Дiти хором плюють i сразу ж запєвають весьолу пiсню про кузнєчiка. Обряд очищєнія на цьому заканчівається, i загiн, ламаючи на своєму путі дерева, суне в тайгу, залишаючи за собою дохлого Фiлiна, поламану берiзку, бички, консєрвнi банки i гандони. (с)
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07.10.2021 16:46 Відповісти
За Митця автолайк.
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07.10.2021 16:48 Відповісти
З болотного баговiння вилазить А л е н у ш к а, саме така, як
описував Сава Морозов. ‡ посмiшка дозволя бачити у не чималенькi iкла.
Без зайво тяганини вона хапа Учителя атезма, i, перекусивши йому артерiю,
з задоволеним реготом тягне жертву в очерет. Кривавий фонтанчик ще деякий
час фонтанiру з болота, звiдти ж чути смачнi звуки розгризамих кiсток.
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07.10.2021 16:50 Відповісти
Посмотрим,как вы все работать будете.. автобан,он длинный,цука..
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07.10.2021 17:04 Відповісти
хіба ще не надивилися?
з передвиборчих "інтерв'ю" го.дону та рбк-Україна, а потім ще й "стадіону" очі "повилазили".
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07.10.2021 17:11 Відповісти
давидик, канешна, красава, тока вин почему то не хотит разводиться ни с оффшорами, ни с женой🤣
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07.10.2021 17:15 Відповісти
смотрящий будет смотреть
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07.10.2021 18:31 Відповісти
По моєму хламідія думає, що воно - годзіла. Але... не так станеться, як бажається...
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07.10.2021 19:03 Відповісти
Какая подленькая обезьянка
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07.10.2021 19:06 Відповісти
Разумков, скоріше здавай побільше про зеубюлдочників , подивись на Лероса - його не трогають... А якщо не будеш - значить ти справді проект олігархів
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07.10.2021 19:50 Відповісти
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07.10.2021 21:25 Відповісти
 
 