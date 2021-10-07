Порошенко - ОПЗЖ: Коли "шавка" Путіна гавкає на нашу команду, значить, ми все робимо правильно

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко жорстко відповів у парламенті представникам ОПЗЖ, "риторика яких на адресу проєвропейської опозиції все частіше збігається з риторикою монобільшості".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Коли п’ята колона і вірна "шавка" Путіна тявкає на нашу політичну силу – це яскраве підтвердження, що ми все робимо правильно, приймаємо правильні рішення і рухаємося в правильному напрямку", – зауважив Порошенко.

"Але я хочу окремо наголосити, що на сьогоднішній день додатково до хаосу, в якому опинилася країна – в економіці, енергетиці, пандемії, обороні, зовнішній політиці, зруйнована міжнародна коаліція, яку створила наша команда, – додалася парламентська криза", – зазначив Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" закликав підтримати народну депутатку, медика-добровольця, засновницю батальйону "Госпітальєри" Яну Зінкевич на посаду Голови Верховної Ради України.

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"Я закликаю всіх, хто є в цьому залі, спокійно і виважено прийняти рішення на підтримку Яни Зінкевич", – резюмував Порошенко.