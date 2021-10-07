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Порошенко - ОПЗЖ: Коли "шавка" Путіна гавкає на нашу команду, значить, ми все робимо правильно

Порошенко - ОПЗЖ: Коли

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко жорстко відповів у парламенті представникам ОПЗЖ, "риторика яких на адресу проєвропейської опозиції все частіше збігається з риторикою монобільшості".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Коли п’ята колона і вірна "шавка" Путіна тявкає на нашу політичну силу – це яскраве підтвердження, що ми все робимо правильно, приймаємо правильні рішення і рухаємося в правильному напрямку", – зауважив Порошенко.

"Але я хочу окремо наголосити, що на сьогоднішній день додатково до хаосу, в якому опинилася країна – в економіці, енергетиці, пандемії, обороні, зовнішній політиці, зруйнована міжнародна коаліція, яку створила наша команда, – додалася парламентська криза", – зазначив Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" закликав підтримати народну депутатку, медика-добровольця, засновницю батальйону "Госпітальєри" Яну Зінкевич на посаду Голови Верховної Ради України.

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"Я закликаю всіх, хто є в цьому залі, спокійно і виважено прийняти рішення на підтримку Яни Зінкевич", – резюмував Порошенко.

Автор: 

ВР (14977) Порошенко Петро (15177) путін володимир (23838) Зінкевич Яна (51) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+88
Слова не шмарклі, але Гетьмана
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07.10.2021 16:53
+49
Ви серйозно вважаєте, що офшорний барига Зеленський здатен робити висновки?
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07.10.2021 16:57
+39
Згоден. Порох непогано крав у казну.
Шмаркля теж краде... але у зворотний бік...
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07.10.2021 17:39
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Сьомий !! ..
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07.10.2021 20:10 Відповісти
Порошенку респект і подяка за вільну Украіну 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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07.10.2021 20:19 Відповісти
Коли риторика прокацапської ************ Шарія повністю співпадає з риторикою латентного путінососа Порошенка - це додає впевненості, що синхронні голосування ОПЗЖ і ЄС, не випадковість, а свідома робота на розвал України так званих записних поцреотів з оточення бариги за його ж вказівкою .
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07.10.2021 21:07 Відповісти
Ти ідіотів син чи сам ідіот
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07.10.2021 21:16 Відповісти
Не вiн йолоп!!!
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07.10.2021 22:18 Відповісти
))...зрозуміло що не він(не я) йолоп. Йолоп саме ти, бо лайкаєш того, кого йолопом вважаєш.
Понабирають вузьколобих...
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08.10.2021 13:00 Відповісти
пнх брехлобот...
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08.10.2021 13:13 Відповісти
...ото і все, на що ти здатне?
Навіть не так.
Ото і все, на що ти здатне!!!
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08.10.2021 13:17 Відповісти
ще раз посслать? чи сам додуешь?
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08.10.2021 13:21 Відповісти
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