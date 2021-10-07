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Новини Агресія Росії проти України
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Проліт російського безпілотника Орлан-10 з перетином лінії розмежування зафіксовано на Луганщині, - пресцентр ОС

Проліт російського безпілотника Орлан-10 з перетином лінії розмежування зафіксовано на Луганщині, - пресцентр ОС

З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ОС.

"На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ за добу шість разів зривали режим "тиші" на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС

Автор: 

безпілотник (4170) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4879)


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Топ коментарі
+7
Пора не фиксировать, а сбивать.
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07.10.2021 17:32
+7
нелох запретил! Как же потом в глаза ***** смотреть!
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07.10.2021 17:36
+5
А чого не завалили нахрін?
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07.10.2021 17:30
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Не очень понятно. Он что, в космосе летит?
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07.10.2021 17:19 Відповісти
нелох запретил! Как же потом в глаза ***** смотреть!
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07.10.2021 17:36 Відповісти
Тоже всегда возникает этот вопрос...
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07.10.2021 18:39 Відповісти
А чого не завалили нахрін?
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07.10.2021 17:30 Відповісти
Пора не фиксировать, а сбивать.
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07.10.2021 17:32 Відповісти
По ттх рекомендую посмотреть высоту полета этого лаптелета ...
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07.10.2021 17:39 Відповісти
І що? Що дялі?
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07.10.2021 17:37 Відповісти
Снова рекогносцировка местности для арты ********* ...
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07.10.2021 17:38 Відповісти
Не збили ЧОМУ?, Головнокомандувач сказав, що стріляти дозволено, без додаткових підтверджень
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07.10.2021 17:44 Відповісти
Кажуть шо высоко летив у космоси , тому не дисталы ))
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07.10.2021 18:12 Відповісти
Ну хочь шмарклі встигли проковтнути,чи тільки очами блимали?
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07.10.2021 18:20 Відповісти
очередная статистика
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07.10.2021 18:41 Відповісти
У вас нет зенитных установок?
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07.10.2021 18:50 Відповісти
а знает ли многоуважаемый мистер смит сколько зу 23-2 необходимо для ведения огня по одной воздушной цели с вероятностью уничтожения той 0,7??? Девять ЗУ одновременно должны вести огонь... а если орлан на 5000 метрах, то хрен его достанешь, кроме как осой или буком, осы кривые(зависит от экипажа и состояния техники)
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07.10.2021 19:09 Відповісти
А на днях показывали ноу хау для борьбы с Дронами , - А оказывается он только Фиксирует, на телефон фиксация была бы Дешевле .
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07.10.2021 19:39 Відповісти
Зафиксирован? Пролет? Мы налогами армию содержим или фиксаторов?
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07.10.2021 21:38 Відповісти
.почему не сбивают?..нечем или есть запрет?
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08.10.2021 00:39 Відповісти
 
 