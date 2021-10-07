Проліт російського безпілотника Орлан-10 з перетином лінії розмежування зафіксовано на Луганщині, - пресцентр ОС
З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ОС.
"На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.
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