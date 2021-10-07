Нобелівську премію з літератури отримав Абдулразак Ґурна за "жалісливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців"

Лауреатом Нобелівської премії з літератури став британсько-танзанійський письменник Абдулразак Ґурна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Нобелівський комітет відзначив "його безкомпромісне і жалісливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами і континентами".

Абдулразак Ґурна народився в 1948 році на Занзібарі, який тоді був британською колонією, в родині мусульман арабського походження. Упродовж тривалого часу живе у Великій Британії, є професором Кентського університету, літературознавцем-дослідником англомовної постколоніальної літератури.

Популярність Ґурна здобув як автор романів "Пам’ять про від’їзд", "Рай", "Біля моря" та інших. Ґурна є четвертим уродженцем Африки, що став Нобелівським лауреатом з літератури.

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