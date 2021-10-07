Нобелівську премію з літератури отримав Абдулразак Ґурна за "жалісливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців"
Лауреатом Нобелівської премії з літератури став британсько-танзанійський письменник Абдулразак Ґурна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Нобелівський комітет відзначив "його безкомпромісне і жалісливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами і континентами".
Абдулразак Ґурна народився в 1948 році на Занзібарі, який тоді був британською колонією, в родині мусульман арабського походження. Упродовж тривалого часу живе у Великій Британії, є професором Кентського університету, літературознавцем-дослідником англомовної постколоніальної літератури.
Популярність Ґурна здобув як автор романів "Пам’ять про від’їзд", "Рай", "Біля моря" та інших. Ґурна є четвертим уродженцем Африки, що став Нобелівським лауреатом з літератури.
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Саме араби розпочали масову торгівлю рабами в Африці, а Занзібар був їхнім головним перевалочним пунктом. Занзібар був настільки важливий для арабів, що він довгий час був фактичною столицею султанату Оман, - адже там перебували султани Оману.
Але чомусь за работоргівлю мають каятися тільки європейці. Дуже дивна ця ******* толерастія...
Работорговля в Африке существовала на протяжении всей известной истории, но наибольшего расцвета она достигла с приходом арабов. Им требовалось все больше рабочей силы, а Коран запрещал обращать в рабство единоверцев-мусульман.
Революция 1964 года на Занзибаре мало чем отличалась от большинства революций. На Унгудже было убито более 10 000 арабов. Разъяренная толпа уничтожала потомков работорговцев везде, где только могла найти. Решение, как остановить этническую вражду, нашлось неожиданно.
Дело в том, что до революции любая девушка из арабской семьи могла взять себе в мужья чернокожего юношу. Но ни при каких обстоятельствах юноша не мог добиться брака с арабкой - это было не принято. И тогда на Занзибаре организовали... насильственные свадьбы.
Было провозглашено, что любой чернокожий может взять в жены арабскую девушку. Юношей и девушек выстраивали двумя шеренгами лицом друг к другу. Юноша мог бросить в понравившуюся девушку камешек и... жениться на ней. Таким необычным способом в жаркие дни 1964 года на островах совершались межэтнические браки. И хотя на Занзибаре до сих пор остается немало свидетельств жестокости работорговцев, многие из которых были арабами, кровная месть закончилась. Ведь в жилах уже выросших детей течет арабо-негритянская кровь.
https://www.vokrugsveta.ru/vs/article/77/
http://www.reuters.com/ Reuters .
Гурна обвинил британские власти в «довольно скверном» отношении к людям, которые хотят получить убежище или разрешение на въезд в это государство. Он подчеркнул, что правительство считает неожиданным стремление «мигрантов из сложных регионов» приехать «в процветающую страну».
Но почему именно с ослами))
В поп-музыке всегда были подражатели. Манкиз копировали Битлз.
Макаревич понятен нам потому что поет на понятном нам языке, американцам так же, и абсолютно непонятен им наш Высоцкий. Тоже самое с Диланом, я как-то на излете СССР купил диск Дилана, послушал бегло и выкинул.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Попобава (от суахили popo - летучая мышь и bawa - крыло) - согласно легендам, злое существо или злой дух, в которое верят некоторые жители Танзании. Описывается как карлик с единственным глазом во лбу, маленькими острыми ушами, крыльями и когтями летучей мыши. Согласно верованиям, насилует спящих в своих кроватях мужчин.
Присутствие часто невидимого Попобавы может быть обнаружено по резкому запаху или клубам дыма. Иногда Попобава видим каждому, кроме жертвы. По поверьям, это существо днём принимает человеческую форму, но с острыми выдающими его пальцами. После исполнения акта насилия Попобава заставляет своих жертв рассказать всем о случившемся, в противном случае угрожая вернуться и изнасиловать повторно.
Местом обитания этого карлика-циклопа является остров Занзибар. Впервые появился на соседнем с Занзибаром острове Пемба (Pemba) в 1972 году. В больницах Занзибара были зафиксированы многочисленные случаи переломов рёбер, ушибов и других повреждений, приписанные Попобаве. Один психически неуравновешенный человек был насмерть зарублен после того, как признался, что это будто бы он был тем самым демоном.
В те периоды, когда Попобава терроризирует острова, мужчины многих семейств часто спят вместе перед домом, ища защиты в толпе и веря, что сон в кровати делает их уязвимыми.
Ого! Певно, чувак має надзвичайний... специфічний досвід! Одному видатному науКИВцю обов'язково треба ознайомитись із цим епічним трактатом. Та й уже підзабутому нами Олєжульці Ляшкові було б корисно це почитати - ану, як дізнається про щось для себе нове і цікаве...
И что этот чувак знает про последствия колониализма и судьбу буженцев?
Але цей пейсатєль пише тільки про британський колоніалізм, а про арабський чомусь скромно мовчить. Бо так тепер прийнято, лаяти тільки білих. Толєрасізм, однако.
Кто больше всех выпячивает число нобелевских лауреатов ?
Ой, опять пошёл антисемитизм ...