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Нобелівську премію з літератури отримав Абдулразак Ґурна за "жалісливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців"

Нобелівську премію з літератури отримав Абдулразак Ґурна за

Лауреатом Нобелівської премії з літератури став британсько-танзанійський письменник Абдулразак Ґурна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Нобелівський комітет відзначив "його безкомпромісне і жалісливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами і континентами".

Абдулразак Ґурна народився в 1948 році на Занзібарі, який тоді був британською колонією, в родині мусульман арабського походження. Упродовж тривалого часу живе у Великій Британії, є професором Кентського університету, літературознавцем-дослідником англомовної постколоніальної літератури.

Популярність Ґурна здобув як автор романів "Пам’ять про від’їзд", "Рай", "Біля моря" та інших. Ґурна є четвертим уродженцем Африки, що став Нобелівським лауреатом з літератури.

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Автор: 

література (96) Нобелівська премія (93)


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Топ коментарі
+15
он случайно профессором стал не благодаря колонизации, а то у меня большие сомнения что он преподавал бы в универе а не спаривался с ослами попутно отрезая головы неверным, если б не Британская Корона
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07.10.2021 17:36
+14
Где бы он был, если б не колонизаторы!
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07.10.2021 17:34
+12
Отож, лучше сострадательно проникать в Лондоне, чем на родной Занзибарщине
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07.10.2021 17:39
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07.10.2021 17:30 Відповісти
Отож, лучше сострадательно проникать в Лондоне, чем на родной Занзибарщине
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07.10.2021 17:39 Відповісти
Сострадательное проникновение рулит.
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07.10.2021 17:30 Відповісти
Я спочатку прочитав заголовок так, - "сострадатєльноє пронікновєніє і послєдствія онанізьма". )))

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07.10.2021 20:41 Відповісти
Где бы он был, если б не колонизаторы!
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07.10.2021 17:34 Відповісти
Гнался бы сейчас голый с копьём за антилопой по Африке.
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07.10.2021 17:35 Відповісти
або втікав би від білого... носорога
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07.10.2021 18:06 Відповісти
Цей письменник, - нащадок арабських колонізаторів-рабовласників, які володіли Занзібаром з 12 по 19 століття. Занзібар ("Зіндж аль-Барр") арабською мовою означає "Земля рабів".
Саме араби розпочали масову торгівлю рабами в Африці, а Занзібар був їхнім головним перевалочним пунктом. Занзібар був настільки важливий для арабів, що він довгий час був фактичною столицею султанату Оман, - адже там перебували султани Оману.
Але чомусь за работоргівлю мають каятися тільки європейці. Дуже дивна ця ******* толерастія...

Работорговля в Африке существовала на протяжении всей известной истории, но наибольшего расцвета она достигла с приходом арабов. Им требовалось все больше рабочей силы, а Коран запрещал обращать в рабство единоверцев-мусульман.

Революция 1964 года на Занзибаре мало чем отличалась от большинства революций. На Унгудже было убито более 10 000 арабов. Разъяренная толпа уничтожала потомков работорговцев везде, где только могла найти. Решение, как остановить этническую вражду, нашлось неожиданно.

Дело в том, что до революции любая девушка из арабской семьи могла взять себе в мужья чернокожего юношу. Но ни при каких обстоятельствах юноша не мог добиться брака с арабкой - это было не принято. И тогда на Занзибаре организовали... насильственные свадьбы.

Было провозглашено, что любой чернокожий может взять в жены арабскую девушку. Юношей и девушек выстраивали двумя шеренгами лицом друг к другу. Юноша мог бросить в понравившуюся девушку камешек и... жениться на ней. Таким необычным способом в жаркие дни 1964 года на островах совершались межэтнические браки. И хотя на Занзибаре до сих пор остается немало свидетельств жестокости работорговцев, многие из которых были арабами, кровная месть закончилась. Ведь в жилах уже выросших детей течет арабо-негритянская кровь.

https://www.vokrugsveta.ru/vs/article/77/
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07.10.2021 21:50 Відповісти
А вот и благодарность подоспела!

http://www.reuters.com/ Reuters .

Гурна обвинил британские власти в «довольно скверном» отношении к людям, которые хотят получить убежище или разрешение на въезд в это государство. Он подчеркнул, что правительство считает неожиданным стремление «мигрантов из сложных регионов» приехать «в процветающую страну».

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07.10.2021 23:54 Відповісти
Вот вот, кацапы про Украину именно так и говорят. Что мы тут голые бы бегали и писать бы не умели. если бы они нас не присоединили к великой россии.
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07.10.2021 18:07 Відповісти
Кацапы могут говорить всё что хотят. Мы их породили, мы их и похороним!
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07.10.2021 18:29 Відповісти
он случайно профессором стал не благодаря колонизации, а то у меня большие сомнения что он преподавал бы в универе а не спаривался с ослами попутно отрезая головы неверным, если б не Британская Корона
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07.10.2021 17:36 Відповісти
Смешно написали, Альфред))
Но почему именно с ослами))
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07.10.2021 17:49 Відповісти
Утешает одно - нобелевский лауреат Боб Дилан (Цимерман) еще хуже.
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07.10.2021 17:37 Відповісти
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07.10.2021 17:48 Відповісти
Бобби то чем не угодил?
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07.10.2021 18:07 Відповісти
Гнусавым голосом как у Зе и своими песнями типа протеста (против олигархов???)
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07.10.2021 18:48 Відповісти
Макаревич с него себе имидж лепил
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07.10.2021 18:51 Відповісти
Ну, это как рассуждать кто кого копировал: Глория Гейнор Дайану Росс или наоборот.

В поп-музыке всегда были подражатели. Манкиз копировали Битлз.

Макаревич понятен нам потому что поет на понятном нам языке, американцам так же, и абсолютно непонятен им наш Высоцкий. Тоже самое с Диланом, я как-то на излете СССР купил диск Дилана, послушал бегло и выкинул.
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07.10.2021 19:06 Відповісти
Концерт Дилана в Москве.
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07.10.2021 19:16 Відповісти
http://bob-dylan.ru/misc/bob-dylan-in-moscow-1985.html http://bob-dylan.ru/misc/bob-dylan-in-moscow-1985.html

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07.10.2021 19:17 Відповісти
А Борис Гребенщиков банально копировал.
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07.10.2021 19:14 Відповісти
Если уж БГ кого и копировал, так это Дэвида Аллана Коу
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07.10.2021 21:54 Відповісти
Его там, кстати, какая-то баба года с пол назад обвинила в домогательствах полувековой давности. Харрасмент и всё такое.
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07.10.2021 21:52 Відповісти
Танзанієць пише про проникнення? Ліл, у них там серед лихих парфумів є один специфічний персонаж, що знається на проникненні (та ще й утворює феєричну міжмовну гру слів):

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Попобава (от суахили popo - летучая мышь и bawa - крыло) - согласно легендам, злое существо или злой дух, в которое верят некоторые жители Танзании. Описывается как карлик с единственным глазом во лбу, маленькими острыми ушами, крыльями и когтями летучей мыши. Согласно верованиям, насилует спящих в своих кроватях мужчин.

Присутствие часто невидимого Попобавы может быть обнаружено по резкому запаху или клубам дыма. Иногда Попобава видим каждому, кроме жертвы. По поверьям, это существо днём принимает человеческую форму, но с острыми выдающими его пальцами. После исполнения акта насилия Попобава заставляет своих жертв рассказать всем о случившемся, в противном случае угрожая вернуться и изнасиловать повторно.

Местом обитания этого карлика-циклопа является остров Занзибар. Впервые появился на соседнем с Занзибаром острове Пемба (Pemba) в 1972 году. В больницах Занзибара были зафиксированы многочисленные случаи переломов рёбер, ушибов и других повреждений, приписанные Попобаве. Один психически неуравновешенный человек был насмерть зарублен после того, как признался, что это будто бы он был тем самым демоном.

В те периоды, когда Попобава терроризирует острова, мужчины многих семейств часто спят вместе перед домом, ища защиты в толпе и веря, что сон в кровати делает их уязвимыми.
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07.10.2021 17:49 Відповісти

Ого! Певно, чувак має надзвичайний... специфічний досвід! Одному видатному науКИВцю обов'язково треба ознайомитись із цим епічним трактатом. Та й уже підзабутому нами Олєжульці Ляшкові було б корисно це почитати - ану, як дізнається про щось для себе нове і цікаве...
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07.10.2021 20:35 Відповісти
"Долгое время живет в Великобритании, является профессором Кентского университета"

И что этот чувак знает про последствия колониализма и судьбу буженцев?
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07.10.2021 18:06 Відповісти
Нужно погуглить кто продолжает качать ресурсы из Занзибара Думаю что это та же Британия Но публично она будет каяться за свой колонизализьм, и даже давать премии таким вот профессорам Это высший пилотаж британской политики
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07.10.2021 18:53 Відповісти
Великобританцы - молодцы. У них этого не отнять. Удивляет только как их ухитрились развести с брекситом.
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07.10.2021 19:30 Відповісти
Большинство книг, которые получили нобелевку, - макулатура, не имеющая никакого культурного значения. Это очередной экземпляр.
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07.10.2021 18:10 Відповісти
Занзібарський араб, нащадок арабських колонізаторів-рабовласників, які володіли Занзібаром майже 900 років. Британцям острів належав тільки 74 роки.
Але цей пейсатєль пише тільки про британський колоніалізм, а про арабський чомусь скромно мовчить. Бо так тепер прийнято, лаяти тільки білих. Толєрасізм, однако.

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07.10.2021 22:11 Відповісти
Реальности нынешнего Запада: вся риторика исключительно о белом расизме, геноциде индейцев и ужасах колониализма. Хотя если вдуматься, колониализм - лучшее, что было в жизни этих народов. После ухода "проклятых колонизаторов" большинство вернулось в дикость и беспредел. Вся инфраструктура, имеющаяся в этих странах, создана проклятыми европейцами. Вон, Гаити "освободились" раньше других, и находятся ниже большинства на шкале дикости. Правда ЮАР их быстро догнали...
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07.10.2021 18:49 Відповісти
Правильная фамилия этого профэссора "Гурнах"
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07.10.2021 18:55 Відповісти
Закат западной цивилизации и полная деградация .
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07.10.2021 20:44 Відповісти
Номинант соответствует критериям премии.
Кто больше всех выпячивает число нобелевских лауреатов ?
Ой, опять пошёл антисемитизм ...
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07.10.2021 23:24 Відповісти
Большой глупостью было предоставление дикарям "независимости"!
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08.10.2021 05:56 Відповісти
 
 