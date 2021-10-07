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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ затвердило перелік професій, для представників яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим

МОЗ затвердило перелік професій, для представників яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим

Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом №2153, зареєстрованим в Мін’юсті 07.10.2021, затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ .

Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

"Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу. Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 — невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах", – пояснив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації. Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Освітяни та працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

"Ми завершили перший етап визначення професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг", - резюмував міністр.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5393) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Страно ************* пропесочили, а медработники где? А где водители общественного транспорта, полициянты или напрмер повора...и т.д Странный подход иррациональный в духе Зе придурков
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07.10.2021 17:55
+8
І цей наказ видає сученя на ймення Ляшко, яке до цього часу саме не вакциноване... Це просто апофеоз гнилого цинізму.
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07.10.2021 18:23
+6
Да вы обалдели совсем? Как можно обязать такое по Конституции? У человека должен быть выбор. "Увольняйся тогда"- это не выбор. Или кормите сами семью, за счет ВОЗ, Минздрав и прочих нахлебников. Это незаконно, если мягко сказать.
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07.10.2021 18:07
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вообщето ковидный препарат это не классическая прививка . это стимулятор имунной системы .
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07.10.2021 20:27 Відповісти
Этот препарат- инструкция (приказ) клеткам организма , синтезировать белок шипа вируса.
Конечно, в каком- то смысле стимулирует. Но не иммунитет.
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08.10.2021 08:52 Відповісти
И? Где здесь пытки?
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07.10.2021 19:02 Відповісти
Какие пытки? Написано ведь эксперименты. На сегодня вакцины от ковида являются экспериментальными субстанциями.
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07.10.2021 19:04 Відповісти
Нет. не являются. Как только чиновники от МОЗ признали их вакцинами, их статус сменился из "экспериментальная субстанция" в "вакцина". Одним росчерком пера, да. Но у нас в жизни всё так, "убийца" и "солдат" отличаются только официальным статусом. Хоть по сути и один и другой убивают людей.
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07.10.2021 19:11 Відповісти
а что чиновники МОЗ признали, прости? по официальной документации никто ничего не признал
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07.10.2021 19:15 Відповісти
неа. там только согласие и подтверждение, что вас ознкомили с возможными последствиями
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07.10.2021 19:42 Відповісти
ах точно
претензии уже сняты принятыми в этом году законами
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07.10.2021 19:47 Відповісти
А где судьи, прокуроры, полициянты? Сбушники? П
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07.10.2021 18:11 Відповісти
"центральных органов исполнительной власти"
полициянты и всякие чиновники тут есть)
судей пока щадят)
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07.10.2021 18:19 Відповісти
Нет депутатов, медиков, работников общественного транспорта, потому что пошлют, а что с этим делать пока не знают. Вот и весь ужас-ужас. Есть те кто не заразится? Проколите статистиков им ещё рисовать и рисовать.
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07.10.2021 18:16 Відповісти
О медиках речи даже не идет и в будущем. Получается медики не контактируют с людьми и не находятся на передовом рубеже борьбы с пандемией. Им менее всего нужно вакцинироваться. Очень интересный и показательный подход. Т.е. я так понимаю вакцинация у нас уже принудительная. Правда не для всех. Но только пока не для всех. Ну что ж. Кто-то из врачей получит дополнительный доход за сертификаты.
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07.10.2021 18:18 Відповісти
І цей наказ видає сученя на ймення Ляшко, яке до цього часу саме не вакциноване... Це просто апофеоз гнилого цинізму.
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07.10.2021 18:23 Відповісти
Та ні, він же коловся. А після того захворів.
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07.10.2021 20:22 Відповісти
Шоб всі подивились, як легко він переносить хворобу навіть після однієї дози і воодушевілісь.
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07.10.2021 20:32 Відповісти
От алкоголя и табака и социальных проблем гибнет больше, чем от ковида, но на это стараются не обращать внимание.
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07.10.2021 18:26 Відповісти
алкоголь, табак обогащают олигархов) зачем обращать внимание?
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07.10.2021 18:27 Відповісти
Первыми в этом списке должны быть медработники и работники мед учреждений не зависимо от форм собственности ( от уборщицы до министра). Все должны быть привить 2 вакцинами 100% состав. А уже потом другие категории. Но как не странно этой категории в обязательном списке нет. Это и настораживает. Получается что ребенок в учебном заведении может заразиться, а человек обратившийся к стоматологу или специалисту другой специальности "не может". В общем желательно услышать ответ на этот вопрос. В противном случае против руководства Минздрава можно возбуждать уголовное дело, за заражение граждан по "предварительному сговору" и с "преступными намерения"..
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07.10.2021 18:52 Відповісти
А кто потом лечить будет? оО
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07.10.2021 19:02 Відповісти
Вы хотели сказать " вакцинировать".
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07.10.2021 19:29 Відповісти
нет, именно лечить
хотя все равно телемедицина для большинства населения скоро будет

и только для богатых - частные клиники
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07.10.2021 19:48 Відповісти
прививка не предотвращает заражение вирусом и его передачу окружающим . согласно исследованиям оксфорской медицинской школы привитые разносят вирус в большей степени неежели непривитые .
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07.10.2021 20:17 Відповісти
Принудительная вакцинация. не не слышали.
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07.10.2021 19:10 Відповісти
Учителя поголовно за Зе были. так что пусть колятся или сдохнут от голода. Все правильно.
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07.10.2021 19:46 Відповісти
А детей ты будешь учить?
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07.10.2021 23:28 Відповісти
Оце так сіль на мозкову рану дегенератам-антиваксерам! )))
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07.10.2021 19:48 Відповісти
1. Вакцинація необхідна. 2. Вакцинація не може бути примусовою. Це порушення Всесвітньої декларації прав людини і Конституції України. Навіть якщо це державні службовці, медики, інші важливі професії. В наш час " зеленого беззаконня" я не здивований, що міністр охорони здоров'я Ляшко підписав, а міністр юстиції Малюська його зареєстрував цей наказ... А історія ця про безпринципних і зручних посадовців ЗеКоманди
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07.10.2021 19:59 Відповісти
І ще доповнення: всі кого звільнять за відмову вакцинуватися поновляться рішеннями судів, буде виплачена ЗП за період від дати звільнення. Всі виплати - за рахунок платників податків, тобто нас з вами...
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07.10.2021 22:42 Відповісти
Тут поліція відбилася - і уряд притих.
Пожежники ніби теж послали.

А у медпрацівників термін - 15.10. Передбачені тисячі випадків усунення від роботи.
У госпіталях - неймовірний завал і без цього, але "боротьба" ж ...
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07.10.2021 20:22 Відповісти
ВІдбилася? А в нас, така дрібничка, знову кисню не вистачає. І взаємоповаги, - не тулитися один до одного в черзі до каси. Рівень вакцинації - 15, а не 75%. А черги, то вже таке.
Натомість кацапські боти сиплють з рукіпедії знання про речі, яких самі не розуміють.
Тож ваші потуги подати свою позицію в наших умовах дописувачами не вітаються. Та ви вдаєте, що не розумієте причини.
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07.10.2021 23:14 Відповісти
1. Ви маєте право робити висновки про те, що я думаю чи ні (і про мої "потуги"), правильні вони чи ні. Я пояснювати не мушу в жодному разі. Ваша думка для мене цінності не несе. Ви нічого не сказали по темі, але чомусь вважаєте себе уповноваженим висловити мені якесь своє надумане марення.

2. Я на відкритому публічному майданчику з обміну думками щодо викладених новин, називається - форум (хоча певна категорія тих, хто на ньому знаходиться, намагається перетворити йго на помийку-каналізацію. На жаль, успішно). І маю право писати те, що вважаю за потрібне з тієї чи іншої теми. А якщо це окремим індивідам мозолить очі і спонукає оббріхувати мене, обзивати та принижувати - то винятково їхні проблеми та розлади.

3. На щастя, на форумі є адекватні користувачі, з якими приємно спілкуватися, бо їхні дописи - коректні, аргументовані і стосуються теми, а не обливання брудом (і це ще м*яко кажути) інших форумчан.
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08.10.2021 01:13 Відповісти
Маю надію, ви не мене мали на увазі, щодо приниження і обріхування? Бо я, попри своє право на висновки і зауваження, спершу роблю спробу зрозуміти дописувача, і вас, зокрема, а тоді вже коментую. Сподіваюсь, що замість образ на "потуги" - слова, яке в українській лексиці, на відміну від москальської говірки, здебільшого, не містить негативної коннотації і означає зусилля, спроби, силу, - ви теж спробуєте зрозуміти намір, яким я керувався у зверненні. Поза тим, що вам на нього начхати.

Справа не в мені. Бо я лише спостерігач, а ви виявились стороною конфлікту. Хто б його не розпочав. Я лише запропонував вам поглянути на ситуацію іншими очима. З України, а не з Канади, і попри відчуття ображеної гідності, яке більшість тут, до речі, сприймає адекватно. Бо, незважаючи на культурну близкість, ми з вами живемо в різних умовах. Про що я і спробував вам нагадати. Тому ваші слушні зауваження не можуть бути сприйняті українцями поза межами українського контексту.

Звісно, я не маю наміру переконувати вас, що ви не праві. Маю лише зазначити, що ті адекватні користувачі, які спроможні кваліфіковано вам опонувати, уникають цього через власні причини, які не пов'язані персонально із вами. Поза тим, ви дійсно можете висловлювати власне бачення, особливо, якщо ви самі причетні до медицини, епідеміології чи імунології. Ті, на кого ви скаржитесь, напевно будуть поважати вашу думку, якщо ви зі свого боку зважите на відмінності між нашими реальностями, не лише соціальними, але й інформаційними.

Попри моє пояснення, ви маєте незаперечне право, внести цей майданчик, до списку помийок. А мою пропозицію вважати маячнею і персональною образою. Хоч я, насправді, пропоную вам шлях до примирення. Принаймні до взаєморозуміння.
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08.10.2021 13:49 Відповісти
Дрімуче бидло важко примусити. Вони назвуть сто причин та сто прикладів брехні з інтернетів, де боти-антиваксеруни вигадують таке, що на голову не налазить. Але коли ольгинське постить діч, то таке, це ольгинське рано чи пізно все одно здохне від ковіду або передозування. А от коли закордонний антиваксерун тут починає нас вчити, що та як нам робити, то хочеться його послати дуже далеко, щоб не повертався, тому що рівень медицини за кордоном та у нас - це небо та земля.

Тому закордонний антиваксерун - пішов у сад.
«Вы там будете петь? Нет, вы там будете слушать».(с)
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08.10.2021 00:56 Відповісти
Зелень геноцид устроила. 20 миллионов будет достаточно. За 7 месяцев абсолютный рекорд по смертности на 1 млн. Населения, плюс 20 процентов от 2020 года. Толпа людей в транспорте, скрытые реальные цифры. Везде очереди, на анализы, вакцинацию, рентген...
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08.10.2021 06:25 Відповісти
Почему прививка спутника магнитит металл. Можете ютуб посмотреть
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08.10.2021 06:27 Відповісти
От малярии клепали 30 лет и только сейчас ,с низкой эфективностью (30+ % но один вроде раз и на всю жизнь) сделали, и считают это прорыв в медицине.А ковидную ( вирус, который на сейчас толком не установили всю формулу) колят напрополую говоря что эфективность 90%.Приэтом в начале иглоукалывания говорилось об одной, потом двух, потом двух в любой последовательности производителей (это вообще треш, тогда как в модере и пфайзере прямо написано уколоться ихней же второй раз ), а потом уже и бустер пошел.При этом уже открыто говорят - что она ни от чего не спасает , вероятно,но это не точно в каждом конкретном случае может уменьшить риск смерти, а болеть можете и с ней, и через пол года по новой колитесь.
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08.10.2021 09:06 Відповісти
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