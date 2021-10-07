МОЗ затвердило перелік професій, для представників яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим
Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом №2153, зареєстрованим в Мін’юсті 07.10.2021, затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ .
Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
"Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу. Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 — невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах", – пояснив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації. Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Освітяни та працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.
"Ми завершили перший етап визначення професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг", - резюмував міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Конечно, в каком- то смысле стимулирует. Но не иммунитет.
претензии уже сняты принятыми в этом году законами
полициянты и всякие чиновники тут есть)
судей пока щадят)
хотя все равно телемедицина для большинства населения скоро будет
и только для богатых - частные клиники
Пожежники ніби теж послали.
А у медпрацівників термін - 15.10. Передбачені тисячі випадків усунення від роботи.
У госпіталях - неймовірний завал і без цього, але "боротьба" ж ...
Натомість кацапські боти сиплють з рукіпедії знання про речі, яких самі не розуміють.
Тож ваші потуги подати свою позицію в наших умовах дописувачами не вітаються. Та ви вдаєте, що не розумієте причини.
2. Я на відкритому публічному майданчику з обміну думками щодо викладених новин, називається - форум (хоча певна категорія тих, хто на ньому знаходиться, намагається перетворити йго на помийку-каналізацію. На жаль, успішно). І маю право писати те, що вважаю за потрібне з тієї чи іншої теми. А якщо це окремим індивідам мозолить очі і спонукає оббріхувати мене, обзивати та принижувати - то винятково їхні проблеми та розлади.
3. На щастя, на форумі є адекватні користувачі, з якими приємно спілкуватися, бо їхні дописи - коректні, аргументовані і стосуються теми, а не обливання брудом (і це ще м*яко кажути) інших форумчан.
Справа не в мені. Бо я лише спостерігач, а ви виявились стороною конфлікту. Хто б його не розпочав. Я лише запропонував вам поглянути на ситуацію іншими очима. З України, а не з Канади, і попри відчуття ображеної гідності, яке більшість тут, до речі, сприймає адекватно. Бо, незважаючи на культурну близкість, ми з вами живемо в різних умовах. Про що я і спробував вам нагадати. Тому ваші слушні зауваження не можуть бути сприйняті українцями поза межами українського контексту.
Звісно, я не маю наміру переконувати вас, що ви не праві. Маю лише зазначити, що ті адекватні користувачі, які спроможні кваліфіковано вам опонувати, уникають цього через власні причини, які не пов'язані персонально із вами. Поза тим, ви дійсно можете висловлювати власне бачення, особливо, якщо ви самі причетні до медицини, епідеміології чи імунології. Ті, на кого ви скаржитесь, напевно будуть поважати вашу думку, якщо ви зі свого боку зважите на відмінності між нашими реальностями, не лише соціальними, але й інформаційними.
Попри моє пояснення, ви маєте незаперечне право, внести цей майданчик, до списку помийок. А мою пропозицію вважати маячнею і персональною образою. Хоч я, насправді, пропоную вам шлях до примирення. Принаймні до взаєморозуміння.
Тому закордонний антиваксерун - пішов у сад.
«Вы там будете петь? Нет, вы там будете слушать».(с)