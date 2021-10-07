Верховний Суд прийняв до розгляду позов Зеленського у справі призначення Тупицького суддею КС

Велика палата Верховного суду розгляне справу про оскарження указу президента України Володимира Зеленського, яким скасовано призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

"Велика палата Верховного суду постановою від 7 жовтня 2021 р призначила до розгляду апеляційну скаргу президента України на рішення Касаційного адміністративного суду в складі ВС у справі № 21.96.9901 за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента України від 27 березня 2021 р № 124/2 021 "про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування указу президента України від 14 травня 2013 р № 256 про призначення позивача суддею Конституційного суду України", - повідомляє пресслужба Верховного суду в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги призначено на 11:00 17 листопада 2021 р.

У липні повідомлялося, що Верховний суд скасував указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

В Офісі президента заявили, що Зеленський має намір подавати апеляцію на рішення Верховного суду про визнання протиправним його указу від 27 березня "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким було скасовано указ експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

Тупицький втратив статус судді КС України внаслідок скасування президентом України Зеленським указу Віктора Януковича про його призначення, оскільки відповідно до рішення РНБО, його подальше перебування на посаді судді КС становило би суттєву загрозу національній безпеці України. Цим же указом Зеленський скасував указ про призначення суддею КС Олександра Касмініна.

Зеленський скасував указ президента від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення О.Тупицького суддею Конституційного суду України". Відповідний указ "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" підписано 27 березня.

Президент України 29 грудня 2020 року підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді КС терміном на два місяці.

У КС у відповідь заявили, що таке рішення приймається на спеціальному пленарному засіданні КС, а Зеленський своїм указом вийшов за межі своїх конституційних повноважень. При цьому положення КПК України, на які посилається указ президента, не поширюються на суддів КС.

26 лютого 2021 року підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного суду з 28 лютого ще на один місяць.

1 лютого 2021 року Тупицький звернувся до суду з оскарженням указу від 29 грудня 2020 року №607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України" про відсторонення позивача на два місяці. Постановою від 3 лютого відмовлено у відкритті провадження, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

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27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.