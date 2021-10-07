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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі не стане проблемою у відносинах з Україною, - спікер парламенту Грузії Кучава

Саакашвілі не стане проблемою у відносинах з Україною, - спікер парламенту Грузії Кучава

Спікер парламенту Грузії Каха Кучава, який перебуває з візитом у Києві, повідомив, що на його зустрічі з прем'єром України Денисом Шмигалем було порушено тему затримання в Тбілісі експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як заявив Кучава після зустрічі грузинським телекомпаніям, ситуація з Саакашвілі, це те питання, яке створює незручності обом країнам, проте, за його словами, жодна людина не зможе стати причиною і підставою для погіршення відносин між Грузією і Україною.

"Звичайно ж, вони (влада України) не знали про цей план (Саакашвілі), незаконний перетин ним кордонів, і загалом незручна ситуація", - сказав він. "Факт один, зафіксовано незаконне перетинання кордону України, відповідно, напевно, хтось відповідатиме, але це не моя справа, це не моє питання. Україна свої дії сама здійснить", - зазначив Кучава.

Спікер грузинського парламенту підкреслив, що Грузія і Україна є дружніми країнами, стратегічними партнерами і цьому ніщо не може перешкодити.

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На запитання журналістів про те, чи обговорювалося питання можливої ​​екстрадиції Саакашвілі в Україну, Кучава заявив, що це питання не обговорювалося. Він також повідомив, що напередодні мав можливість поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським, але про Саакашвілі вони не говорили.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: 

Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+6
А какая может быть проблема? И в Грузии правосудие восторжествует и в Украине одной продажной гнидой меньше стало.
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07.10.2021 19:26
+5
Доречі. А де поділися усі свідки великого реформатора з пропелером?

Іх ще роки три тому тут було побільше ніж зелених в 2019.

Виздохли чи що?
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07.10.2021 19:25
+4
Судя по благодарностям, украинская власть его добросовестно сплавила. Надоело ежемесячно отстегивать за закрытый рот.
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07.10.2021 19:26
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Доречі. А де поділися усі свідки великого реформатора з пропелером?

Іх ще роки три тому тут було побільше ніж зелених в 2019.

Виздохли чи що?
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07.10.2021 19:25 Відповісти
Та да. Где Парасюк, Наем и Зимин? Куда сгинули?
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07.10.2021 19:28 Відповісти
Егорку Хорькова-Скунсова забыли. Ну, того. что с говномётки ртом маричке Падле женат.
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07.10.2021 19:32 Відповісти
Сейчас всплывёт Олег Петрович 6725475743745 и расскажет нам о "мужественной" харе этого ублюдка и о нем, как "реформаторе" его "великих" реформах в Украине.
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07.10.2021 19:28 Відповісти
Сиди спокійно! Все ок,ти нікому не потрібен.
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07.10.2021 19:26 Відповісти
Судя по благодарностям, украинская власть его добросовестно сплавила. Надоело ежемесячно отстегивать за закрытый рот.
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07.10.2021 19:26 Відповісти
А какая может быть проблема? И в Грузии правосудие восторжествует и в Украине одной продажной гнидой меньше стало.
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07.10.2021 19:26 Відповісти
И бюджет отдохнет от дополнительного расхода на офис никаких решений.
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07.10.2021 19:29 Відповісти
Он не нужен ни тем ,ни другим. Коррупция ликует...
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07.10.2021 19:29 Відповісти
«Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу»
Похоже що кинула наша влада Карлсона тепер з тюряги будем чути виття і плач про Зелених бариг
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07.10.2021 19:29 Відповісти
Слыште? Угражает! Говорит "смотрите, а то мы его обратно выпустим!"
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07.10.2021 19:32 Відповісти
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07.10.2021 19:38 Відповісти
Саакашвили не станет проблемой в отношениях Грузии и Украины .-Конечно, не станет. Зеленский же не знал что пригрел возле себя террориста .По данным наших спецслужб, Саакашвили и его команда планировали убийство нескольких оппозиционеров и беспорядки, - премьер Грузии Гарибашвили .
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07.10.2021 19:37 Відповісти
Как грузинские чиновники хором загундосили мантру "Саакашвили не станет проблемой" в международньіх отношениях Грузии. Не станет в российско-грузинских отношениях под протекцией прокремлевского "мечтателя" Бидзиньі Иванова , а в отношениях с демократическими странами , и Украиной в том числе , НЕПРЕМЕННО СТАНЕТ большой проблемой.
Свободу Михеилу Саакашвили !
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07.10.2021 19:54 Відповісти
 
 