Саакашвілі не стане проблемою у відносинах з Україною, - спікер парламенту Грузії Кучава

Спікер парламенту Грузії Каха Кучава, який перебуває з візитом у Києві, повідомив, що на його зустрічі з прем'єром України Денисом Шмигалем було порушено тему затримання в Тбілісі експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як заявив Кучава після зустрічі грузинським телекомпаніям, ситуація з Саакашвілі, це те питання, яке створює незручності обом країнам, проте, за його словами, жодна людина не зможе стати причиною і підставою для погіршення відносин між Грузією і Україною.

"Звичайно ж, вони (влада України) не знали про цей план (Саакашвілі), незаконний перетин ним кордонів, і загалом незручна ситуація", - сказав він. "Факт один, зафіксовано незаконне перетинання кордону України, відповідно, напевно, хтось відповідатиме, але це не моя справа, це не моє питання. Україна свої дії сама здійснить", - зазначив Кучава.

Спікер грузинського парламенту підкреслив, що Грузія і Україна є дружніми країнами, стратегічними партнерами і цьому ніщо не може перешкодити.

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На запитання журналістів про те, чи обговорювалося питання можливої ​​екстрадиції Саакашвілі в Україну, Кучава заявив, що це питання не обговорювалося. Він також повідомив, що напередодні мав можливість поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським, але про Саакашвілі вони не говорили.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.