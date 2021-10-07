"Ніколи не приймав корупцію і не потерплю жодних її проявів у Збройних Силах", - Залужний
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявляє, що нульова толерантність до корупції - це вихідна умова для призначення особи на посаду в ЗСУ.
"Я категорично не сприймаю корупцію і не потерплю жодних її проявів у Збройних Силах України. Свою позицію вважаю за необхідне публічно озвучити, щоб про неї знала громадськість і весь без винятку особовий склад ЗСУ", - написав Залужний у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що нульова толерантність до корупції - це вихідна умова для призначення особи на посаду.
"Я буду особливо ретельно ставитися до керівного складу сил логістики, вищих військових навчальних закладів, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, відповідальних за призначення військовослужбовців на посади в миротворчі контингенти", - заявив Залужний.
Крім того, він закликав повідомляти про факти корупційних дій, скоєних посадовими особами ЗСУ за телефоном: 044-271-39-86, на електронну пошту [email protected] або писати в особисті повідомлення в Facebook.
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ГовноКомандующий Бубочка Офшорный его быстро уволит.
"Он не разделяет наши идеалы!"
Ремонт и постройка дорог на "Великому Будівницті" в 2-3 раза ДОРОЖЕ, чем тоже самое, тем же подрядчиком, но годом ранее!
По поводу катеров - уже в ТРЕТИЙ раз за два года расследуют и что? Будет как первые два раза - НИЧЕГО криминального не найдут.
А по поводу "Великого Крадівництва" - уже писали заявления, но никто расследовать не спешит.