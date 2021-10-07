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Новини Хабарники
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"Ніколи не приймав корупцію і не потерплю жодних її проявів у Збройних Силах", - Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявляє, що нульова толерантність до корупції - це вихідна умова для призначення особи на посаду в ЗСУ.

"Я категорично не сприймаю корупцію і не потерплю жодних її проявів у Збройних Силах України. Свою позицію вважаю за необхідне публічно озвучити, щоб про неї знала громадськість і весь без винятку особовий склад ЗСУ", - написав Залужний у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що нульова толерантність до корупції - це вихідна умова для призначення особи на посаду.

"Я буду особливо ретельно ставитися до керівного складу сил логістики, вищих військових навчальних закладів, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, відповідальних за призначення військовослужбовців на посади в миротворчі контингенти", - заявив Залужний.

Крім того, він закликав повідомляти про факти корупційних дій, скоєних посадовими особами ЗСУ за телефоном: 044-271-39-86, на електронну пошту [email protected] або писати в особисті повідомлення в Facebook.

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Автор: 

ЗСУ (7552) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+12
По этому поводу хорошо сказал "Слуга" Тищенко:
"Он не разделяет наши идеалы!"
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07.10.2021 19:35
+10
Боюсь, после таких заявлений, не долго он будет на должности.
ГовноКомандующий Бубочка Офшорный его быстро уволит.
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07.10.2021 19:33
+10
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07.10.2021 19:37
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Тогда придется застрелить главкома и его ближайших холуев. Хунта одобряет.
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07.10.2021 19:32 Відповісти
Четырежды откосившего главкома.
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07.10.2021 19:33 Відповісти
Боюсь, после таких заявлений, не долго он будет на должности.
ГовноКомандующий Бубочка Офшорный его быстро уволит.
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07.10.2021 19:33 Відповісти
По этому поводу хорошо сказал "Слуга" Тищенко:
"Он не разделяет наши идеалы!"
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07.10.2021 19:35 Відповісти
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07.10.2021 19:37 Відповісти
Что есть, то есть.
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07.10.2021 19:42 Відповісти
А корупцію президента перетерпите ?
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07.10.2021 19:42 Відповісти
Ксения , фактьі в студию ! Иначе , пук в лужу ...
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07.10.2021 20:03 Відповісти
Факты?
Ремонт и постройка дорог на "Великому Будівницті" в 2-3 раза ДОРОЖЕ, чем тоже самое, тем же подрядчиком, но годом ранее!
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07.10.2021 20:08 Відповісти
Для проверки и возбуждения достаточно публикации в прессе что строительство и ремонт на 85 млрд. (!!) выведено за пределы предусмотренных законом тендерных процедур. Тоже самое и празднованием Дня Независимости.
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07.10.2021 20:34 Відповісти
Без проблем. Уже с подобными обвинениями арестовывали и Гладковского по Богданам и генерала Марченко по делу о брониках. И позорились и картины Пороха арестовывали даже. Ну и что? Отпустили не солоно хлебавши, ничего не найдя от слова совсем.
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07.10.2021 20:40 Відповісти
"Просто ля ля" - это ТЫ тут пишешь!
По поводу катеров - уже в ТРЕТИЙ раз за два года расследуют и что? Будет как первые два раза - НИЧЕГО криминального не найдут.
А по поводу "Великого Крадівництва" - уже писали заявления, но никто расследовать не спешит.
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07.10.2021 20:41 Відповісти
ой.. главное что бы слова не расходились с делом, а то в 100% в Украине слова ничего не значат, на деле все наоборот от сказанного!
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07.10.2021 19:47 Відповісти
Армія України і корупція, сьогодні це слова синоніми. Ввесь старий генералітет, це суцільна корупція, яка, за тридцять років, поширилась по всьому війську. А звіди і некомплект мотивованого особового складу , несвоєчасний і неякісний ремонт техніки, навмисне неприйняття передової ******** техніки і т. д.і т. п.
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07.10.2021 20:25 Відповісти
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07.10.2021 20:45 Відповісти
Прямо кушать не могу(с)
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07.10.2021 21:02 Відповісти
А командувача отг "північ" который контрабас крышевал на Донбасе и устроил засаду на "Эндрю", а теперь в "Десне" дерибанит лес и устраивает бани с сабантуями проверяющим из минобороны... Его кто назначил?
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07.10.2021 21:13 Відповісти
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07.10.2021 21:26 Відповісти
Ну тогда надо начинать с отстрела ОПы. Загнать гамнокамандущего на пальму и отстрелить ему его свисающие офшорные яйца. Как то так...
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07.10.2021 21:45 Відповісти
... армия и другие силовые структуры, нам присланы не из созвездия Льва: поэтому этим структурам присущи болезни общества. А, общество в Украине по мнению европейских специалистов присмерти от Её Величества Коррупции. Так что это, ввиду того что у него есть рот (а, без рта его бы в роддоме усыпили) и помимо употребления еды, выходят команды и подобные "занимательные истории"
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08.10.2021 05:17 Відповісти
верно сказал.
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08.10.2021 09:44 Відповісти
 
 