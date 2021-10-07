Єрмак і Нуланд обговорили питання переговорів у "нормандському" форматі

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з заступницею державного секретаря США з політичних справ Вікторією Нуланд, під час якого, серед іншого, обговорювалося питання участі США у процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Єрмак повідомив у Твіттері.

"Провів конструктивну розмову з Вікторією Нуланд. Обговорили ситуацію з безпекою навколо України, перспективи діалогу в форматі "нормандської четвірки", важливість посилення ролі США в переговорному процесі щодо мирного врегулювання на Сході України", - написав голова ОП.