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Єрмак і Нуланд обговорили питання переговорів у "нормандському" форматі

Єрмак і Нуланд обговорили питання переговорів у

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з заступницею державного секретаря США з політичних справ Вікторією Нуланд, під час якого, серед іншого, обговорювалося питання участі США у процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Єрмак повідомив у Твіттері.

"Провів конструктивну розмову з Вікторією Нуланд. Обговорили ситуацію з безпекою навколо України, перспективи діалогу в форматі "нормандської четвірки", важливість посилення ролі США в переговорному процесі щодо мирного врегулювання на Сході України", - написав голова ОП.

Автор: 

Нуланд Вікторія (175) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+11
А міністр закордонних справ де?
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07.10.2021 20:11
+11
Стирал носки завхоза....
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07.10.2021 20:14
+10
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07.10.2021 20:15
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А міністр закордонних справ де?
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07.10.2021 20:11 Відповісти
Стирал носки завхоза....
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07.10.2021 20:14 Відповісти
В офисе бубочки прибирается вместо Ермака.
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07.10.2021 20:16 Відповісти
Гонгадзе: Якщо Україна не розслідує офшорний скандал Зеленського, цим займуться в США, як у справі Коломойського
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07.10.2021 20:14 Відповісти
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07.10.2021 20:15 Відповісти
А У ........Кулеба ти що у відпустці????? В тебе єрмачок краде твою працю!!!!! То хто в Україні міністр МЗС?????????І знову єрмак, секретарша!!!!!!!
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07.10.2021 20:15 Відповісти
Кулєба ніхто. Дефакто весь уряд і парламент НІЩО. Зеля рулить всім і вся.
А народ не обирав єрмака, не обирав шефіра, кумів, сватів, братів і кварталівців, тощо..
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07.10.2021 20:17 Відповісти
Я в курсі!!!! Це був сарказм!!!!!!
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07.10.2021 20:20 Відповісти
Я знаю. Не хвилюйтесь )
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07.10.2021 20:32 Відповісти
Ні-ні, рулить не Зеля, а така собі фігура під нікнеймом ЄрЗе
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07.10.2021 20:24 Відповісти
Нуланд гостра на язик дамочка...Певно Черпак наслухався американського сленгу..
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07.10.2021 20:16 Відповісти
Зам. госсекретаря США и какая-то секретутка?! Пусть лучше фаворит Зели занимается канцтоварами и не лезет свиным рылом в государственную политику
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07.10.2021 20:16 Відповісти
ермак и Нуланд?
галантерейщик и кардинал, де то вроде я уже ето слышал....
Нуланд неприятно удивила - опустилась до уровня ермака.
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07.10.2021 20:18 Відповісти
У нас призедент походу Єрмак а тепер для виборців Зе
https://www.youtube.com/watch?v=53V9Vo0f5wk
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07.10.2021 20:19 Відповісти
вы дошли тока до локтя в зелиной заднице....
найдите плечо и вас приятно пощекочет бородой санта-дедушка игор варельич
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07.10.2021 20:23 Відповісти
Про убієнного брата мови не було?
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07.10.2021 20:23 Відповісти
Штирлиц,вы охмурили Зелемойских?

нет еще,что я агент Кремля Козырь знает только жена Зеленского и ее офшоры...
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07.10.2021 20:25 Відповісти
Какого хрена госдеп играет под дудку ермака и иже с ним? Игнор должен быть полный
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07.10.2021 20:31 Відповісти
Кто тебе сказал, что вобще был какой-то разговор?

Ты Ермаку веришь?
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07.10.2021 21:07 Відповісти
Клининг менеджер офисного центра на Банковой, 11 провела переговоры с Вице Президентом Мировой закулисы.
Об этом на стене туалета написала сама уборщица Маня.
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07.10.2021 20:47 Відповісти
Порохоботьі , поучите Госдеп США , как и с кем нужно вести переговорьі ! Они же лохи , не знают, что сивочельій г - н готов направить их политику в правильное русло . Достаточно просто позвонить , а лучше - пригласить его в Вашингтон.
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07.10.2021 20:55 Відповісти
Как передает, об этом сам Ермак сообщил в https://twitter.com/AndriyYermak/status/1446152647711641604 Твиттере.

Госдеп ничего ни с кем не проводил. И ни о каких переговорах с Ермаком не сообщал.
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07.10.2021 21:06 Відповісти
Поясни полномочия Дерьмака, как они обозначены в законе.
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07.10.2021 21:17 Відповісти
Ермак - доверенное лицо президента , его представитель. О каком законе вопрос ?
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07.10.2021 21:35 Відповісти
Как передает, об этом сам Ермак сообщил в https://twitter.com/AndriyYermak/status/1446152647711641604 Твиттере.

И вам не стыдно репостить брехню этого кацапского ублюдка?

С Ермаком в Госдепе никто разговаривать не хочет. И Госдеп уже не один раз про это заявлял.
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07.10.2021 21:05 Відповісти
Хто такий цей Єлдак? Та чому з ним хтось ще розмовляє?
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07.10.2021 23:23 Відповісти
tZE inform

https://twitter.com/tZEinform/status/1446167365574615049 4 ч



Мы конечно не знаем с кем говорил забытый всеми (и Вовой) Ермак, но Нуланд с самого утра и по нынешнее время (конечно с разрешения руководства) занималась делами очень далекими от своих обязанностей, но очееь важными для нее. И вряд ли в этих планах был Ермак.
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07.10.2021 23:39 Відповісти
А де це Найвеличніший?? Мабуть в астралі?? Знову коки нанюхався??
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08.10.2021 08:42 Відповісти
 
 