Єрмак і Нуланд обговорили питання переговорів у "нормандському" форматі
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з заступницею державного секретаря США з політичних справ Вікторією Нуланд, під час якого, серед іншого, обговорювалося питання участі США у процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Єрмак повідомив у Твіттері.
"Провів конструктивну розмову з Вікторією Нуланд. Обговорили ситуацію з безпекою навколо України, перспективи діалогу в форматі "нормандської четвірки", важливість посилення ролі США в переговорному процесі щодо мирного врегулювання на Сході України", - написав голова ОП.
Топ коментарі
+11 Лидия Севастьянова
показати весь коментар07.10.2021 20:11
+11 AbOriginal_UA
показати весь коментар07.10.2021 20:14
+10 Стрелок
показати весь коментар07.10.2021 20:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А народ не обирав єрмака, не обирав шефіра, кумів, сватів, братів і кварталівців, тощо..
галантерейщик и кардинал, де то вроде я уже ето слышал....
Нуланд неприятно удивила - опустилась до уровня ермака.
https://www.youtube.com/watch?v=53V9Vo0f5wk
найдите плечо и вас приятно пощекочет бородой санта-дедушка игор варельич
нет еще,что я агент Кремля Козырь знает только жена Зеленского и ее офшоры...
Ты Ермаку веришь?
Об этом на стене туалета написала сама уборщица Маня.
Госдеп ничего ни с кем не проводил. И ни о каких переговорах с Ермаком не сообщал.
И вам не стыдно репостить брехню этого кацапского ублюдка?
С Ермаком в Госдепе никто разговаривать не хочет. И Госдеп уже не один раз про это заявлял.
https://twitter.com/tZEinform/status/1446167365574615049 4 ч
Мы конечно не знаем с кем говорил забытый всеми (и Вовой) Ермак, но Нуланд с самого утра и по нынешнее время (конечно с разрешения руководства) занималась делами очень далекими от своих обязанностей, но очееь важными для нее. И вряд ли в этих планах был Ермак.