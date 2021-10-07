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Новини Тарифи ЖКГ
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Підвищення тарифів на газ і опалення - результат прорахунків Зе-влади, - фракція "ЄС" у Київраді

Підвищення тарифів на газ і опалення - результат прорахунків Зе-влади, - фракція

"Європейська Солідарність" у Київській міській раді вимагає від Кабінету міністрів України зупинити зростання тарифів на опалення та гаряче водопостачання.

Відповідне звернення "ЄС" підтримали 77 депутатів Київради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"З приходом осені ми знову стаємо свідками політичних ігрищ Банкової з тарифами. Всю непрофесійність і безвідповідальність ЗЕ-влади ми з вами уже бачимо у платіжках за опалення і гарячу воду", – наголосив заступник голови фракції "ЄС" у Київраді Вадим Сторожук.

За його словами, "якби ЗЕ-влада планувала захистити людей від подорожчання, то вирішувала би це питання на початку літа, коли газ коштував в рази дешевше. Але натомість ціна на газ для населення зросла на 20%, а для бюджетних організацій – в рази! Їм уже зараз приходять авансові рахунки, в яких вимагають платити по 20 гривень за кубометр газу. Як у таких умовах обігріти лікарні, дитячі садочки, школи?"

Читайте також: Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече"

Також "Європейська Солідарність" вважає неприпустимими спроби перекласти відповідальність за оплату житлово-комунальних послуг на місцеві громади і відповідні бюджети.

"Вже за місяць почуємо маніпуляційні виправдовування: мовляв, це не ми такі ціни придумали, їх встановлює місцева влада. Але тарифи – це результат професійних прорахунків Банкової. Саме там виставляють непідйомні ціни на газ, з яких потім формуються тарифи на опалення в кожному місті, не тільки в Києві. Це означає – сотні мільйонів гривень Київ витратить не на розвиток, а на опалення соціальних закладів взимку. Але питання до влади: чому вона б’є по найвразливіших – лікарях, вчителях, дітях?", – заявив Сторожук.

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Він зазначив, що таким чином влада спустошує місцеві бюджети та заводить людей у кризу неплатежів.

"Представляючи громаду міста Києва, ми звертаємося до органів центральної влади з вимогою забезпечити природним газом виробників тепла без комерційних посередників. А також встановити справедливу ціну на газ українського видобутку! Інакше громадяни, більшість яких в умовах пандемії залишися без стабільного доходу, просто не зможуть сплачувати шалені тарифи", – зазначив голова фракції "ЄС" у Київраді Володимир Прокопів.

Автор: 

Київрада (795) опалення (913) Підвищення тарифів (298) Європейська Солідарність (1082)


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Топ коментарі
+16
Они не стоили дороги, они набивали свои клоунские карманы имитируя большое строительство
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07.10.2021 20:23
+14
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07.10.2021 20:33
+11
Так офшорный клоун никогда и не скрывал, что он пришел к власти с одной целью - обогатится за счет лошар, которые любят приколы. Так что 60% киевлян сделали себя вместе еще в мае 2019-го проголосовав за зеленого барыгу
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07.10.2021 20:21
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Вова Зеленський? Це ти?
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07.10.2021 23:50 Відповісти
Псы воют, караван - идет)
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10.10.2021 04:58 Відповісти
Да задолбали с тем газом! Я плачу за него 0. У моих родителей есть газовая плита - они платят 3 гривны в месяц. Пусть хоть в 10 раз дорожает, какая нафиг разница?

На олигархов где предприятия жрут газ как то насрать. Отопление - это уголь или уран или вода если что (ТЭС, АЭС, ГЭС ).
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07.10.2021 22:20 Відповісти
Прежде всего нужно с позором и конфискациеё выгнать министра энергетикм, он это заслужил.
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07.10.2021 23:03 Відповісти
Причем здесь Зеля или Порох, энергоносители дорожают во всем мире.
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07.10.2021 23:21 Відповісти
ну у германии 220 как было так и стоит ,у польши сербии по 240 баксов и стоит, у белорусов 127, если бы медвечук договорился с путей у нас бы 175 баксов и не росла б цена. почему можно у кацапов покупать все кроме газа? у нас цена на бирже 1500 почти в 10 раз больше и всеравно это тот же кацапский газ.
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08.10.2021 08:54 Відповісти
в спам, рузькэ провокатор
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08.10.2021 10:11 Відповісти
Не гони пургу. Петя с гносей нам в уши лили, что газ вырабатывают чикаладные хфабрики и мы его покупаем через марсиан, но - никак не у параши. И у пети никогда не было друзей с фамилиями грановский, мертвечук, хонтарева, свинарчук, косюк и прочие нечисти. Все это - наклеп на самое честное кучерявое хл@бало всея вселенная.
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10.10.2021 05:06 Відповісти
Украина добывает собственного газа полностью, чтобы закрыть все вопросы.
https://biz.today.ua/ru/taryf-na-gaz-v-ukrayne-dolzhen-byt-drugym-v-natskomyssyy-soschytaly-nastoyashhuyu-sebestoymost-gaza-ukraynskoj-dobychy/ Себестоимость газа 2,5 грн за куб .
Почему народ Украины должен покупать собственный газ по каким то мировым ценам?!
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08.10.2021 11:06 Відповісти
Ранее вы грабили народ, теперь эти. Какая разница?
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08.10.2021 11:03 Відповісти
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