Мецгера розсердило запитання журналістів про кредит $60 млн, виданий Брюховецькому на купівлю SkyMall

Сергій Брюховецький володіє частками у трьох компаніях, зареєстрованих на окупованому Донбасі. Банк видав йому кредит $ 60 млн для купівлі ТРЦ Sky Mall у Києві.

Про це розповів на пресконференції тимчасово виконуючий обов'язки голови правління "Укрексімбанку" Сергій Єрмаков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

Журналісти програми "Схеми" раніше вказували тільки, що питали Мецгера про сумнівний кредит держбанку. Тепер Єрмаков розкрив деталі.

Він пояснив, що банк видав $60 млн компаніям, бенефіціаром яких є громадянин України зі статусом внутрішньо переміщеної особи Сергій Брюховецький.

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"На момент видачі кредиту позичальник пан Брюховецький пройшов належну процедуру перевірки KYC, у рамках якої банк не виявив інформації, яка свідчила б про наявність кримінальних справ і проваджень у зв’язку з фактом володіння частками в компаніях, зареєстрованих, зокрема, на непідконтрольних територіях", — повідомив Єрмаков.

Кредит було видано у квітні 2021 року для придбання корпоративних прав та завершення угоди з купівлі ТРЦ Sky Mall у Києві. Загальна сума купівлі - $80 млн.

За даними "Нового часу", Sky Mall, один із найбільших ТРЦ Києва, міг перейти під вплив відомого одеського бізнесмена Володимира Галантерніка. Саме з ним пов'язують Брюховецького співрозмовники видання на ринку нерухомості.

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Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

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