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Новини
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Мецгера розсердило запитання журналістів про кредит $60 млн, виданий Брюховецькому на купівлю SkyMall

Мецгера розсердило запитання журналістів про кредит $60 млн, виданий Брюховецькому на купівлю SkyMall

Сергій Брюховецький володіє частками у трьох компаніях, зареєстрованих на окупованому Донбасі. Банк видав йому кредит $ 60 млн для купівлі ТРЦ Sky Mall у Києві.

Про це розповів на пресконференції тимчасово виконуючий обов'язки голови правління "Укрексімбанку" Сергій Єрмаков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

Журналісти програми "Схеми" раніше вказували тільки, що питали Мецгера про сумнівний кредит держбанку. Тепер Єрмаков розкрив деталі.

Він пояснив, що банк видав $60 млн компаніям, бенефіціаром яких є громадянин України зі статусом внутрішньо переміщеної особи Сергій Брюховецький.

Читайте також: Мецгер: Отримав підозру від прокуратури, готовий у повному обсязі співпрацювати зі слідством. ДОКУМЕНТ

"На момент видачі кредиту позичальник пан Брюховецький пройшов належну процедуру перевірки KYC, у рамках якої банк не виявив інформації, яка свідчила б про наявність кримінальних справ і проваджень у зв’язку з фактом володіння частками в компаніях, зареєстрованих, зокрема, на непідконтрольних територіях", — повідомив Єрмаков.

Кредит було видано у квітні 2021 року для придбання корпоративних прав та завершення угоди з купівлі ТРЦ Sky Mall у Києві. Загальна сума купівлі - $80 млн.

За даними "Нового часу", Sky Mall, один із найбільших ТРЦ Києва, міг перейти під вплив відомого одеського бізнесмена Володимира Галантерніка. Саме з ним пов'язують Брюховецького співрозмовники видання на ринку нерухомості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці шукають двох співробітників "Укрексімбанку" у справі про напад на журналістів, - Офіс генпрокурора

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Укрексімбанку" відсторонили голів департаментів безпеки та інформполітики

Автор: 

журналістика (1761) Укрексімбанк (478) SkyMall (12) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+28
Сейчас, по новому закону, любой вопрос еврею, касательно "откуда деньги?, считается проявлением злобного антисемитизма.
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07.10.2021 21:20
+27
зеленых "мецгеров" злят любые вопросы о бабках и налогах - ето же на поверхности...
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07.10.2021 21:13
+24
У Києві працівниця "Укрексімбанку" з 22-річним стажем після звільнення з посади наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна. Жінку звали Світлана Подольська, у неї залишився 9-річний син.

Про це https://www.facebook.com/aleksey.komakha/posts/3279770242103975 повідомив на своїй сторінці у Facebook користувач Олексій Комаха.

Трагічний інцидент стався 12 вересня - Світлана Подольська загинула, випавши з вікна. В "Укрексімбанку" вона керувала напрямком кредитування АПК.
Олексій Комаха повідомив, що жінку звільнили з роботи і могли довести до стану самогубства роботодавці, оскільки новий керівник "Укрексімбанку", кум Володимира Зеленського Євген Мецгер розпочав в установі масові звільнення.
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07.10.2021 21:15
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зеленых "мецгеров" злят любые вопросы о бабках и налогах - ето же на поверхности...
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07.10.2021 21:13 Відповісти
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07.10.2021 21:13 Відповісти
не получится дело расследовать.. с завтрашнего дня действует закон про антисемитизм... поэтому обвинить ни кого из участников уже не получится )
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07.10.2021 21:14 Відповісти
Для того і приймали.
Но....нє пракатіт..
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07.10.2021 21:16 Відповісти
Ви тільки на їх морди гляньте !!! Шайка злодіїв захопила Україну !!! Люди добрі ,що ви натворили !!!
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07.10.2021 22:31 Відповісти
ув. Павел Шульга, а что банкир Мецгер еврей ?

Намного больше он похож на немца... Закона про антигерманизм пока ещё нет.
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08.10.2021 07:30 Відповісти
По версії кума Зеленського журналісти не мають права на подібні питання ))
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07.10.2021 21:14 Відповісти
За версією самого Зеленського, журналісти мають бути професійно підготовлені.
Вміти заглядати начальнику до рота, і знати наперед про що питати. А не так, щоби президент одразу обісрався.
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07.10.2021 22:51 Відповісти
У Києві працівниця "Укрексімбанку" з 22-річним стажем після звільнення з посади наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна. Жінку звали Світлана Подольська, у неї залишився 9-річний син.

Про це https://www.facebook.com/aleksey.komakha/posts/3279770242103975 повідомив на своїй сторінці у Facebook користувач Олексій Комаха.

Трагічний інцидент стався 12 вересня - Світлана Подольська загинула, випавши з вікна. В "Укрексімбанку" вона керувала напрямком кредитування АПК.
Олексій Комаха повідомив, що жінку звільнили з роботи і могли довести до стану самогубства роботодавці, оскільки новий керівник "Укрексімбанку", кум Володимира Зеленського Євген Мецгер розпочав в установі масові звільнення.
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07.10.2021 21:15 Відповісти
Это уже тановится интересным, согласитесь. Падения из окон сотрудников, тем более уволеных, как-то уж больно подозрительными становятся, учитывая, что охранка этого банка привыкла руки распускать, а Мецгер не любит на вопросы отвечать.
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07.10.2021 21:58 Відповісти
Звичайний чорт.
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07.10.2021 22:07 Відповісти
задал бы репортер мецгеру вопрос о бабках пороха?
пленки бы не хватило етот зеленый срач записать.....
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07.10.2021 21:16 Відповісти
фу... банку хана, кто с ним работать теперь будет?
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07.10.2021 21:16 Відповісти
всегда есть ордла, а тому банку не в первый раз.....
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07.10.2021 21:18 Відповісти
Та госбанкам похер.
Рефинасирование сначала дадут а потом спишут.
А расплатимся за всё мы.
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07.10.2021 21:23 Відповісти
Перечень проблемных кейсов госбанка больше похож на сборную Кабмина разных годов: Павел Лазаренко, Виктор Тополов, Петр Порошенко, Андрей Клюев, Борис Колесников, Вадим Новинский, Ринат Ахметов и десятки других известных фамилий.

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-УКРАИНСКИ: КАК ИЗ УКРЭКСИМА ВЫДОИЛИ $3 МЛРД.
https://project.liga.net/projects/ukreximbank/
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07.10.2021 22:17 Відповісти
Сепары Переселённые лица с фирмами в ОРДЛО
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07.10.2021 21:59 Відповісти
Ну правильно. Это вообще, антисемитский вопрос был.
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07.10.2021 21:18 Відповісти
Было задание, срочно придумать отмазку, с заданием новый справился
Простому народу надо же лапшу вешать, а не правду же говорить, что там где они баблом вертят большим, там у них нет ни войны, ни террористов.
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07.10.2021 21:18 Відповісти
Сейчас, по новому закону, любой вопрос еврею, касательно "откуда деньги?, считается проявлением злобного антисемитизма.
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07.10.2021 21:20 Відповісти
Тобто де факто мецхер видав 60 лямів баксів чуваку в якого НЕМАЄ жодного активу. Застава в ДАНЕцку? Серйозно?
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07.10.2021 21:23 Відповісти
Часть в ОДЛО написали, но по сути - ДА
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07.10.2021 21:28 Відповісти
Под покупку трц, это и есть залог
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07.10.2021 21:36 Відповісти
И купил ????

он купил этот ТРЦ ? Он ведь кредит получил ?
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07.10.2021 21:43 Відповісти
ВОПРОС ПРАВИЛЬНЫЙ


1. а под какую заставу выдали кредит Брюховецкрму ? БЛИН, 60 млн долларов !!!!

в украинских банках за 0,5 млн гривен душу вымотают
2, КОГДА ВЫДАЮТ КРЕДИТ , просчитываются все источники покрытия кредита .
Чем Брюховецкий кредит собирался оплачивать ?
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07.10.2021 21:42 Відповісти
Физлицам Ексим не выдает. Выдали юрлицу, в котором этот чувак выступает бенефициаром . В залоге - обьект кредитования скорее всего. Тут другой вопрос, на кредиты в валюте вроде есть запрет НБУ.
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07.10.2021 21:42 Відповісти
ТО ЕСТЬ КОМПАНИИ БРЮХОВЕЦКОГО В ДНР
Сергей Брюховецкий владеет долями в трех компаниях, зарегистрированных на оккупированном Донбассе. Банк выдал ему кредит $60 млн для покупки ТРЦ Sky Mall в Киеве. Источник:

Он объяснил, что банк выдал $60 млн компаниям, бенефициаром которых выступает гражданин Украины со статусом внутренне перемещенного лица Сергей Брюховецкий. Источник:
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07.10.2021 21:46 Відповісти
зеленых крыс потащили на свет вот они и стали кусаться
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07.10.2021 21:26 Відповісти
поддонок имеет бизнес в Лугандоне,живет в Киеве,гос банк дает ему кредиты..
Попахивает крышей СБУ или ФСБ в лице Ермака
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07.10.2021 21:50 Відповісти
Банальный отмыв сепарского бабла.
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07.10.2021 22:10 Відповісти
Можливо кража нашого. Скільки таких кредитів списано Укрексімбанку за час існування,щось підказує що дуже багато.
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08.10.2021 08:19 Відповісти
подумаешь, какие то 60 лямов, для зеленых братьев це просто чаевые
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07.10.2021 22:08 Відповісти
https://www.facebook.com/corruption.schemes/videos/177714254513901/ https://www.facebook.com/corruption.schemes/videos/177714254513901/

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07.10.2021 22:14 Відповісти
"СпецРемМаш" Брюховецького сплатив терористам 1,4 млн. грн. (тільки за 7 місяців 2021 р.).
Що це, як не фінансування тероризму?!
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08.10.2021 00:27 Відповісти
тю. а чого ото було руки розпускать? нe готовий був вiдповiдати а повeдiнка як у бидла.
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07.10.2021 22:18 Відповісти
неадекватна реакція натякає на щось більше ніж просто великий кредит для мутного бізнесмена, пов'язаного з окупованими територіями..

Україна зацікавлена в вугіллі з лугандону.. а колаборантам своє вугілля немає куди штовхнути, всі відмовляються..
петене фсбу возило готівку в валізах..

а не могли щось придумати зеленята, щоб оживити цю схему ?
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07.10.2021 22:28 Відповісти
Де СБУ?
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07.10.2021 22:29 Відповісти
в доле, понятное дело
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07.10.2021 22:33 Відповісти
ну глава СБУ, сейчас на всех первых полосах, Мировых СМИ, рядом с Нелохом Оманским, он там один из главных подозреваемых в отмывании лаве Бени
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07.10.2021 22:40 Відповісти
\известного одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Именно с ним связывают Брюховецкого \
о так і є, Галантерник це відомий "бізнесмен" на клікуху Лампочка. Клейма ніде ставить.
Зараз якраз його подільника Труханова за жабри взяли.
Маю надію що присядуть обидва.
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07.10.2021 22:42 Відповісти
Очень странное самоубийство… как бы не помогли ей… хвосты подчищают
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07.10.2021 22:47 Відповісти
Мецгер кореш Зе, и был уверен в безнаказанность, и бабло он тоже согласовал
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07.10.2021 22:51 Відповісти
60 млн долларов под сепарские документы ?

скорее всего тут надо искать 50% откат , то есть кому то отстегнули 30 млн долларов .
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07.10.2021 22:57 Відповісти
Журналісти програми «Схеми» оприлюднили розслідування про державний Укрексімбанк, через яке на знімальну групу напали у кабінеті голови правління банку
«Схемам» вдалося з'ясувати, що державний «Укрексімбанк» видав $60 млн кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донеччини (ОРДО), на якій діє за підтримки Росії угруповання «ДНР», і сплачує податки окупаційній владі. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».
Відео оприлюднене на сторінках проєкту у соцмережах.
За даними «Схем», у квітні 2021 року Укрексімбанк ухвалив рішення видати кредит на $60 мільйонів двом компаніям - «Оптова мережа 2011» та «Славіан». Їхнім власником є бізнесмен Сергій Брюховецький, який був депутатом Горлівської міськради від «Партії регіонів», а нині власник проблемного ТРЦ Sky Mall та тесть нардепа від ОПзЖ Федора Христенка.
«Як випливає з документів - суть кредиту, виданого Укрексімбанком, як раз і полягала в тому, щоб профінансувати цю його покупку [ТРЦ]. Цей механізм викладений у кредитному договорі обсягом у понад 100 сторінок, який є у розпорядженні «Схем», - розповіли журналісти.
Як з'ясували журналісти, Сергій Брюховецький володіє компанією «Спец-реммаш» в окупованій Горлівці. У грудні 2014 року окупаційна влада перереєструвала компанію за так званими місцевими «законами», проте співвласником вказаний Брюховецький.
Як і до окупації Росією частини території Донецької і Луганської областей, вона ремонтує обладнання для місцевих шахт.
Так, у фірми Брюховецького послуги замовляють, наприклад:
«Шахта Комсомолець Донбасу»
«Макіїввугілля»
«Торезантрацит»,
«Шахта імені О.Ф. Засядька» та інші.
Усі перелічені підприємства перебувають під прямим контролем угруповання «ДНР».
Також «Схеми» з'ясували, що «Спец-реммаш» лише за 2020 рік заробила понад 5 мільйонів рублів (близько двох мільйонів гривень на той час). За активну господарську діяльність бізнес Брюховецького сплачує податки у «бюджет ДНР» - за 7 місяців 2021 року щонайменше 3,5 млн рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень).
Наразі Сергій Брюховецький проігнорував прохання прокоментувати цю інформацію журналістам.
Водночас Євген Мецгер під час інтерв'ю заперечував інформацію, запевняючи, що Укрексімбанк не видавав кредит компаніям «Оптова мережа 2011» та «Славіан», а також що у компаній-позичальників банку немає власників, які б сплачували податки «ДНР».
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/napad-na-zhurnalistiv-opublikovano-rozsliduvannya-shem-shchodo-ukreksimbanka-789455.html
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07.10.2021 23:04 Відповісти
"Ну а шо такоє?Ну далі дєнєх погорєльцу бєжєнцу с даунбаса Ахмєтову Брюховєцкому.Зліє ви.Нєт в вас состраданія".
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07.10.2021 23:09 Відповісти
Выходцы из Израиля с автоматом в окопе сидеть не буду, они могут только в застенки приходить помочь пытать человека.
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08.10.2021 11:06 Відповісти
Який Зеля, такий і його політичний курс... А Путіну вони теж кредити дають?
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07.10.2021 23:32 Відповісти
все в могилу не утащите
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08.10.2021 09:25 Відповісти
юристы укрэксима не выявили нарушений закона. возможно, там всё законно. тут уже следствие должно разбираться.
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08.10.2021 09:51 Відповісти
У нас уже банки определяют занимался ли человек противоправной деятельность в ОРДЛО или нет. Или это только для евреев такая привилегия.
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08.10.2021 11:03 Відповісти
 
 