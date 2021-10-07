Мецгера розсердило запитання журналістів про кредит $60 млн, виданий Брюховецькому на купівлю SkyMall
Сергій Брюховецький володіє частками у трьох компаніях, зареєстрованих на окупованому Донбасі. Банк видав йому кредит $ 60 млн для купівлі ТРЦ Sky Mall у Києві.
Про це розповів на пресконференції тимчасово виконуючий обов'язки голови правління "Укрексімбанку" Сергій Єрмаков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".
Журналісти програми "Схеми" раніше вказували тільки, що питали Мецгера про сумнівний кредит держбанку. Тепер Єрмаков розкрив деталі.
Він пояснив, що банк видав $60 млн компаніям, бенефіціаром яких є громадянин України зі статусом внутрішньо переміщеної особи Сергій Брюховецький.
"На момент видачі кредиту позичальник пан Брюховецький пройшов належну процедуру перевірки KYC, у рамках якої банк не виявив інформації, яка свідчила б про наявність кримінальних справ і проваджень у зв’язку з фактом володіння частками в компаніях, зареєстрованих, зокрема, на непідконтрольних територіях", — повідомив Єрмаков.
Кредит було видано у квітні 2021 року для придбання корпоративних прав та завершення угоди з купівлі ТРЦ Sky Mall у Києві. Загальна сума купівлі - $80 млн.
За даними "Нового часу", Sky Mall, один із найбільших ТРЦ Києва, міг перейти під вплив відомого одеського бізнесмена Володимира Галантерніка. Саме з ним пов'язують Брюховецького співрозмовники видання на ринку нерухомості.
Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.
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Но....нє пракатіт..
Намного больше он похож на немца... Закона про антигерманизм пока ещё нет.
Вміти заглядати начальнику до рота, і знати наперед про що питати. А не так, щоби президент одразу обісрався.
Про це https://www.facebook.com/aleksey.komakha/posts/3279770242103975 повідомив на своїй сторінці у Facebook користувач Олексій Комаха.
Трагічний інцидент стався 12 вересня - Світлана Подольська загинула, випавши з вікна. В "Укрексімбанку" вона керувала напрямком кредитування АПК.
Олексій Комаха повідомив, що жінку звільнили з роботи і могли довести до стану самогубства роботодавці, оскільки новий керівник "Укрексімбанку", кум Володимира Зеленського Євген Мецгер розпочав в установі масові звільнення.
пленки бы не хватило етот зеленый срач записать.....
Рефинасирование сначала дадут а потом спишут.
А расплатимся за всё мы.
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-УКРАИНСКИ: КАК ИЗ УКРЭКСИМА ВЫДОИЛИ $3 МЛРД.
https://project.liga.net/projects/ukreximbank/
СепарыПереселённые лица с фирмами в ОРДЛО
Простому народу надо же лапшу вешать, а не правду же говорить, что там где они баблом вертят большим, там у них нет ни войны, ни террористов.
он купил этот ТРЦ ? Он ведь кредит получил ?
1. а под какую заставу выдали кредит Брюховецкрму ? БЛИН, 60 млн долларов !!!!
в украинских банках за 0,5 млн гривен душу вымотают
2, КОГДА ВЫДАЮТ КРЕДИТ , просчитываются все источники покрытия кредита .
Чем Брюховецкий кредит собирался оплачивать ?
Сергей Брюховецкий владеет долями в трех компаниях, зарегистрированных на оккупированном Донбассе. Банк выдал ему кредит $60 млн для покупки ТРЦ Sky Mall в Киеве. Источник:
Он объяснил, что банк выдал $60 млн компаниям, бенефициаром которых выступает гражданин Украины со статусом внутренне перемещенного лица Сергей Брюховецкий. Источник:
Попахивает крышей СБУ или ФСБ в лице Ермака
Що це, як не фінансування тероризму?!
Україна зацікавлена в вугіллі з лугандону.. а колаборантам своє вугілля немає куди штовхнути, всі відмовляються..
петене фсбу возило готівку в валізах..
а не могли щось придумати зеленята, щоб оживити цю схему ?
о так і є, Галантерник це відомий "бізнесмен" на клікуху Лампочка. Клейма ніде ставить.
Зараз якраз його подільника Труханова за жабри взяли.
Маю надію що присядуть обидва.
скорее всего тут надо искать 50% откат , то есть кому то отстегнули 30 млн долларов .
«Схемам» вдалося з'ясувати, що державний «Укрексімбанк» видав $60 млн кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донеччини (ОРДО), на якій діє за підтримки Росії угруповання «ДНР», і сплачує податки окупаційній владі. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».
Відео оприлюднене на сторінках проєкту у соцмережах.
За даними «Схем», у квітні 2021 року Укрексімбанк ухвалив рішення видати кредит на $60 мільйонів двом компаніям - «Оптова мережа 2011» та «Славіан». Їхнім власником є бізнесмен Сергій Брюховецький, який був депутатом Горлівської міськради від «Партії регіонів», а нині власник проблемного ТРЦ Sky Mall та тесть нардепа від ОПзЖ Федора Христенка.
«Як випливає з документів - суть кредиту, виданого Укрексімбанком, як раз і полягала в тому, щоб профінансувати цю його покупку [ТРЦ]. Цей механізм викладений у кредитному договорі обсягом у понад 100 сторінок, який є у розпорядженні «Схем», - розповіли журналісти.
Як з'ясували журналісти, Сергій Брюховецький володіє компанією «Спец-реммаш» в окупованій Горлівці. У грудні 2014 року окупаційна влада перереєструвала компанію за так званими місцевими «законами», проте співвласником вказаний Брюховецький.
Як і до окупації Росією частини території Донецької і Луганської областей, вона ремонтує обладнання для місцевих шахт.
Так, у фірми Брюховецького послуги замовляють, наприклад:
«Шахта Комсомолець Донбасу»
«Макіїввугілля»
«Торезантрацит»,
«Шахта імені О.Ф. Засядька» та інші.
Усі перелічені підприємства перебувають під прямим контролем угруповання «ДНР».
Також «Схеми» з'ясували, що «Спец-реммаш» лише за 2020 рік заробила понад 5 мільйонів рублів (близько двох мільйонів гривень на той час). За активну господарську діяльність бізнес Брюховецького сплачує податки у «бюджет ДНР» - за 7 місяців 2021 року щонайменше 3,5 млн рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень).
Наразі Сергій Брюховецький проігнорував прохання прокоментувати цю інформацію журналістам.
Водночас Євген Мецгер під час інтерв'ю заперечував інформацію, запевняючи, що Укрексімбанк не видавав кредит компаніям «Оптова мережа 2011» та «Славіан», а також що у компаній-позичальників банку немає власників, які б сплачували податки «ДНР».
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/napad-na-zhurnalistiv-opublikovano-rozsliduvannya-shem-shchodo-ukreksimbanka-789455.html
погорєльцубєжєнцу с даунбаса АхмєтовуБрюховєцкому.Зліє ви.Нєт в вас состраданія".