За 2 тижні у жовтій зоні карантину поліція виписала 12,4 тис. штрафів за відсутність маски, - МОЗ

Від моменту переведення України на жовтий рівень карантину поліцейські склали 1 137 адміністративних протоколів за порушення правил карантину та 12 436 постанов щодо перебування осіб у громадських місцях без захисних масок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ .

Адмінпротоколи складали переважно відносно юридичних осіб. Йдеться про ч.1 ст.44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення карантинних правил передбачена відповідальність у вигляді штрафу. Для громадян – у розмірі від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для посадових осіб – від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За цей же час поліцейські склали 12 436 постанов про вчинення правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 44-3 КУпАП. Йдеться про перебування фізичних осіб без засобів індивідуального захисту у громадських будинках, спорудах чи громадському транспорті. Відсутність захисної маски у громадському місці тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Загалом, з початку запровадження карантинних обмежень на території України було складено 103 774 адміністративні протоколи за правопорушення пов’язані із карантинними правилами. До суду вже направили 101 467 протоколів.

З них найбільше стосувалось працівників підприємств та установ – 18 747 протоколів. Також 13 287 протоколів склали щодо водіїв транспортних засобів, 9 823 – щодо керівників торговельних закладів, 4 770 – керівників закладів громадського харчування та розважальних закладів.

За порушення правил самоізоляції склали 3 543 адміністративні протоколи.

Від моменту початку карантину поліцейські винесли 368 655 постанов через перебування у громадських закладів осіб без засобів індивідуального захисту.