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Новини Коронавірус і карантин
2 032 20

За 2 тижні у жовтій зоні карантину поліція виписала 12,4 тис. штрафів за відсутність маски, - МОЗ

За 2 тижні у жовтій зоні карантину поліція виписала 12,4 тис. штрафів за відсутність маски, - МОЗ

Від моменту переведення України на жовтий рівень карантину поліцейські склали 1 137 адміністративних протоколів за порушення правил карантину та 12 436 постанов щодо перебування осіб у громадських місцях без захисних масок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ .

Адмінпротоколи складали переважно відносно юридичних осіб. Йдеться про ч.1 ст.44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення карантинних правил передбачена відповідальність у вигляді штрафу. Для громадян – у розмірі від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для посадових осіб – від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За цей же час поліцейські склали 12 436 постанов про вчинення правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 44-3 КУпАП. Йдеться про перебування фізичних осіб без засобів індивідуального захисту у громадських будинках, спорудах чи громадському транспорті. Відсутність захисної маски у громадському місці тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читайте також: У МОЗ закликали обов'язково носити маски та міняти їх кожні дві години

Загалом, з початку запровадження карантинних обмежень на території України було складено 103 774 адміністративні протоколи за правопорушення пов’язані із карантинними правилами. До суду вже направили 101 467 протоколів.

З них найбільше стосувалось працівників підприємств та установ – 18 747 протоколів. Також 13 287 протоколів склали щодо водіїв транспортних засобів, 9 823 – щодо керівників торговельних закладів, 4 770 – керівників закладів громадського харчування та розважальних закладів.

За порушення правил самоізоляції склали 3 543 адміністративні протоколи.

Від моменту початку карантину поліцейські винесли 368 655 постанов через перебування у громадських закладів осіб без засобів індивідуального захисту.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) штраф (1865) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+5
Вот для чего нужен карантин, для пополнения бюджета.
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07.10.2021 21:28
+3
а скока в бездонных полициянских карманах улеглося.....- знает только ветер....
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07.10.2021 21:52
+3
Який жах...
Це соловйоб особисто таймером засікав ?
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07.10.2021 21:56
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Вот для чего нужен карантин, для пополнения бюджета.
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07.10.2021 21:28 Відповісти
Гріх не заробити на дурощах українців.
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07.10.2021 21:43 Відповісти
Цікавий метод поповнення бюджету 😀😀😀
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07.10.2021 21:52 Відповісти
На цьому зросли наші олігархи, політики, слуги, кловани... Українці ******* дурощі понад усе.
Підприємливі особи це зрозуміли, і вміло обмінюють сірники на золото.
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07.10.2021 21:55 Відповісти
все верно! В Америке хорошо живут потому что там каждые 15 сек - ограбление!
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07.10.2021 21:53 Відповісти
Який жах...
Це соловйоб особисто таймером засікав ?
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07.10.2021 21:56 Відповісти
берiть ширшее - сам грабував...
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07.10.2021 22:17 Відповісти
Если каждый больной безмасочник заразаит по 2-4 человека что будет с бюджетом?
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08.10.2021 07:34 Відповісти
Так прививаться нада. Тогда не заразит!
Шо, не?
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08.10.2021 10:24 Відповісти
Да надо. Тогда вероятность заражения ковидом значительно снизится. И вероятность стать инвалидом или умереть тоже.
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08.10.2021 10:27 Відповісти
а скока в бездонных полициянских карманах улеглося.....- знает только ветер....
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07.10.2021 21:52 Відповісти
буджет он тоже не резиновый, на большую стройку гроши отовсюду надобны
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07.10.2021 22:03 Відповісти
https://t.me/Sharpreview Sharp`s

Украина заняла 2е место в Европе по суточной смертности от ковид.
От полиомиелита привито только 53% детей, недавно годовалого ребенка парализовало из-за этой побежденной во всем цивилизованном мире болезни.
Марш за Киев пестрит плакатами против собственников и капитализма.

Новое варварство выглядит именно так. Мир стал слишком сложен? Мир стал слишком непонятен? Мир пугает тебя? Разрушь этот мир! Упрости его, сведи к паре простых и понятных тезисов!

Простота, в свою очередь, не терпит сложных систем. Мы это видим на примере нашего простого президента: если институт ему непонятен, если что-то идет вразрез с его представлением о функционировании государства - это уничтожается. А когда разрушаются институты, плодятся проблемы - некомпетентность, коррупция, нищета.

Вызов нашего поколения, похоже, это не ковид, не Китай и даже не колонизация Марса. Наш вызов - эти новые варвары, рушащие мир вокруг в угоду своему невежеству, страхам и комплексам. Если не решить эту проблему, то колонизировать Марс будет некому, нечем и незачем.
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07.10.2021 22:07 Відповісти
А являются ли эти штрафы законными особенно в Конституционном аспекте?Законы и роспоряжения можно понапринимать какие угодно но ни одно из них не прошло через Констуционное учреждение на законность.Если это понапиниманое перечит Конституции Украины значит все это противозаконное.
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07.10.2021 22:29 Відповісти
В Раду нехай за штрафами ходять.
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07.10.2021 22:35 Відповісти
не там пополняете бюджет - поезд интерсити киев-запорожье и запорожье-киев - клондайк для проверяющих. маски надеты у 5% пассажиров переполненных вагонов....
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08.10.2021 00:26 Відповісти
Антимасочники нікого не бояться. Навіть ковіду, бо у їхніх хворих головах його не існує.

А пам'ятаєте, як у них все починалось
Антиковідник.
Антимасочник.
Антиваксерун.
Антиукраїнець.
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08.10.2021 01:25 Відповісти
Мусорам більш зайнятись нічим?
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08.10.2021 06:48 Відповісти
Кримінал подолали, немає чим зайнятися...
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08.10.2021 08:55 Відповісти
 
 