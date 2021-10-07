За 2 тижні у жовтій зоні карантину поліція виписала 12,4 тис. штрафів за відсутність маски, - МОЗ
Від моменту переведення України на жовтий рівень карантину поліцейські склали 1 137 адміністративних протоколів за порушення правил карантину та 12 436 постанов щодо перебування осіб у громадських місцях без захисних масок.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ .
Адмінпротоколи складали переважно відносно юридичних осіб. Йдеться про ч.1 ст.44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення карантинних правил передбачена відповідальність у вигляді штрафу. Для громадян – у розмірі від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для посадових осіб – від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За цей же час поліцейські склали 12 436 постанов про вчинення правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 44-3 КУпАП. Йдеться про перебування фізичних осіб без засобів індивідуального захисту у громадських будинках, спорудах чи громадському транспорті. Відсутність захисної маски у громадському місці тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Загалом, з початку запровадження карантинних обмежень на території України було складено 103 774 адміністративні протоколи за правопорушення пов’язані із карантинними правилами. До суду вже направили 101 467 протоколів.
З них найбільше стосувалось працівників підприємств та установ – 18 747 протоколів. Також 13 287 протоколів склали щодо водіїв транспортних засобів, 9 823 – щодо керівників торговельних закладів, 4 770 – керівників закладів громадського харчування та розважальних закладів.
За порушення правил самоізоляції склали 3 543 адміністративні протоколи.
Від моменту початку карантину поліцейські винесли 368 655 постанов через перебування у громадських закладів осіб без засобів індивідуального захисту.
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Підприємливі особи це зрозуміли, і вміло обмінюють сірники на золото.
Це соловйоб особисто таймером засікав ?
Шо, не?
Украина заняла 2е место в Европе по суточной смертности от ковид.
От полиомиелита привито только 53% детей, недавно годовалого ребенка парализовало из-за этой побежденной во всем цивилизованном мире болезни.
Марш за Киев пестрит плакатами против собственников и капитализма.
Новое варварство выглядит именно так. Мир стал слишком сложен? Мир стал слишком непонятен? Мир пугает тебя? Разрушь этот мир! Упрости его, сведи к паре простых и понятных тезисов!
Простота, в свою очередь, не терпит сложных систем. Мы это видим на примере нашего простого президента: если институт ему непонятен, если что-то идет вразрез с его представлением о функционировании государства - это уничтожается. А когда разрушаются институты, плодятся проблемы - некомпетентность, коррупция, нищета.
Вызов нашего поколения, похоже, это не ковид, не Китай и даже не колонизация Марса. Наш вызов - эти новые варвары, рушащие мир вокруг в угоду своему невежеству, страхам и комплексам. Если не решить эту проблему, то колонизировать Марс будет некому, нечем и незачем.
А пам'ятаєте, як у них все починалось
Антиковідник.
Антимасочник.
Антиваксерун.
Антиукраїнець.