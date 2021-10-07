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Єрмак став другою особою в державі. Я вважаю, що це неправильно, - Разумков
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак поводиться так, ніби він друга особа в державі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це звільнений з посади спікера Верховної Ради позафракційний нардеп Дмитро Разумков заявив "BBC Україна" в інтерв'ю, яке було опубліковано 7 жовтня.
"Багато важелів впливу сконцентровані у керівника Офісу президента. Якщо ми подивимося на фото протокольних заходів, то навіть розстановка посадових осіб показує, що другою особою в державі є керівник Офісу президента. Я не вважаю, що це правильно", - сказав він.
Разумков вважає, що Єрмак причетний до його відставки з посади спікера.
"Не подобаюся не я як людина, а не подобається те, що я роблю, за що я переживаю і борюся", - пояснив політик.
Топ коментарі
+31 belge
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показати весь коментар07.10.2021 21:33
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Арина Родионовна Ермак.
Если Разумков так и не смог стать первым лицом - сам виноват. Если Ермак умудрился "подвинуть" всех - талант у человека.
У Разумкова были все возможности БЫТЬ первым лицом гоударства. В меру сил, конечно. Нишмагла...
Вряд ли такой импульсивный человек как зеленский смог сам продумать эти комбинации. Тут кто то более опытный в тени. Клоун скорее всего фронтмен, а всем рулит или беня или кремль в связке с беней. Ермак, смотрящий непосредственно за клоуном на месте, держит его на поводке чуть ли не в прямом смысле.
НО сидеть будет первое,если доживет.