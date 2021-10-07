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Новини Відставка Разумкова
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Разумков Дмитро (1526) Єрмак Андрій (1352)

Єрмак став другою особою в державі. Я вважаю, що це неправильно, - Разумков

Єрмак став другою особою в державі. Я вважаю, що це неправильно, - Разумков

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак поводиться так, ніби він друга особа в державі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це звільнений з посади спікера Верховної Ради позафракційний нардеп Дмитро Разумков заявив "BBC Україна" в інтерв'ю, яке було опубліковано 7 жовтня.

"Багато важелів впливу сконцентровані у керівника Офісу президента. Якщо ми подивимося на фото протокольних заходів, то навіть розстановка посадових осіб показує, що другою особою в державі є керівник Офісу президента. Я не вважаю, що це правильно", - сказав він.

Разумков вважає, що Єрмак причетний до його відставки з посади спікера.

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"Не подобаюся не я як людина, а не подобається те, що я роблю, за що я переживаю і борюся", - пояснив політик.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.
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Топ коментарі
+31
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ведет себя так, будто он второе лицо в государстве.

Как будто даже первое..
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07.10.2021 21:28
+26
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07.10.2021 21:30
+25
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07.10.2021 21:33
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Если первое лицо требует слюнявчика, то рядом должна быть нянька.
Арина Родионовна Ермак.
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07.10.2021 23:09 Відповісти
Вернее - Сара Соломоновна.
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07.10.2021 23:10 Відповісти
У нас парламентско-президентская республика. Глава ВР - первое лицо государства. Президент - второе.

Если Разумков так и не смог стать первым лицом - сам виноват. Если Ермак умудрился "подвинуть" всех - талант у человека.

У Разумкова были все возможности БЫТЬ первым лицом гоударства. В меру сил, конечно. Нишмагла...
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07.10.2021 23:19 Відповісти
За такие таланты пожизненное дают.
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08.10.2021 02:18 Відповісти
хм... ніби прізвище спонукає до розуму, але він і тут не вгадав, бо ЗЕрмак - не друга морда, а ПЕРША! "Дєньгі" самі "акуратна" не викачаються
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07.10.2021 23:26 Відповісти
Дима, тебя Вова с беней тупо кинули, использовали чтобы получить власть и дальше стать на путь узурпации.
Вряд ли такой импульсивный человек как зеленский смог сам продумать эти комбинации. Тут кто то более опытный в тени. Клоун скорее всего фронтмен, а всем рулит или беня или кремль в связке с беней. Ермак, смотрящий непосредственно за клоуном на месте, держит его на поводке чуть ли не в прямом смысле.
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07.10.2021 23:55 Відповісти
Друг семьи Зебобика спонсирует дэнэрэ
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08.10.2021 00:05 Відповісти
Можно и так сказать,если учесть,что "второе лицо" вещает голосом первого.
НО сидеть будет первое,если доживет.
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08.10.2021 01:19 Відповісти
Не жив ти у колгоспі! Разумков. А то б знав би--що комірник то сейф колгоспного управління і статків. Там знають, що дати державі, а що здерти . Там відомо про падіж скота, атмосферні впливи , гризунів і саме там замовляють дезінфекторів, вівіскторів, польотінформаторів. Туди ж і стікається уся інформація--публічна, секретна і надсекретна. Саме комірник виводить статистику і натягує шкірку на кисіль, інколи хоч цвілу. То ж він! найважливіша персона в нашому колгоспі. Тільки не говори, що то різні речі. Я не про речі. Я про принципи дій Народ бажав колгоспу. Ми в колгоспі.
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08.10.2021 04:15 Відповісти
Три чоботи - пара... ЗЕ+ Разумков+Єрмак...
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08.10.2021 07:58 Відповісти
а в какой еще стране секретарь, который должен подносить бумаги, является вторым лицом? чисто украинский маразм...
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08.10.2021 05:58 Відповісти
А не проглядується тут своєрідна "многоходовочка" із засланцем?
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08.10.2021 06:57 Відповісти
Какой развитый мальчуган - уже отлично лепечет через 2 года. А ведь долго жмолчал. А когда он сказал свое первое слово "Бабло" ?
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08.10.2021 07:22 Відповісти
Жаль, спикер, а не разобрался. Первым. Харант привык смешить публику, это всё. Без сценариста это никак. Ни веры, ни идей,ни морали. Артист по жизни
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08.10.2021 10:36 Відповісти
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