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Росія тримає біля нашого кордону 19 батальйонно-тактичних груп, - Україна в ОБСЄ

Росія тримає біля нашого кордону 19 батальйонно-тактичних груп, - Україна в ОБСЄ

Після завершення російських військових навчань "Запад 2021" біля кордону з Україною досі залишаються 19 батальйонно-тактичних груп (БТГр) ЗС РФ, а тому Росія має надати роз’яснення з цього приводу у рамках Віденського документу ОБСЄ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 7 жовтня у Відні.

"На тлі того, що 19 батальйонно-тактичних груп все ще перебувають на кордоні після закінчення військових навчань "Захід 2021", російська сторона все ще має виконати заходи щодо прозорості відповідно до Віденського документу 2011 року, як це було рекомендовано на спільному засіданні Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва 14 квітня. Це – питання поваги до цієї Ради та поважних делегацій, а також стосується зобов’язань Росії у рамках ОБСЄ", - заявив Цимбалюк.

Український посол нагадав, що весною цього року на тлі масового нарощування військ Росією біля кордону з Україною спостерігалося різке зростання кількості обстрілів з боку збройних формувань РФ в ОРДЛО, що лише засвідчило керованість конфлікту з боку Кремля.

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"Паралельно СММ засвідчує відчутні та систематичні обмеження оперативних можливостей на окупованих територіях. Це передбачає глушіння сигналу безпілотників, загрози безпеці, невиправдані обмеження під приводом COVID-19 та перевірки безпеки тощо – відома російська модель поведінки, яка триває роками. Чи існує якесь інше пояснення того, що понад 90% усіх цих обмежень діяльності СММ відбуваються на окупованих територіях, особливо в прикордонних районах, як не намір Росії приховувати свою протиправну діяльність на цих територіях?", - заявив Цимбалюк.

Він також нагадав про рішення Росії закрити спостережну місію ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк", "що свідчить про плани Росії продовжувати безперервні поставки озброєння та особового складу через неконтрольовану ділянку кордону, що може призвести до подальшої ескалації конфлікту".

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Автор: 

ОБСЄ (3506) Цимбалюк Євгеній (50)


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Топ коментарі
+2
"... 19 батальонно-тактических групп (БТГр) ВС РФ..."

Де їх усіх ми прикопувати будемо?
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07.10.2021 22:14
+1
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07.10.2021 22:11
+1
Ну и что с этого?Пока Вовка ЗЕ пляшет под дудку ***** Украине ничего не угрожает.А то что гибнут наши воины на востоке Украины Вовке по барабану,издержки ,,перемирия,,.
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07.10.2021 22:21
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Ес и ОБСЕ -игрушки в руках кремлевской мафии.
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07.10.2021 22:03 Відповісти
ну и что. 5к трупов по 3 ляма. 15 лярдов деревянными убытков бюджету
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07.10.2021 22:08 Відповісти
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07.10.2021 22:11 Відповісти
"... 19 батальонно-тактических групп (БТГр) ВС РФ..."

Де їх усіх ми прикопувати будемо?
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07.10.2021 22:14 Відповісти
буряки здобримо
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07.10.2021 22:23 Відповісти
Ну и что с этого?Пока Вовка ЗЕ пляшет под дудку ***** Украине ничего не угрожает.А то что гибнут наши воины на востоке Украины Вовке по барабану,издержки ,,перемирия,,.
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07.10.2021 22:21 Відповісти
Соромно скаржитись на 19 БТГ (~ 20 тис) коли у самих армія 250 тис
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07.10.2021 22:37 Відповісти
Боятся,что Украина на них нападет!А так Украине нужно готовится к большой войне с РФ.Лучше быть готовым ко всему !
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07.10.2021 23:23 Відповісти
тю
19 БТГ
ну и шо...
всего то раз
заглянуть фуйлу
в кровавый глаз...
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07.10.2021 23:31 Відповісти
Удерживают что бы не разбежались
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08.10.2021 08:34 Відповісти
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08.10.2021 08:42 Відповісти
 
 