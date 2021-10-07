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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Трухін каже, що за кермом був не він, - заступниця голови фракції "СН" Шуляк про скандальну ДТП

Трухін каже, що за кермом був не він, - заступниця голови фракції

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який у серпні став учасником резонансної ДТП, у розмові з заступникцею голови фракції СН Оленою Шуляк сказав, що не був за кермом автомобіля в момент події.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шуляк розповіла в інтерв'ю hromadske.

"Я щойно говорила з Олександром. Він каже, що не був за кермом", - сказала Шуляк.

На її думку, в історії з ДТП за участю Трухіна "дуже багато домислів або, точніше, вільного трактування".

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На запитання, чому Трухін досі сам публічно не сказав, що не був за кермом, Шуляк відповіла: "Я не знаю".

"Може, менеджери, які ведуть його комунікації, або піарники рекомендують дотримуватися саме такої стратегії, але це ж особиста справа кожного. Ми всі по-різному спілкуємося, іноді не дуже вдало ..." - сказала заступниця голови фракції СН.

Читайте також: Навіщо витрачати мільярди на утримання ДБР і Нацполіції, якщо вони так і не з'ясували, чи був "слуга народу" Трухін за кермом під час ДТП, - журналіст

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

ДБР досі не встановило, чи перебував народний депутат за кермом автомобіля. 

Автор: 

ДТП (4468) цензура (363) Шуляк Олена (129) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+42
Ага, и именно поэтому "случайно" нет изображения ни с одной камеры по трассе. А их там натыкано как грибов после дождя.
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07.10.2021 23:27
+30
Вобщім Трухін їхав такий загашений , шо сам на себе не був схожий.
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07.10.2021 23:31
+25
Ну, чудово - відкривайте справу на того, хто був за кермом, авто ж не автопілотоване було. А там нехай самі вирішувати, кому термін мотати.
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07.10.2021 23:27
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Ага, и именно поэтому "случайно" нет изображения ни с одной камеры по трассе. А их там натыкано как грибов после дождя.
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07.10.2021 23:27 Відповісти
пархатый во всей своей красе...
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08.10.2021 00:16 Відповісти
Меня бесит не эти бандиты , а скот который их избрал. Виновата не пуля, убившая человека а тот кто нажал на курок.
И вот скажите чем эти твари лучше казламордых? Те уничтожают соседей ,а эти свою страну. Когда спрашиваешь зескота, что же вы натворили- следует дежурный ответ, что они политикой не интересуются.
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08.10.2021 07:03 Відповісти
Так в стране таких не 73%, а наверное более 90 %, так что это больное общество, и таблеток от этого к сожалению нет.
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08.10.2021 08:07 Відповісти
Ну, чудово - відкривайте справу на того, хто був за кермом, авто ж не автопілотоване було. А там нехай самі вирішувати, кому термін мотати.
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07.10.2021 23:27 Відповісти
за рулем был автопилот.... тоже пьяный
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08.10.2021 00:47 Відповісти
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07.10.2021 23:29 Відповісти
Трухин говорит, что за рулем был не он
===================
ага..бухий автопілот був ...Під андроїдом.
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07.10.2021 23:29 Відповісти
Если Трухин (читай "подозревемый") говорит, что он ни в чём не виноват, то это наверняка сущая правда, тут и гадать нечего.
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08.10.2021 00:42 Відповісти
Вобщім Трухін їхав такий загашений , шо сам на себе не був схожий.
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07.10.2021 23:31 Відповісти
А кто пострадавшие? Если зелень- то виновата карма.
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08.10.2021 07:09 Відповісти
Он не помнит. чтобы он был за рулём.
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08.10.2021 08:29 Відповісти
Вот это поворот ... Он забыл еще добавить что был абсолютно тверезый !
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07.10.2021 23:31 Відповісти
И в момент ДТП сидел в пострадавшем автомобиле. А над его головой в этот момент свистели пули венгерского производства.
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08.10.2021 07:52 Відповісти
все расходимся, не он это, не он
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07.10.2021 23:31 Відповісти
Ну всё. Шкуляк врать не будет. Дело раскрыто. Расходимся.
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07.10.2021 23:36 Відповісти
Цікаво , а що б сказала , генератор случайних слов , Безугла?
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07.10.2021 23:37 Відповісти
не заметили? когда какой срачь с авариями - за рулем никогда никого не было..
зеленый парадокс ....
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07.10.2021 23:39 Відповісти
ну или порох.
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07.10.2021 23:48 Відповісти
У Трухина амнезия. А как он тогда депутатом работает?
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07.10.2021 23:40 Відповісти
ну ето же не машину водить - там 2 педали как минимум,
а в раде одна зеленая кнопка - хрен ошибешься.
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07.10.2021 23:43 Відповісти
Машина котилась сама. Їхала і їхала. Зуб даю.
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07.10.2021 23:41 Відповісти
И все лохи с радостью проглотят эту ложь.
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07.10.2021 23:42 Відповісти
А остальные подавятся ей? Зелень насрала, а в гомне все
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08.10.2021 07:06 Відповісти
Может просто авто угнал Порошенко
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07.10.2021 23:43 Відповісти
Порошенко сидів за кермом щоб підставити трухіна.
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07.10.2021 23:48 Відповісти
И не сомневаюсь, что у него всё будет хорошо, как и у его супруги в своё всемя.
Зеля своих не бросает, особенно, когда сам Порох за рулём сидел и подставил беднягу.
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07.10.2021 23:45 Відповісти
Хахахаха,а мы же верим,это же надежные ребята,говорят только правду.
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07.10.2021 23:48 Відповісти
та и сама машина то же самое говорит - "не трухин был за рулем, то я сама покатилася"...
за какое же тупое быдло ета кривороготня всех держит....
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07.10.2021 23:58 Відповісти
наслаждайтесь выбором - ваше зе...
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07.10.2021 23:59 Відповісти
Святой дух был за рулем! Алкогольный дух!
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08.10.2021 00:01 Відповісти
а кто млять?! кто там был? Зорро? Бэтмен? агент козырь? или... о господи, не думал, что его могу раскрыть именно я... Том Круз и команда тимуровцев?.. в смысле команда "Мисия невозможна". Кто этот таинственный алкаш?
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08.10.2021 00:07 Відповісти
безмоглая вместе с тск уже нашла кто бьіл за рулем -
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08.10.2021 00:11 Відповісти
Так, так , знову Порошенко підставляє слугу урода 🤣🤣🤣👍🏼
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08.10.2021 00:43 Відповісти
Нууу... Якщо трухін сказав...
Та й взагалі - його автівка просто стояла, а ті три ганялись заднім ходом й врізалися у автівку трухіна...
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08.10.2021 00:13 Відповісти
Звісно що могло бути що за кермом був не він. Хай не він. Тоді хто? Комусь же треба відповідати за порушення ПДР, виплачувати компенсації за пошкоджені авто, за шкоду здоров'ю і інше
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08.10.2021 00:27 Відповісти
Ну да, ща он признается и подпишет себе срок!В СН или полные идиоты,или украинцев держат за идиотов.Вообще что вы хотите чтобы сказала глава фракции долботялов?
Если Трухин подонок,то Шуляк глава фракции подонков.
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08.10.2021 00:37 Відповісти
"По ее мнению, в истории с ДТП с участием Трухина "очень много домыслов или, точнее, вольной трактовки"
_По её словам, а не "по её мнению". С чего вы взяли что она говорит именно то, что думает? Да она просто ссыт в глаза.
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08.10.2021 00:51 Відповісти
Ну, у тому, що "слуи" п"яними не бувають ніколи ми всі впевнились передивляючись відосики із Трускавця. А,щодо Трухіна-ну,говорить чоловік,що не був за кермом-значить не був. А хто був,то він і сам не знає... Вірити людям потрібно,вірити. Ото не він був п"яним,а поліцаї,що його ніби-то бачили на місці пригоди Видумали все,заздрісники безсовісні порохоботи нещасні,аби тільки "слугу" якнайсильніше зобидити. А воно ж таке тихе,та сумирне,богобоязливе. Всяк його зобидити може неправду сказавши, ну а він нічого не знає...
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08.10.2021 01:46 Відповісти
Избиратели зебилов уже привыкли к ссанине в своих глазах.
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08.10.2021 01:47 Відповісти
- Подсудимый, ваше последнее слово!
- Я невиновен!
- Он говорит, что невиновен! Расходимся. Суд закрыт!

(вся суть нашего суда)
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08.10.2021 02:01 Відповісти
*******
Сколько Трухман дал тебе за этот пиар??
на пол шишечки??
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08.10.2021 03:35 Відповісти
А-га, так это пиар-менеджеры советуют трухе, который не был бухим и не ехал за рулём, покрывать и не называть виновника дтп, в котором пострадали двое детей? Л - логика
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08.10.2021 05:22 Відповісти
Зеленский балалаечник
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08.10.2021 05:46 Відповісти
это выглядит так как неопохмелившийся алкаш ищет того козла который ему в штаны насрал
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08.10.2021 06:17 Відповісти
Так цей факт і досі не встановлений? А ще збираються розкрити "покушеніє века", - на шофера Шифера!
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08.10.2021 06:51 Відповісти
Трухина везли в багажнике (как Чауса) в сторону молдавской границы.
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08.10.2021 08:31 Відповісти
Да там даже и руля не было...
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08.10.2021 09:01 Відповісти
 
 