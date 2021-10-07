Трухін каже, що за кермом був не він, - заступниця голови фракції "СН" Шуляк про скандальну ДТП

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який у серпні став учасником резонансної ДТП, у розмові з заступникцею голови фракції СН Оленою Шуляк сказав, що не був за кермом автомобіля в момент події.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шуляк розповіла в інтерв'ю hromadske.

"Я щойно говорила з Олександром. Він каже, що не був за кермом", - сказала Шуляк.

На її думку, в історії з ДТП за участю Трухіна "дуже багато домислів або, точніше, вільного трактування".

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На запитання, чому Трухін досі сам публічно не сказав, що не був за кермом, Шуляк відповіла: "Я не знаю".

"Може, менеджери, які ведуть його комунікації, або піарники рекомендують дотримуватися саме такої стратегії, але це ж особиста справа кожного. Ми всі по-різному спілкуємося, іноді не дуже вдало ..." - сказала заступниця голови фракції СН.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

ДБР досі не встановило, чи перебував народний депутат за кермом автомобіля.