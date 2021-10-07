Трухін каже, що за кермом був не він, - заступниця голови фракції "СН" Шуляк про скандальну ДТП
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який у серпні став учасником резонансної ДТП, у розмові з заступникцею голови фракції СН Оленою Шуляк сказав, що не був за кермом автомобіля в момент події.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шуляк розповіла в інтерв'ю hromadske.
"Я щойно говорила з Олександром. Він каже, що не був за кермом", - сказала Шуляк.
На її думку, в історії з ДТП за участю Трухіна "дуже багато домислів або, точніше, вільного трактування".
На запитання, чому Трухін досі сам публічно не сказав, що не був за кермом, Шуляк відповіла: "Я не знаю".
"Може, менеджери, які ведуть його комунікації, або піарники рекомендують дотримуватися саме такої стратегії, але це ж особиста справа кожного. Ми всі по-різному спілкуємося, іноді не дуже вдало ..." - сказала заступниця голови фракції СН.
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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
ДБР досі не встановило, чи перебував народний депутат за кермом автомобіля.
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И вот скажите чем эти твари лучше казламордых? Те уничтожают соседей ,а эти свою страну. Когда спрашиваешь зескота, что же вы натворили- следует дежурный ответ, что они политикой не интересуются.
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ага..бухий автопілот був ...Під андроїдом.
зеленый парадокс ....
а в раде одна зеленая кнопка - хрен ошибешься.
Зеля своих не бросает, особенно, когда сам Порох за рулём сидел и подставил беднягу.
за какое же тупое быдло ета кривороготня всех держит....
Та й взагалі - його автівка просто стояла, а ті три ганялись заднім ходом й врізалися у автівку трухіна...
Если Трухин подонок,то Шуляк глава фракции подонков.
_По её словам, а не "по её мнению". С чего вы взяли что она говорит именно то, что думает? Да она просто ссыт в глаза.
- Я невиновен!
- Он говорит, что невиновен! Расходимся. Суд закрыт!
(вся суть нашего суда)
Сколько Трухман дал тебе за этот пиар??
на пол шишечки??