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Новини Репресії в окупованому Криму
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Крим (14078) Венедіктова (829)

За фактами порушення прав людини в окупованому Криму розпочато приблизно 400 кримінальних проваджень, - Венедіктова

За фактами порушення прав людини в окупованому Криму розпочато приблизно 400 кримінальних проваджень, - Венедіктова

В Україні завели приблизно 400 проваджень про порушення прав людини в Криму, майже сто з яких - за фактами порушення законів і звичаїв війни. Про це сказала Генпрокурор Ірина Венедіктова,

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба ОГП.

Так, Венедіктова обговорила з Генеральним Директором з прав людини та верховенства права Ради Європи Крістосом Джакумопулосом, Директором Директорату з прав людини Ради Європи Крістофом Пойрелом та Директором Директорату з політичних питань та зовнішніх відносин Ради Європи Александром Гесселем актуальні питання протидії порушенню прав людини в анексованому Криму. Вона зазначила, що розслідування цієї категорії справ є одним з пріоритетних напрямків.

"На цей час є приблизно 400 проваджень цієї категорії. Серед них майже 100 – за фактами порушення законів та звичаїв війни. В цих справах повідомлено про підозру 77 особам. Крім того, розслідується систематичне переслідування проукраїнськи налаштованих активістів та порушення прав кримськотатарського населення окупаційною владою Криму", – зазначила Венедіктова.

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Ірина Венедіктова стверджує, що в Офісі Генерального прокурора почала роботу Міжнародна рада експертів з питань злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, до якої залучаються іноземні та міжнародні фахівці, національні експерти з міжнародного гуманітарного та кримінального права, а також представники неурядових правозахисних організацій. Метою дорадчого органу є вивчення досвіду розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності та розробки національних стандартів у цій галузі.

"Ми скеровуємо справи у національні суди, і усвідомлюємо, наскільки важливо співпрацювати на цьому напрямі у міжнародних інстанціях. Ми активно взаємодіємо з Міжнародним кримінальним судом. Наразі до МКС скеровано 12 інформаційних повідомлень щодо порушень у Криму", – зауважила Венедіктова.

Своєю чергою Генеральний Директор з прав людини та верховенства права Ради Європи Крістос Джакумопулос зазначив, що відслідковування ситуації з порушенням прав людини у Криму є надзвичайно важливим, тому він розраховує на подальшу плідну співпрацю у цьому питанні.

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А шо там с офшорами клоуна?
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08.10.2021 00:09 Відповісти
Це всеодно що заводити справи не марсіан.
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08.10.2021 00:21 Відповісти
це і близько не те саме. якщо цих справ не заводити , оті мудила приїдуть прямо в Україну і будуть ссять тобі на голову. А так - побояться.
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08.10.2021 07:12 Відповісти
тресконя зеленых кузнечиков - ноль интереса.
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08.10.2021 00:51 Відповісти
В Чернигове мрази из полиции покрывают извращенцев, которые угрожали моей жене, причем это родственники одного из полицейских, черниговская полиция -мрази и выродки
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08.10.2021 05:26 Відповісти
Журналістам : будь ласка, запитайте статистику, скільки в Україні карних справ, які розслідуються по 5 та більше років на етапі "ми навіть не знаємо , що саме сталося, а підозрюваного ще і близько нема" .... і побачите, що оце тіло буде казать )))
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08.10.2021 07:10 Відповісти
Спочатку розберіться з порушеннями прав людини на Україні. А те що там в Криму, це проблема кримчан. Адже це був їх вибір.
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08.10.2021 07:28 Відповісти
 
 