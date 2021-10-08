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Через другу хвилю коронавірусу школи Харківської області підуть на канікули раніше, - ОДА

Через другу хвилю коронавірусу школи Харківської області підуть на канікули раніше, - ОДА

У Харківській області осінні канікули для школярів розпочнуться із 18 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облдержадміністрації із посиланням на заступника голови ХОДА Михайла Черняка, таке рішення було ухвалено у зв'язку з напруженою епідемічною ситуацією в регіоні.

"Введемо шкільні канікули на території області, що з урахуванням свят, які будуть наступного тижня - чотири святкові вихідні - дозволить на доволі значний час обмежити контакти і дітей, і дорослих", - цитує Черняка пресслужба.

Як повідомлялося, раніше в четвер міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в регіоні і запровадження з 10 жовтня обмежень "помаранчевої" зони.

Також читайте: Харківщина вже завтра може опинитися в "червоній" зоні карантину: в області критичні показники госпіталізації, - облцентр з контролю хвороб

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08.10.2021 06:27 Відповісти
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08.10.2021 08:27 Відповісти
 
 