Судовий процес над колишнім есесівцем, охоронцем табору "Заксенхаузен", розпочався в Німеччині
У німецькому місті Бранденбург-на-Гавелі у четвер 7 жовтня розпочався процес над колишнім охоронцем СС концтабору "Заксенхаузен".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на редакційну мережу RND.
Підсудного Йозефа Ш. обвинувачують у співучасті у вбивстві 3518 ув’язнених у період з 1942 по 1945 рік. Згідно із судовими документами, він "свідомо і охоче надавав допомогу жорстокому та підступному вбивству тисяч в’язнів табору".
Процес проходить у спортивному залі в'язниці Бранденбурга за посилених заходів безпеки. Усі учасники, нащадки жертв,спостерігачі повинні були пройти через рамки та обшук. Спостерігачам і журналістам також заборонено було вносити комп’ютери та мобільні телефони до зали.
Колишній есесівець тримає мовчання. Захисник чоловіка заявив, що його підзахисний не хоче коментувати звинувачення.
Віцепрезидент Міжнародного Комітету "Аушвіц" Крістоф Гойбнер висловив розчарування мовчанням підсудного після закінчення першого дня суду. "Під час зачитування обвинувального документа підсудний не виявляв жодних емоцій", - сказав Гойбнер.
За його словами, процес над колишнім охоронцем є надзвичайно важливим для родичів, які не обов’язково хочуть, щоб "обвинувачений потім опинився у в’язниці або якось страждав, але щоб він постав перед німецьким судом і отримав вирок, який також є вироком від імені багатьох вбитих".
Очікується, що судовий процес триватиме до початку січня.
Через концентраційний табір "Заксенгаузен" пройшли в період між 1936 і 1945 роками понад 200 000 людей, не дожили з них до звільнення, за деякими даними, половина.
Останнім часом, як повідомлялось, у Німеччині відбулися кілька процесів проти колишніх співробітників нацистських концтаборів. Зокрема, паралельно триває суд над колишньою секретаркою концтабору "Штутгоф", якій наразі 96 років.
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Вот и весь смысл.
потрудитесь изъяснять ваши мысли точнее
батина? - в немецких.
мого прадіда Сергія замордували німці в Золотоноші.
Сталін-Гітлер - какаяразніца, на якій сковорідці в пеклі жаряться. Головне, щоб туди якомога скоріше попав путін *****, сто чортів йому в печінку.
По друге, чим далі в ліс тим товстіше партизани. У нашому випадку чим далі війна, тим більші категорії переходять із стану свідків в стан злочинців. В минулому десятиріччі німці прийняли закон по якому навіть електрики чи машиністки в таборах стали співучасниками злочинів.
вы многа видели на кацапии процессов над теми стреляловами?
кто то же жал на курок?
так и немцы - у них у всех с памятью шо та стало......
Аналитеги блин...
вот почему у нас никогда (слава Богу) не будет СС - т.к. большинство нынешней детворы не знает ДР даже папы-мамы..
- НО кто знает, скольких осудили советских за массовые преступления против человечности на территории поверженной Германии?
- мы же знаем как давили танками колоны немецких беженцев, расстреливали мирняк с самолетов и массовые изнасилования и убийства немок..
- С немцев прогрессивное человечество стерло эти воспоминания, да?
Все они живут в почёте на персональных пенсиях.
И идут в колоне ветеранов ВОВ.
Може то в Німеччині тема така, шукати, як спихнути старого діда на утримання держави? Йому ж зараз будуть надавати безкоштовне медичне обслуговування аби дожив до вироку. Та й потім піклуватиметься держава. З власних коштів це, коштувало б цілого статка.
Вопрос: какие нацисты хуже германские или кацапские?
PS: 1922; 33 год, конечно не в счёт?