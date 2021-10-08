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Німеччина (7088) концтабір (32) нацизм (144) СС (8)

Судовий процес над колишнім есесівцем, охоронцем табору "Заксенхаузен", розпочався в Німеччині

Судовий процес над колишнім есесівцем, охоронцем табору

У німецькому місті Бранденбург-на-Гавелі у четвер 7 жовтня розпочався процес над колишнім охоронцем СС концтабору "Заксенхаузен".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на редакційну мережу RND.

Підсудного Йозефа Ш. обвинувачують у співучасті у вбивстві 3518 ув’язнених у період з 1942 по 1945 рік. Згідно із судовими документами, він "свідомо і охоче надавав допомогу жорстокому та підступному вбивству тисяч в’язнів табору".

Процес проходить у спортивному залі в'язниці Бранденбурга за посилених заходів безпеки. Усі учасники, нащадки жертв,спостерігачі повинні були пройти через рамки та обшук. Спостерігачам і журналістам також заборонено було вносити комп’ютери та мобільні телефони до зали.

Також читайте: 100-річного колишнього охоронця концтабору Заксенхаузен судитимуть у Німеччині

Колишній есесівець тримає мовчання. Захисник чоловіка заявив, що його підзахисний не хоче коментувати звинувачення.

Віцепрезидент Міжнародного Комітету "Аушвіц" Крістоф Гойбнер висловив розчарування мовчанням підсудного після закінчення першого дня суду. "Під час зачитування обвинувального документа підсудний не виявляв жодних емоцій", - сказав Гойбнер.

За його словами, процес над колишнім охоронцем є надзвичайно важливим для родичів, які не обов’язково хочуть, щоб "обвинувачений потім опинився у в’язниці або якось страждав, але щоб він постав перед німецьким судом і отримав вирок, який також є вироком від імені багатьох вбитих".

Читайте: Сторічного ексохоронця концтабору Заксенхаузен судитимуть у Німеччині за співучасть у вбивстві 3518 осіб

Очікується, що судовий процес триватиме до початку січня.

Через концентраційний табір "Заксенгаузен" пройшли в період між 1936 і 1945 роками понад 200 000 людей, не дожили з них до звільнення, за деякими даними, половина.

Останнім часом, як повідомлялось, у Німеччині відбулися кілька процесів проти колишніх співробітників нацистських концтаборів. Зокрема, паралельно триває суд над колишньою секретаркою концтабору "Штутгоф", якій наразі 96 років.

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Топ коментарі
+19
когда уже будут судить надзирателей рашистких лагерей?
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08.10.2021 02:28
+14
чомусь маю таке враження, що ймовірно пану звинуваченому в його 100 років абсолютно по*уй в чому його звинувачують, що це відбувається за судовий процес і чим він (процес) для нього (звинуваченого) закінчиться
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08.10.2021 02:26
+13
Чим далі від другої світової,тим більше якоїсь дурості і помпезних відзнак річниць.
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08.10.2021 02:35
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а смысл? ему уже стока лет, шо смачно плюнуть и нема процесса...
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08.10.2021 02:10 Відповісти
Да вобщем-то фигурант вероятнее всего уже мало что понимает.
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08.10.2021 02:19 Відповісти
Есть закон, его необходимо выполнять!
Вот и весь смысл.
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08.10.2021 10:02 Відповісти
Ну да, других же проблем не осталось, кроме 100 летних стариков забытой войны. Сейчас же войн нет, никто не гибнет.
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08.10.2021 15:33 Відповісти
чомусь маю таке враження, що ймовірно пану звинуваченому в його 100 років абсолютно по*уй в чому його звинувачують, що це відбувається за судовий процес і чим він (процес) для нього (звинуваченого) закінчиться
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08.10.2021 02:26 Відповісти
Його б мали обстежити до процесу і визначити, чи він здатний усвідомлювати те, що відбувається.
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08.10.2021 06:45 Відповісти
когда уже будут судить надзирателей рашистких лагерей?
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08.10.2021 02:28 Відповісти
когда откроют то что осталось от гебушных архивов и будет воля общества очиститься от стукачествп
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08.10.2021 05:31 Відповісти
Чихать на него! У нас сейчас 73% страну уничтожают, а вы про херню страдаете.
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08.10.2021 07:22 Відповісти
На кого чихать я не понял?

потрудитесь изъяснять ваши мысли точнее
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08.10.2021 08:41 Відповісти
А у нас нет людей уничтожающих свой народ? Те уничтожали чужих ,а что сказать про уничтожающих своих. Убить можно пулей, а можно ценой на жизнь. То что было 80 лет назад важнее чем то что сейчас?
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08.10.2021 07:21 Відповісти
Чим далі від другої світової,тим більше якоїсь дурості і помпезних відзнак річниць.
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08.10.2021 02:35 Відповісти
Чому ці судові процеси не проводили раніше? Коли цей дід та 96-річна секретутка хоча б щось пам'ятали та могли надати свідчення.
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08.10.2021 02:49 Відповісти
практически вся семья с маминой стороны - в кегебешных рвах...
батина? - в немецких.
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08.10.2021 02:59 Відповісти
мого прапрадіда Данила десь замордували чекісти, достеменно невідомо, де саме;
мого прадіда Сергія замордували німці в Золотоноші.
Сталін-Гітлер - какаяразніца, на якій сковорідці в пеклі жаряться. Головне, щоб туди якомога скоріше попав путін *****, сто чортів йому в печінку.
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08.10.2021 09:39 Відповісти
Ну, по перше, звинувачувані, як правило, свідчень не надають. Принаймні мають право не надавати.
По друге, чим далі в ліс тим товстіше партизани. У нашому випадку чим далі війна, тим більші категорії переходять із стану свідків в стан злочинців. В минулому десятиріччі німці прийняли закон по якому навіть електрики чи машиністки в таборах стали співучасниками злочинів.
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08.10.2021 03:58 Відповісти
кацапы напостреляли больше фажиздов в раз многа....
вы многа видели на кацапии процессов над теми стреляловами?
кто то же жал на курок?
так и немцы - у них у всех с памятью шо та стало......
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08.10.2021 02:54 Відповісти
потому что кацапы сами мечтают стать вертухаями они уверены что они будут охранять а не и
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08.10.2021 05:33 Відповісти
90 лет искали и вдруг нашли. Поименные списки всех этих людей всегда были у немцев.
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08.10.2021 03:15 Відповісти
Нет.
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08.10.2021 08:22 Відповісти
Ага, награды им из воздуха брались, амуниция и оплата «подвигов» была без отчетов. Вы хоть раз на реальных складах были? На любой винтик тонны бумаг, а тут люди бесследно исчезли, сказки венского леса.
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08.10.2021 15:37 Відповісти
Эммм... Массово изготовлялись документы, причём это не проблема имея власть. Для более менее значимых персонажей - ОДЕССА (ODESSA (нем. «Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen»), и другие. Читай хоть иногда
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08.10.2021 16:00 Відповісти
там бери любого хто з 1925 року і всі служили в СС
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08.10.2021 05:07 Відповісти
Бред.
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08.10.2021 08:23 Відповісти
Какое нафиг SS....,согласно приказу Генриха Гиммлера,не кажого немца брали в элиту Германии...,а граждан других стран и подавно...,Чистые Арийцы доказывали своим патриотизмом свою Верность Рейху только в боях...,за 6 лет 2 Мировой в войска SS Гиммлер зачислил 1 млн.800 тысч немцев...а сколько всего немцев участвовало во 2 Мировой хоть знаете???

Аналитеги блин...
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08.10.2021 05:21 Відповісти
доказать свою родословную солдату за 150 лет,офицеру - за 200..
вот почему у нас никогда (слава Богу) не будет СС - т.к. большинство нынешней детворы не знает ДР даже папы-мамы..
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08.10.2021 09:16 Відповісти
В Украине полиция защищает мрази и что? Да ничего, все отлично
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08.10.2021 05:29 Відповісти
шо ты хотел сказать?
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08.10.2021 06:43 Відповісти
)
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09.10.2021 12:46 Відповісти
В Заксенгаузене кстати сидели Степан Андреевич Бандера,сын Сралина Яков Джугашвили,генерал Карбышев,генерал Польской Армии Крайовой Грот-Ровецкий,командир ОУН-УПА Тарас Бульба-Боровец,автор неудачного покушения на Гитлера в 1944 году Георг Эльзнер,немецкий Пастор Нимеллер и многие другие известные в то время люди....
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08.10.2021 05:30 Відповісти
Оттолкнитесь от братского Договора от 11 ноября 1938 года между НКВД и Гестапо Лаврения Берия и Генриха Мюллера "О сотрудничестве и совместных действиях на территории Европы"...что это означает на самом деле догадайтесь с 1 раза...,к примеру откуда взялись на территории не воюющего ССсра в 1940 году свыше 20 000 польских офицеров...,которых после советское гестапо расстреляло ...,с Неба упали?
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08.10.2021 05:44 Відповісти
В смысле с неба упали? СССР с нациской Германией, вместе, напали на Польшу, т.е вели боевые действия против польской армии, вот отсюда и пленные. Наверное так ?
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08.10.2021 08:51 Відповісти
https://youtu.be/BuULNBObLi0 https://youtu.be/BuULNBObLi0
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08.10.2021 06:04 Відповісти
в принципе похер сколько лет - за преступления против человечности нужно судить конечно
- НО кто знает, скольких осудили советских за массовые преступления против человечности на территории поверженной Германии?
- мы же знаем как давили танками колоны немецких беженцев, расстреливали мирняк с самолетов и массовые изнасилования и убийства немок..
- С немцев прогрессивное человечество стерло эти воспоминания, да?
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08.10.2021 07:02 Відповісти
Приведи пример таких случав, *издабол. "мы же знаем как давили" -очень примитивный штамп манипуляции
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08.10.2021 08:20 Відповісти
Нет. Просто те немцы, которые могли бы задать подобные неудобные вопросы закончились в 1945-м. Осталась нация политических овощей и всяких арабов...
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08.10.2021 07:25 Відповісти
А хоть одного сталинских палачей судили? НЕТ.
Все они живут в почёте на персональных пенсиях.
И идут в колоне ветеранов ВОВ.
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08.10.2021 07:44 Відповісти
Може він мовчить, бо вже помер? Знущання німців над собою продовжується.
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08.10.2021 07:50 Відповісти
Коли в Україні судитимутт садистів з лагерів СССР які після 45 року мільйони лбюдей знищили, а зараз не хилі пенсії отримують за те що знищували українців і інші нації юрьми ссср?
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08.10.2021 08:06 Відповісти
евреи все не успокоятся
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08.10.2021 08:18 Відповісти
My roots are from Dmiitrevska street, *********, close to the bazar place, I remember my babushka was saying - "|Trhey knew, they knew." SS was living in our building, not waffen SS, educated and civilized people, it was a human tragedy.
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08.10.2021 08:45 Відповісти
Придурки,комуняк кто будет судить?
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08.10.2021 08:54 Відповісти
yo 73%?
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08.10.2021 08:56 Відповісти
Просто нужно для шоу. Типичная левацкая заворушка на фоне цены на углеродные ресурсы и отопление. Будь дед в чем то виноват его бы еще в 50ых судили
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08.10.2021 08:58 Відповісти
А еще хороший повод для "добрых" родственников избавится от подзадержавшегося деда и начать делить его наследство. В Германии, как видим, этот вопрос решается на раз-два
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08.10.2021 09:05 Відповісти
My Granddad was shot by NKVD firing squad, he was a German spy, no questions to NKVD, I wish my hero granddad should have blown a trainload or two of those red-assed liberators
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08.10.2021 09:09 Відповісти
Well come to club. Here is a lot of people whose Grandis were slaughtered by commis.
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08.10.2021 09:18 Відповісти
Жила собі людина 75 років і до неї не було жодних запитань. До речі, ту територію контролював Савєйський Саюз. Ні КГБ, ні Штазі питань не мало.
Може то в Німеччині тема така, шукати, як спихнути старого діда на утримання держави? Йому ж зараз будуть надавати безкоштовне медичне обслуговування аби дожив до вироку. Та й потім піклуватиметься держава. З власних коштів це, коштувало б цілого статка.
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08.10.2021 09:14 Відповісти
I am proud of my granddad, he was russki from tambov, he was a goalie for Lokomomotiv Kiev, Afonja crowd cheered.
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08.10.2021 09:43 Відповісти
паБЕДУ над Гитлером Путлер засекретил до 9 мая 1945 года...,а сотрудничество НКВД и ГЕСТАПО до 11 ноября 2040 года...,странные Секреты...
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08.10.2021 09:44 Відповісти
Кстати на РАБссии 8 Архивов,один из них Президентский...в котором все документы прошлого СЕКРЕТНЫ...с грифом "Совершенно Секретно!Хранить Вечно....,именно в этом Архиве НИКОГДА ничего не рассекретят любые будущие президенты РАБссии...,им просто страшно...,что народ узнает какие шакалы правили РАБссией с 1721 года...,да и ранее когда была Мацковия дремучая...,Сцаря Самозванца Петрухи...
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08.10.2021 09:49 Відповісти
А где он был с 45-го года?
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08.10.2021 09:59 Відповісти
Можливо продовжував служити в органах ГДР.
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08.10.2021 10:03 Відповісти
protokol doprosa v NKVD - granddad Afonja, you did it, your family is doing good now both in Ukraine & Canada
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08.10.2021 10:05 Відповісти
Всё правильно, только одного не пойму: почему только германских фашистов судят, а савьецких нет? Вся выгребная яма-404, под власовскими тряпками с наградными ленточками от Гитлера, плюс фашистский режим...
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08.10.2021 10:19 Відповісти
waffen SS was the best fighters of the world including SS Galytchyna, nasha UPA, nasha Armija Krajowa, Lithuania & Latvia &Estonia brothers, we are all united.
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08.10.2021 10:26 Відповісти
Они уж точно боролись, с кацапскими, а потом с германскими фашистами, не спорю...
Вопрос: какие нацисты хуже германские или кацапские?
PS: 1922; 33 год, конечно не в счёт?
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08.10.2021 10:37 Відповісти
Ганс и ещё вопрос к тебе: Почему ты не вспомнил сралина? Ведь от него шла бесценная помощь Гитлеру!
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08.10.2021 10:56 Відповісти
I do remember my grand babushka complaining about the horror of Jun 22, 1941 German bombardment of the block between Lvivska Ploscha & Zhytny Rynok, red-assed army barracks, and ******** their nest for Stalin hawks. Junkers dive bombers was really something.
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08.10.2021 11:54 Відповісти
Mister, are you russkie? You speak russkie so no offence yo ok?
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08.10.2021 13:00 Відповісти
Немецкие ветераны с железными крестами доживают сытую старость, а судят столетних стариков которые попали под руковство немцев. Ну да, самые виноватые, а кто им отдавал приказы, кто работал на немецких фабриках чтобы делать патроны для расстрелов? А это другое дело, их не судим, ну да.
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08.10.2021 15:30 Відповісти
лучше б за рашу взялись....
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09.10.2021 10:45 Відповісти
 
 