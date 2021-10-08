УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9454 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 374 9
обстріл (27045) поранення (2776) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За минулу добу - 6 порушень "тиші", з опівночі - 2, - штаб ООС

Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За минулу добу - 6 порушень

За минулу добу, 7 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у напрямку Південного противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новозванівки ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів.

У бік населеного пункту Золоте-4 ворожі збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Майорська велися обстріли з ручних протитанкових підствольних гранатометів.

Також читайте: Росія тримає біля нашого кордону 19 батальйонно-тактичних груп, - Україна в ОБСЄ

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 8 жовтня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Біля Троїцького окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що для того, щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

"Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За минулу добу - 6 порушень тиші, з опівночі - 2, - штаб ООС 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найшвидшого одужання хлопцю……..
показати весь коментар
08.10.2021 08:08 Відповісти
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
показати весь коментар
08.10.2021 10:05 Відповісти
Каждые такие новости действуют не просто удручающе, жалко пацанов (слово жалко не подходит..) За что умирают, или получают ранения, во имя какой нахер светлой идеи, какого бога?? Неужели конца и края этому не будет еще лет 100?? Задаться вопросом - кому это выгодно, кому это нужно?? Парни выздоравливайте, с вами большинство украинцев!!!
показати весь коментар
08.10.2021 10:19 Відповісти
Кому потрібен заморожений конфлікт? Фуйлу і тим, хто, тепер вже реально, наживається на війні.
показати весь коментар
08.10.2021 10:25 Відповісти
Та согласен, мордовский упырь с ним все ясно, так и среди наших же находятся падлы которые на этом руки греют. Нахера у нас СБУ МВД и другие прихлебатели?? Пусть хотя бы своим по рукам надают, глядишь и то поменьше будет желающих "руський мир" проталкивать!!! А то развелось уже как тараканов за баней.
показати весь коментар
08.10.2021 10:32 Відповісти
Вся влада в руках плісняви. І ті, хто наживається на забезпеченні, за великі відкати, армії гнилим, іржавим непотрібом, і сбу, і прокуратура, і дбр.
показати весь коментар
08.10.2021 11:10 Відповісти
И хорошо, если бы Донбассом всё ограничилось. Я боюсь чтоб всё это не переросло в полномасштабную войну по всему Юго-востоку Украины...
показати весь коментар
08.10.2021 15:25 Відповісти
Найшвидшого одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі.
показати весь коментар
08.10.2021 10:26 Відповісти
горіть у пеклі москалі (с)...... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата !!!
показати весь коментар
08.10.2021 10:58 Відповісти
 
 