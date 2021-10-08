Україна в ОБСЄ: Мета Росії - змусити Україну та її народ підкоритися

Україна залишається відданою політико-дипломатичному врегулюванню розпочатого Росією конфлікту, однак це бажання впирається в неготовність Кремля до цього миру і його прагнення підпорядкувати український народ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 7 жовтня у Відні.

"Україна залишається прихильною мирному політико-дипломатичному врегулюванню конфлікту, розпочатого Росією. Однак ми можемо досягти успіху лише за умови, якщо Росія сумлінно виконуватиме свої зобов’язання", - заявив Цимбалюк у своїй заяві у відповідь на звіти присутніх на засіданні cпецпредставника Діючого голови ОБСЄ Міко Кіннунена та голови СММ ОБСЄ в Україні Халіта Чевіка.

За словами українського посла, Росія продемонструвала свою здатність виконувати зобов’язання, коли кількість порушень перемир’я впала на 80% протягом перших трьох місяців після досягнення домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню у липні 2020 року.

"Однак наші ілюзорні очікування щодо відчутного прогресу незабаром були розвіяні небажанням Росії відмовитися від контрольованої ескалації як важеля тиску на Україну. Події на місцях демонструють незмінний намір Росії продовжувати окупацію та застосовувати військову силу для досягнення своїх політичних цілей – примусити Україну та її народ підкоритися", - заявив український посол.

Він поінформував іноземних дипломатів, що будь-які ініціативи, запропоновані Україною щодо безпекових, політичних та гуманітарних напрямків роботи Тристоронньої контактної групи, блокуються Росією, яка намагається примусити Україну до так званого "прямого діалогу" з маріонетками Кремля на окупованих територіях.

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"Оскільки Російська Федерація просуває свою власну програму у рамках ТКГ замість того, щоб брати участь у змістовній дискусії як сторона конфлікту та виконувати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями, безпекова ситуація в регіоні продовжує підігріватися Москвою в контрольованому режимі", - наголосив Цимбалюк.

Посол додав, що проведення Росією незаконних виборів на окупованих територіях України, які супроводжувалися спрощеною та масштабною паспортизацією, "додали новий вимір конфлікту, продемонструвавши намір Росії зірвати політичний та гуманітарний процес".

"Все це вимагає від держав-учасниць та СММ постійної та особливої ​​уваги до паспортизації та російського законодавства, що застосовується на окупованих територіях. Також потребує оцінки те, як все це співвідноситься із зобов’язаннями Росії за Мінськими угодами та які наслідки це матиме для міжлюдських контактів та майбутньої реінтеграції цих регіонів", - заявив Цимбалюк.

Як повідомлялося, раніше Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні звернув увагу, що незважаючи на завершення російських військових навчань "Запад 2021" біля кордону з Україною досі залишаються 19 батальйонно-тактичних груп (БТГ) ЗС РФ. Та ствердив, що Росія має надати роз’яснення з цього приводу у рамках Віденського документа ОБСЄ.