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вакцина (4418) ВООЗ (769) ООН (3272) Гутерріш Антоніу (383) COVID-19 (19763)

Для вакцинації проти COVID-19 40% населення світу потрібно зібрати 8 млрд доларів, - генсек ООН Гутерріш

Для вакцинації проти COVID-19 40% населення світу потрібно зібрати 8 млрд доларів, - генсек ООН Гутерріш

Генсек ООН Антоніу Гутерріш оголосив, що для допомоги у вакцинації проти COVID-19 40% населення світу потрібно зібрати $8 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в четвер газета The Guardian.

"Не домогтися рівного розподілу вакцин - це не просто проблема з мораллю, це дурість", - сказав він на спільній пресконференції з главою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедросом Адханомом Гебреєсусом.

Гутерріш закликав країни G20 сприяти вирішенню цієї проблеми на саміті в Римі, який відбудеться в жовтні.

ЗМІ нагадують, що за розробленим ВООЗ планом глобальної вакцинації прищепити 70% населення планети планується до середини 2022 року.

Також читайте: ВООЗ опублікувала перше офіційне визначення постковідного синдрому

Згідно з наявною інформацією, у світі розподілені вже понад 6,3 млрд доз вакцин. Однак понад половині людства ще тільки належить отримати хоча б першу дозу препаратів.

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Топ коментарі
+8
Пане Миколо, я звичайно не бажаю Вам нічого поганого, але дивіться, щоб у результаті, "кретином" не виявились Ви.
Дуже дивує, чому вакциновані, а значить максимально захищені люди, стали настільки агресивними.
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08.10.2021 08:31
+5
А через полгода опять повторно собирать 8 лярдов, чтоб повторить?
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08.10.2021 08:09
+4
Особисто для моєї родини не не було ніяких проблем з доступом до вакцини завдяки величезній кількості кретинів, котрі, надивившись руських медіа вважали, що вакцина це зло, та відмовлялись вакцинуватися. Всі вдома вакциновані першим ешелоном. Природний відбір в дії.
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08.10.2021 07:51
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Особисто для моєї родини не не було ніяких проблем з доступом до вакцини завдяки величезній кількості кретинів, котрі, надивившись руських медіа вважали, що вакцина це зло, та відмовлялись вакцинуватися. Всі вдома вакциновані першим ешелоном. Природний відбір в дії.
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08.10.2021 07:51 Відповісти
Пане Миколо, я звичайно не бажаю Вам нічого поганого, але дивіться, щоб у результаті, "кретином" не виявились Ви.
Дуже дивує, чому вакциновані, а значить максимально захищені люди, стали настільки агресивними.
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08.10.2021 08:31 Відповісти
в этом и есть цель: ещё больше разделить людей на касты - но наверно мой коммент удалят...
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08.10.2021 09:03 Відповісти
На касти живих і мертвих.
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08.10.2021 09:09 Відповісти
Так агресивні. Тому, що завдяки ідіотам-антиковідунам ми всі ще 10 років будемо будемо ходити в масках і йти восени на карантин за свій рахунок на пів року. Завдяки ідіотам виборцям, ми ще 2 роки будемо бачити це інфантильне позорище в кріслі головнокомандувачам. В 19 році я раптом усвідомив, що ці ідіоти справді заважають нормальним людям жити. Хоча, зважаючи на відсоток ідіотів, треба ще розібратися, хто нормальний.
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08.10.2021 09:19 Відповісти
Ви вже поділили всесвіт на ідіотів та вас (нормальних) ? Гітлер теж свого часу так міркував, алеж сталось по іншому.
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08.10.2021 09:21 Відповісти
Ще одна ідіотська позиція. Якщо тобі щось не зрозуміло, то звинувачуй в фашизмі.
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08.10.2021 09:29 Відповісти
О , ті ви й щє неосвідчений, Гітлер був нацистом а не фашистом, ви б читали побільше, а то дивлюсь вакцина на вас дуже вплинула. Ділення людей на касти та піднесення себе вищє ніж усі - ви ж сами писали : В 19 році я раптом усвідомив, що ці ідіоти справді заважають нормальним людям жити.
Тобто ідіоти вам вже другий рік заважають дихати , вам ,"нормальному".
Нормальні як правило освідчені, а от ви.. якось мабудь несклалося
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08.10.2021 09:44 Відповісти
"О , ті ви й щє неосвідчений" А Ви де здобули таку освіДу?
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08.10.2021 11:19 Відповісти
Дуже незручно з маленького тел. писати, в мене багато помилок виходить: О , ті ви й щє неосвідчений.
Люди яки постійно читають коментарі розуміють подібні випадки, тому що в транспорті в русі і тикати по маленькому екрану незручно, для таких як ви це ясне діло новина
Но как гАварят - пишите исчо, ваше мнение очень важно для нас
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08.10.2021 11:32 Відповісти
Коли незручно з маленького телефона писати, люди пишуть короткі пости.
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08.10.2021 11:40 Відповісти
Микола, поясніть будьласка, чому усі привіті страдають такою агрессією ? Спостерігаючи діалогі на цензорі, і весь час з початку вакцінаціі - привіті дуже агресівні, без пояснень,без аргументів, тупо агресія.Хоча уся мирова спільнота говорить о том що привівка недає гарантіі від зараження, і привіті навпаки більш разносять хворобу. Ви жалкуєте що вкололись та обратного ходу нема?
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08.10.2021 09:20 Відповісти
На зарплате чел, наверху требуют результатов.
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08.10.2021 11:46 Відповісти
Ну так это ж замечательно, что вы укололись, всей семьей. Чего ж такая истерика? Не уверены в экспериментальной прививке? И не юродствовали бы. Природный отбор, штука непредсказуемая)
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08.10.2021 09:50 Відповісти
Руське медиа, к вашему сведению, именно тем и занимается, чем и ві. С точно такой же агрессией
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08.10.2021 11:47 Відповісти
Бінго!
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08.10.2021 07:52 Відповісти
А через полгода опять повторно собирать 8 лярдов, чтоб повторить?
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08.10.2021 08:09 Відповісти
У Ролдугина попросите парочку.
Продайте любую яхту любого олигарха.
В чём проблема то? Денег нет?
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08.10.2021 08:35 Відповісти
8 лярдов? не проблема
Займите у Зеленского с Беней под 10лярдов с откатом 2 лярда через Эксим Банк
Мецгер и не такое прокручивал
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08.10.2021 09:05 Відповісти
Чому б не зібрати 20 млрд. аби вакцинувати всіх? Це ж копійки.
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08.10.2021 09:11 Відповісти
Если сократить расходы на всяких гутерришей и геброисусов, то собрать нужную сумму будет не так уж и сложно...
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08.10.2021 09:12 Відповісти
Можна вже здогадуватись, на чії рахунки потраплять ці мільярди
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08.10.2021 09:20 Відповісти
а на распил - сколько пойдет.....
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09.10.2021 10:48 Відповісти
 
 