"Нижче плінтуса": Разумков розкритикував деяких нардепів за ухвалення законопроєктів у порушення закону

Порушення законів депутатами у Верховній Раді і відмова від принципів, які декларувалися до виборів, стали ключовими причинами того, що монобільшість почала втрачати підтримку суспільства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" розповів ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

За словами політика, йому дуже не подобалося, коли депутати парламенту приймали законопроєкти, порушуючи закон. Тоді такі дії нардепів виглядали "нижче плінтуса". Разумков вважає, що з таким підходом депутати не можуть вимагати від народу дотримуватися тих самих законів, за які "слуги народу" голосують у Верховній Раді.

Також Разумков висловився з приводу законопроєкту про відкриття ринку землі. Політик зазначив, що був проти ухвалення цього закону.

"Я виступав проти того, щоб було 200 тисяч гектарів в одні руки. Якби був інший законопроєкт, то набагато би простіше все пройшло. Якщо говорити про програмні принципи, які закладалися під час виборчої кампанії - так, мова йшла про відкриття ринку землі, але в іншій послідовності. Ми говорили, про те, що спочатку приймемо закони, які це дозволять, а потім вже будемо відкривати ринок. Фактично ми це і зробили у кінці, коли пролонгували відкриття ринку і прив'язали його до референдуму який, якщо так вирішить український народ, дозволить купувати землі іноземним інвесторам", - сказав політик.

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Раніше політик розповів, чи взяв би він участь у виборах два роки тому, якби знав, що з ним надійдуть подібним чином.

"Я боровся не за перемогу Зеленського, я боровся за перемогу принципів, з якими ми йшли на вибори у 2019 році. Те, що ми обіцяли людям, я продовжував це робити, тому що я щиро вірив в те, що ми говорили, в те, що ми захищали, і у своїй програмі, і у своїх виступах під час ефірів два роки тому. І сьогодні я зробив би такий же вибір, я б пішов захищати те, у що вірю я, у що вірить велика частина наших людей, тому що саме за це вони голосували",- сказав він.

Нагадаємо, що Дмитро Разумков припинив бути головою Верховної Ради 7 жовтня. За його відставку проголосувала більшість народних депутатів.

Додамо, що процес відставки Разумкова був запущений депутатами монобольшості в Трускавці, де депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше 150 підписів, щоб ініціювати відкликання Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров раніше говорив, що збір підписів за відставку Разумкова ініціював не президент, а голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.