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Новини Помер нардеп Поляков
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смерть (6707) Поляков Антон (107)

На шиї Полякова виявлено садна у вигляді смуг, а в таксі - сліди блювоти, - джерело

На шиї Полякова виявлено садна у вигляді смуг, а в таксі - сліди блювоти, - джерело

Судмедексперти попередньо пов'язують смуги на шиї Полякова зі слідами від ланцюжка, які могли з'явиться, коли нардепа витягали з машини.

Про це повідомили Цензор.НЕТ джерела в правоохоронних органах.

Як розповіло джерело, таксист підібрав нардепа Антона Полякова у районі зупинки "Тампере". Однак через 3 хвилини він був зупинений за порушення ПДР патрульними поліцейськими.

Увагу патрульних привернув пасажир таксі, який був непритомним. Ним виявився нардеп Антон Поляков. На жаль, швидка не змогла його реанімувати.

За даними джерела, на шиї нардепа виявлено садна у вигляді смуг, які перериваються в районі кадика. Судмедексперти попередньо пов'язують смуги на шиї Полякова зі слідами від ланцюжка, які могли з'явитися, коли нардепа витягали з машини. Інших пошкоджень на тілі нардепа не знайшли.

Крім того, за даними джерела, на задньому сидінні таксі також виявили сліди блювоти.

Також читайте: Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР, - Бутусов

На цей момент причини смерті нардепа залишаються невідомими.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть".

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Топ коментарі
+30
Вытягивали за цепочку из машины? Не понял, он домашнее животное шоли?
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08.10.2021 08:54
+24
Чомусь згадалась смерть студента Індила в околотку Шевченківського р-ну міста Києва. Як пояснювали мусори, він підстрибнув на висоту 1,5 і. впавши з неї, самовбився об бетон. При тому забули, що ніякого бетону в приміщенні, де вони вбили хлопця, не було.
Да! Вбивця Індила поновлений на мусорній службі і навіть отримав підвищення в чині.
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08.10.2021 09:02
+22
Це ж якою повинна бути цепура щоб залишити такі сліди.
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08.10.2021 08:53
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Как это они Лероса ещё не завалили?
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08.10.2021 09:25 Відповісти
Цепочка была из титана?
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08.10.2021 09:25 Відповісти
побольше таких таксистов)))
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08.10.2021 09:26 Відповісти
наступний для тебе виродок.
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08.10.2021 09:38 Відповісти
"Следы рвоты" Т.е. или это были следы от старой засохшей рвоты, или рвоту из такси кто-то оперативно убрал, оставив. И еще - а на одежде Полякова следов рвоты не было?
Короче, информации мало и она противоречивая.
И следы от цепочки, как при повешении (удушении) ... Это ж не цепочка должна быть, а цепура, как у негров-рэперов. Просмотрел фото Полякова - ни на одной чего-то подобного не увидел.
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08.10.2021 09:27 Відповісти
Я тоже обратила на это внимание. Похоже он цепочку вообще не носил.
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08.10.2021 19:06 Відповісти
А як це: "Умишлєнноє убійство (естественная смерть)"?🤔
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08.10.2021 09:32 Відповісти
Захотели убить, а он опередил и сам умер , чего не понятно то ?
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08.10.2021 09:34 Відповісти
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08.10.2021 09:40 Відповісти
Настоящую причину смерти мы не узнаем. Судмедэксперт нарисует такую причину, какую скажут в офисе ***********. И эта версия будет достойна юмора студии 95 квартал. Все за попкорном!
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08.10.2021 09:35 Відповісти
Як би це цинічно не звучало, але коли різні групи впливу у владі воюють між собою, хватку на шиї простих громадян вони послаблюють. А це стає схожим саме на внутрівидову (всі вони в різній мірі є владою) боротьбу. Але ілитися з того наріду не варто, бо переможець, підім'явши конкурентів, візьметься за нарід з усім завзяттям. Що стосується Полякова, то назвати його опозицвонером якось не виходить. Бо Майбах - той самий Кломойський, але у профіль. Правда і там Поляков, так виглядає, своїм у дошку не був. Синці на шиї і рвота може свідчити як про отруєння (можливо щось заливали у рота насильно), так і про удушення. Хоча і про не насильницьку смерть теж можна говорити. Справа ж у тому, що у будь-якому випадку довіри розслідуванню не буде. Бо теперішні правоохоронці за останні два роки себе дискредитували. Влада зробила все, щоб Не заангажовані професіонали звідти пішли, а залишилися слуги влади.
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08.10.2021 09:38 Відповісти
далі першого абзацу не читав?
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09.10.2021 11:19 Відповісти
Цікаво, на основі чого таке припущення? 🤔 Просто робота така, чи аби перднути? 😊
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09.10.2021 14:05 Відповісти
тому що яке удушення може бути без слідів на кадику?
А тепер можеш перднути щось у відповідь
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10.10.2021 20:19 Відповісти
Любиш нюхати пердіння? 😊 Тоді тобі у туалет, а не на форум. 😊 Тепер по темі: По данным источника, на шее нардепа обнаружены ссадины в виде полос, которые перерываются в районе кадыка Источник:
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10.10.2021 23:03 Відповісти
Люблю коли мені приписують власні уявлення про те що я люблю
Тобто за твоєю логікою можна душити і не залишити слід на кадику? Цікаво як саме?
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13.10.2021 03:06 Відповісти
Підртимую версію про навмисне убивство.
Ляльководи нинішньої зеленої "влади" наглядно демонструють, що потрібно відробляти бабло належним чином.
Якщо так піде далі, то у політику будіть іти тільки "за запрошеннями", бо "випадковим людям" в мафіозній структурі буде не місце.
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08.10.2021 09:39 Відповісти
Поляков критикував "Слуг ". Саме він написав як після голосування закону про "ЗЕолігархізацію" в туалетах ВР роздали бюджет невеличкої області. Саме Поляков барвисто описав всі зашквари Стефанчука в ті дні, коли той заміняв Разумкова - і виставив його на посміховисько. Саме Поляков зібрав на вчора позачергове засідання аби проголосувати законопроект про пенсії - і служки на голосування просто не прийшли. Саме Поляков повідомив в телеефірі, що вже дав показання НАБУ щодо роздачі конвертів депутатам "Слуги народу". І саме проти Полякова вчора почали гнати чорнуху - написали ніби він прикупив собі новий Мерседес.
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08.10.2021 09:43 Відповісти
Полиция такси никогда не останавливает, даже если такси нарущает скокростной режим. Мутно както.
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08.10.2021 09:46 Відповісти
Так отож. У них и радаров то нет.
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08.10.2021 10:41 Відповісти
Таксист свой! Заволокли тело и приказали вывезти труп. Не довёз
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08.10.2021 09:51 Відповісти
"
За три дня до смерти Поляков заявил, что "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете Источник:
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08.10.2021 10:28 Відповісти
Помню меня привезли в скорую больницу с инфарктом. так блеванулсс. В коридоре на каталке. Сказали норма после наркотика (кололи обезбаливающее). Потому наркоманы все худые, что не едят почти.
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08.10.2021 11:01 Відповісти
Как по мне, то след ведёт к СН, и время выбрано удачно, все заняты судьбой разумкова, а поляков был как кость в горле.
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08.10.2021 11:25 Відповісти
Опа-па. Спочатку подумав про передоз речовинами. Але тепер справа стає більш інтригуючою.
Це вже із серії "...а сокира у спині, бо губи́ їсти не хотів"
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08.10.2021 11:32 Відповісти
ВоТ и у зеКлоуна свой "Гонгадзе" появился.
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13.10.2021 12:28 Відповісти
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