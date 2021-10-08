На шиї Полякова виявлено садна у вигляді смуг, а в таксі - сліди блювоти, - джерело
Судмедексперти попередньо пов'язують смуги на шиї Полякова зі слідами від ланцюжка, які могли з'явиться, коли нардепа витягали з машини.
Про це повідомили Цензор.НЕТ джерела в правоохоронних органах.
Як розповіло джерело, таксист підібрав нардепа Антона Полякова у районі зупинки "Тампере". Однак через 3 хвилини він був зупинений за порушення ПДР патрульними поліцейськими.
Увагу патрульних привернув пасажир таксі, який був непритомним. Ним виявився нардеп Антон Поляков. На жаль, швидка не змогла його реанімувати.
За даними джерела, на шиї нардепа виявлено садна у вигляді смуг, які перериваються в районі кадика. Судмедексперти попередньо пов'язують смуги на шиї Полякова зі слідами від ланцюжка, які могли з'явитися, коли нардепа витягали з машини. Інших пошкоджень на тілі нардепа не знайшли.
Крім того, за даними джерела, на задньому сидінні таксі також виявили сліди блювоти.
На цей момент причини смерті нардепа залишаються невідомими.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть".
Будь ласка, зачекайте...
Короче, информации мало и она противоречивая.
И следы от цепочки, как при повешении (удушении) ... Это ж не цепочка должна быть, а цепура, как у негров-рэперов. Просмотрел фото Полякова - ни на одной чего-то подобного не увидел.
А тепер можеш перднути щось у відповідь
Тобто за твоєю логікою можна душити і не залишити слід на кадику? Цікаво як саме?
Ляльководи нинішньої зеленої "влади" наглядно демонструють, що потрібно відробляти бабло належним чином.
Якщо так піде далі, то у політику будіть іти тільки "за запрошеннями", бо "випадковим людям" в мафіозній структурі буде не місце.
За три дня до смерти Поляков заявил, что "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете Источник:
Це вже із серії "...а сокира у спині, бо губи́ їсти не хотів"