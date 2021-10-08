COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт

В Україні зафіксовано 16 362 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 8 жовтня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався наприкінці квітня 2021 року - 22 квітня виявили 16 235 нових випадків, 16 квітня - 17 479.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 7 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 16 362 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 553, медпрацівників – 431).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3526 осіб;

летальних випадків – 241;

одужало – 4720 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 53 211 осіб,

методом ІФА – 10 100 осіб,

експрес-тестами – 43 558 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 514 005 осіб;

одужало – 2 282 482 особи;

летальних випадків – 58 081;

проведено ПЛР-тестувань – 13 164 600.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях", - розповіли в МОЗ.





