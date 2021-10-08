COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт
В Україні зафіксовано 16 362 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 8 жовтня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався наприкінці квітня 2021 року - 22 квітня виявили 16 235 нових випадків, 16 квітня - 17 479.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 7 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 16 362 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 553, медпрацівників – 431).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3526 осіб;
летальних випадків – 241;
одужало – 4720 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 53 211 осіб,
методом ІФА – 10 100 осіб,
експрес-тестами – 43 558 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 514 005 осіб;
одужало – 2 282 482 особи;
летальних випадків – 58 081;
проведено ПЛР-тестувань – 13 164 600.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях", - розповіли в МОЗ.
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Рассказуй, чо видел, может и я побегу.
Действительно провалялся, в александровской, с видом на парус, а вам скоко платят за коммент?
Швеция сначала надеялась выработать естественный иммунитет, а сейчас там 70% вакцинированных Пфайзером, Модерной и Астразенекой.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/sweden/
Прикинь. а я после вакцинации пока не болел.
Отакое от...
Эта зараза страшна в том числе тем, что не дает пожизненного гарантированного иммунитета. Ни после вакцинации, ни после болезни.
Так что я лучше буду вакцинирвоаться раз в полгода, там пару дней всего температуришь в худшем случае, чем болеть раз в полгода. Нуегонафуй. как вспомню так вздрогну..
Спутником уже ширнулась, тролятина ольгинская?
Наразі вже чітко прослідковується сезонність захворюванності - весною, і восени. В минулому році підйом розпочався в кінці серпня, і на спад пішло десь в грудні. Цьогоріч почало рости вже в кінці липня - на початку серпня, і не факт що в грудні скінчиться. Тому я не став би стверджувати, що двома тижнями обійдемось. Наразі, як на мене, до плато ще далеко, поки що бачу вибухове зростання захворюванності.
Минулого року в Одесі за сотню на добу перевалило на початку вересня, десь 2-5-го, цьогоріч - вже в першій декаді серпня.
Якщо пік, плато прийдеться на ті самі дати, що і минулого року, тобто на листопад, то до цього ще ой як далеко, і цифри захворюваності, відповідно, будуть набагато більші.
Боюсь, що весняні події на цьому тлі можуть здатися легкою прогулянкою. Принаймі в Одесі місць в реанимації вже залишилось дуже мало, і їхньому збільшенню заважає не кількість обладнання, яке можно докупити, а тупо відсутність лікарів з відповідною кваліфікацією.
Нежиттездатні повинні відмерти, звільнивши світ для більш розвинених, у тому числі і розумово.