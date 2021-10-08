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COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт

В Україні зафіксовано 16 362 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 8 жовтня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався наприкінці квітня 2021 року - 22 квітня виявили 16 235 нових випадків, 16 квітня - 17 479.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 7 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 16 362 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 553, медпрацівників – 431).

Також за минулу добу:

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 госпіталізовано – 3526 осіб;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 летальних випадків – 241;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 одужало – 4720 осіб.

За добу протестовано:

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 методом ПЛР – 53 211 осіб,

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 методом ІФА – 10 100 осіб,

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 експрес-тестами – 43 558 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет Ради підтримав запровадження кримінальної відповідальності за підробку ковід-сертифікатів

За весь час пандемії в Україні:

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 захворіло – 2 514 005 осіб;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 одужало – 2 282 482 особи;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 летальних випадків – 58 081;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 проведено ПЛР-тестувань – 13 164 600.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях", - розповіли в МОЗ.

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 11
COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 12
COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 13

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Топ коментарі
+11
Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных Источник:
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08.10.2021 09:29
+8
Представь себе-я переболел на новый год.Полежал в больничке.Увидел всё своими глазами...И в сентябре Пфайфером ширнулся.А вы антиваксы идите лесом..P.S.Дай бог не попадете в список умерших.
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08.10.2021 10:23
+5
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08.10.2021 10:36
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Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных Источник:
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08.10.2021 09:29 Відповісти
Если принять во внимание, что не вакцинировались 90%, то что ж тут странного? Странно что аж 4% вакцинированных в больницу попали.
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08.10.2021 18:56 Відповісти
Во-первых, вы пытаетесь манипулировать, подменяя термин "выявлено", на "попали в больницу". Во-вторых, вы пытаетесь манипулировать %% вакцинированных, намеренно занижая эту цифру.
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08.10.2021 19:13 Відповісти
Если принять во внимание тех, что "вакцинировался" витаминами, то я эту цифру вообще завысила.
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09.10.2021 11:59 Відповісти
Только не говорите, что бездействие клоунской власти в распространении короновируса в стране - это не преступление?!
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08.10.2021 09:12 Відповісти
Намекаешь, что все эти без масок в транспорте и других общественных местах, и воющее стадо антиваксеров - лично сам потерпевший вислюк?
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08.10.2021 09:20 Відповісти
В чем уверены антиваксеры?
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08.10.2021 09:29 Відповісти
Коек с кислородом на вас всех хватит? Или будете в коридорах дохнуть?
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08.10.2021 09:30 Відповісти
Вырабатывать эстэствэнный иммунитет.
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08.10.2021 09:32 Відповісти
Представьте да, естественный(природный )иммунитет, даёт надежную защиту . Доказано британскими вирусологами и иммунологами. А вот вы уколотые, «голые «перед вирусом, у некоторых нет антител ВООБЩЕ, тоже доказано. Так , что кто кого переживет, ещё посмотрим. Будьте здоровы
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08.10.2021 09:36 Відповісти
Представь себе-я переболел на новый год.Полежал в больничке.Увидел всё своими глазами...И в сентябре Пфайфером ширнулся.А вы антиваксы идите лесом..P.S.Дай бог не попадете в список умерших.
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08.10.2021 10:23 Відповісти
Та я ж не против, колитесь на здоровье. Это ваша жизнь, ваш выбор. Мне , как то все равно….. абсолютно. Чего вы все так нервничаете вакцинованные?
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08.10.2021 10:33 Відповісти
Чювак, я тоже под новый год выписался. ИЧСХ, ничо интересного там не видал. Ну так шоп было неодолимое желание ширнуться непонятно чем.

Рассказуй, чо видел, может и я побегу.
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08.10.2021 10:37 Відповісти
Женя Московский, если бы ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО провалялся в больнице с короной, то побежал бы ширяться лишь бы чем, чтобы второй раз не бояться, что тебе в больнице маски с кислородом не хватит.
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08.10.2021 11:12 Відповісти
Хахаха, улюлю.
Действительно провалялся, в александровской, с видом на парус, а вам скоко платят за коммент?
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08.10.2021 11:36 Відповісти
От коронавируса нет естественного иммунитета, многие болеют и два, и три раза. Уровень антител высокий несколько месяцев после болезни, потом падает, спросите Разумкова, она дважды болел.
Швеция сначала надеялась выработать естественный иммунитет, а сейчас там 70% вакцинированных Пфайзером, Модерной и Астразенекой.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/sweden/
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08.10.2021 10:49 Відповісти
Алисо, у меня сестра ДВАЖДЫ переболела ковидом.
Прикинь. а я после вакцинации пока не болел.
Отакое от...

Эта зараза страшна в том числе тем, что не дает пожизненного гарантированного иммунитета. Ни после вакцинации, ни после болезни.
Так что я лучше буду вакцинирвоаться раз в полгода, там пару дней всего температуришь в худшем случае, чем болеть раз в полгода. Нуегонафуй. как вспомню так вздрогну..
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08.10.2021 11:09 Відповісти
Раз в месяц, а потом в неделю. Лиш бі чиго не вішло!
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08.10.2021 11:41 Відповісти
если бы тебе было действительно все равно, Алиса Ивановна, то ты бы тут не рвала жёппу, как никому нинада вакцинироваться.
Спутником уже ширнулась, тролятина ольгинская?
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08.10.2021 11:11 Відповісти
Побочка…. Побочка 😂😂😂😂. Эко вас плющитЬ
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08.10.2021 11:24 Відповісти
Где я пишу , что нИнада????? Галлюцинации тоже побочка🤦🏼‍♀️
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08.10.2021 11:25 Відповісти
С какой скоростью чистят. На арене только Валерик грефф, 🤷‍♀️😂😂
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08.10.2021 09:39 Відповісти
Не ображайся, дурників і в церкві б'ють.
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08.10.2021 09:51 Відповісти
надо услуги вакцинации предоставить в супермаркетах, паликмахерских, кафе, как у некоторых людей, иначе толку не будет, с "семейными врачами", поликлиниками и т.д.
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08.10.2021 09:44 Відповісти
Так у нас, уже ,на рынках мобильные бригады. Скоро отлавливать начнут?🙂
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08.10.2021 09:53 Відповісти
Це ще тільки і сезон "гриппів" розпочинається. А далі можуть бути і випадки смерті від переохолодження у власних квартирах.
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08.10.2021 09:49 Відповісти
Як на мене, то неправільно порівнювати кількість захворівших зараз, під час нового зростання захворюванності, з періодом спаду захворюванності весною. Порівнювати треба з періодом березневого підвищення, тоді можно буде співвіднести темпи зростання тоді, і зараз.
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08.10.2021 10:20 Відповісти
Да всё норм, идём по обычной траектории. Через две недели начнёт попускать.
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08.10.2021 10:39 Відповісти
Не факт, ой не факт!

Наразі вже чітко прослідковується сезонність захворюванності - весною, і восени. В минулому році підйом розпочався в кінці серпня, і на спад пішло десь в грудні. Цьогоріч почало рости вже в кінці липня - на початку серпня, і не факт що в грудні скінчиться. Тому я не став би стверджувати, що двома тижнями обійдемось. Наразі, як на мене, до плато ще далеко, поки що бачу вибухове зростання захворюванності.
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08.10.2021 11:36 Відповісти
Я тоже гарантии не даю. Но в прошлом году ИМХО біло тоже самое, с поправкой на меньшее количество тестов.
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08.10.2021 11:40 Відповісти
Те, та не те.

Минулого року в Одесі за сотню на добу перевалило на початку вересня, десь 2-5-го, цьогоріч - вже в першій декаді серпня.

Якщо пік, плато прийдеться на ті самі дати, що і минулого року, тобто на листопад, то до цього ще ой як далеко, і цифри захворюваності, відповідно, будуть набагато більші.

Боюсь, що весняні події на цьому тлі можуть здатися легкою прогулянкою. Принаймі в Одесі місць в реанимації вже залишилось дуже мало, і їхньому збільшенню заважає не кількість обладнання, яке можно докупити, а тупо відсутність лікарів з відповідною кваліфікацією.
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08.10.2021 11:59 Відповісти
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08.10.2021 10:36 Відповісти
Кино, говорите? Рестораны? Супермаркеты, с посетителями без масок? Дебилы! Вымрем все!
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08.10.2021 11:30 Відповісти
Природній відбір.

Нежиттездатні повинні відмерти, звільнивши світ для більш розвинених, у тому числі і розумово.
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08.10.2021 11:45 Відповісти
 
 