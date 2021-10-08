Венедіктова про смерть Полякова: Розтин відбудеться в найближчі години, автомобіль таксі вилучили, водія допитують
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала смерть народного депутата Антона Полякова в Києві.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі помер народний депутат Антон Поляков. Його в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому", - написала вона.
Як зазначила Венедіктова, за словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині.
Причини смерті будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться вже в найближчі години. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування доручено слідчим СУ ГУ Нацполіції в м. Києві. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі.
"Мої співчуття близьким Антона Полякова і запевнення, що ми швидко і об’єктивно знайдемо істину", - додала генпрокурор.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть".
Будь ласка, зачекайте...
а теперь:
- стал ближе к управлению государством;
- убедился что депутаты тоже из крови и плоти;
- готов работать в комитете по вопросам правоохренительной системы;
.............
Короче, дело ясное.
Шо там расследовать?
На всякие "новички" тоже.
Предусмотрительный чувак...
Травонуться тоже можно.
На Дарницкой площади полно и кабаков и банков - есть и где нажраться и камер у входа понавешано.
Разберутся без диванных икспердов.
Не это ли могло стать причиной?
Ничего там сложного не будет.
Всяко бывает. Может, добухался, может на клофелинщицу нарвался. Хотя деньги при нем остались - так что вряд ли ограбление.
Может и просто набухался. Он же явно не самого глубокого ума, раз от Слуги народа баллотировался.
Быстро работают
которые сказали что Трушин был трезвый и бежал за Ауди
а во всем виноват Антоненко
ПОМЕР ПОЛЯКОВ
Ранок привітав дарунком з серії "колуном між очі". Помер Антон Поляков. Стало зле в таксі. Лікарям "швидкої" реанімувати не вдалося. Йому було 33 роки.
Я знав Антона Полякова. Не те щоби близько - перетиналися кілька разів на ефірах. Люди бувають різні. Вороги бувають розумні та порядні, а прибічники - таке собі.
Поляков не був ані прибічником, ані ворогом. З ним було складніше.
Безумовно він був людиною розумною і кмітливою. Цікавою у розмові.
Було від нього відчуття, що він іде за своїми принципами і шукає тих хто готовий їх поділяти, а не тулиться аби будь до кого всупереч принципам. У ВР він прийшов за списком "Слуги народу" але зі служок був виключений, бо нещадно їх критикував. На моїх очах "слуг" він на ефірах шматував так, що пір'я летіло.
Характерно, Порошенка Поляков не підтримував, але заслуги Порошенка визнавав - в т ч у прямих ефірах. Сам бачив. Мене це здивувало певною мірою.
33 роки. Стало зле у таксі - явно зненацька. Антон Поляков шалено критикував "Слуг народу".
Саме він написав як після голосування закону про "ЗЕолігархізацію" в туалетах ВР роздали бюджет невеличкої області.
Саме Поляков барвисто описав всі зашквари Стефанчука в ті дні, коли той заміняв Разумкова - і виставив його на посміховисько.
Саме Поляков зібрав на вчора позачергове засідання аби проголосувати законопроект про пенсії - і служки на голосування просто не прийшли.
Саме Поляков повідомив в телеефірі, що вже дав показання НАБУ щодо роздачі конвертів депутатам "Слуги народу".
І саме проти Полякова вчора почали гнати чорнуху - написали ніби він прикупив собі новий Мерседес.
І - на тобі. 33-річний здоровий парубок несподівано помер у таксі. Збіг - не інакше.
Я скажу так. В інтересах влади зараз не просто розслідувати смерть Полякова, а зробити це настільки прозоро, аби ні в кого не виникло запитань. Інакше від звинувачення "отруїли, аби заткнути рот і залякати інших, аби мовчали" владі не відмитися.
Ніколи.
Передоз, сер.
https://www.youtube.com/watch?v=UXGVB2Cjh7U&ab_channel=ЮрийШвец--официальныйканал