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Венедіктова про смерть Полякова: Розтин відбудеться в найближчі години, автомобіль таксі вилучили, водія допитують

Венедіктова про смерть Полякова: Розтин відбудеться в найближчі години, автомобіль таксі вилучили, водія допитують

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала смерть народного депутата Антона Полякова в Києві.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі помер народний депутат Антон Поляков. Його в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому", - написала вона.

Як зазначила Венедіктова, за словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині.

Причини смерті будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться вже в найближчі години. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування доручено слідчим СУ ГУ Нацполіції в м. Києві. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі.

"Мої співчуття близьким Антона Полякова і запевнення, що ми швидко і об’єктивно знайдемо істину", - додала генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР, - Бутусов

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть".

Венедіктова про смерть Полякова: Розтин відбудеться в найближчі години, автомобіль таксі вилучили, водія допитують 01

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Топ коментарі
+17
Я лично не могу себе представить чтоб таксист не остановился при виде рыгающего в салоне пассажира а прибавил газу, что-то тут не так.
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08.10.2021 09:25
+13
А тех кто остановил за якобі нарушение пдд, допрашивают?
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08.10.2021 09:23
+5
ото таксисту фартануло
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08.10.2021 09:25
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А тех кто остановил за якобі нарушение пдд, допрашивают?
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08.10.2021 09:23 Відповісти
Клоун візьме під особистий контроль.
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08.10.2021 09:50 Відповісти
ото таксисту фартануло
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08.10.2021 09:25 Відповісти
😂100%
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08.10.2021 09:27 Відповісти
ага, думал человек денег подзаработать.

а теперь:

- стал ближе к управлению государством;

- убедился что депутаты тоже из крови и плоти;

- готов работать в комитете по вопросам правоохренительной системы;

.............
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08.10.2021 09:30 Відповісти
ТОШНИТЬ СТАЛО.. ясно быстродейстующиЙ ЯД даже пищевое отравление так быстро не дает летальный исход хотя яд мог быть и прологнгированного отсроченнного действа могут быть и истинные прирождные причины инфаркт миокарда ОСН инсульт разрыв аорты аневризмы расслоением тканевых стуктур органа -онкология или гнилостное разложение тканей сосудов неясной этиологии(причин)..
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08.10.2021 09:41 Відповісти
Таксиста отпустят, он свой наверно
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08.10.2021 09:27 Відповісти
))))
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08.10.2021 09:31 Відповісти
Или умрет внезапно
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08.10.2021 09:33 Відповісти
від передоза напевно
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08.10.2021 09:37 Відповісти
От угрызений совести.
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08.10.2021 09:40 Відповісти
Просто нестыковка в работе спецслужб и полиции, забыли предупредить, чтобы машину не останавливали, а теперь все это вылилось в прессу и нужно какой нибудь цирк устраивать
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08.10.2021 09:53 Відповісти
Я лично не могу себе представить чтоб таксист не остановился при виде рыгающего в салоне пассажира а прибавил газу, что-то тут не так.
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08.10.2021 09:25 Відповісти
Он ещё себя и задушить пытался.
Короче, дело ясное.
Шо там расследовать?
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08.10.2021 09:28 Відповісти
Може побачив що з ним твориться і погнав до лікарні порушуючи ПДД?
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08.10.2021 09:34 Відповісти
а може дав по газам щоб заїхати в якись глухий двір(в тому районі їх вдосталь) щоб обібрати, бо побачив що непогано вдягнений в сраку пяно - обдовбаний мужик, якого розвести не задасть багать проблем
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08.10.2021 09:39 Відповісти
Навіщо в такому випадку поспішати порушуючи ПДД? Тобі б писати детективи.
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08.10.2021 09:46 Відповісти
щоб клієнт не заригав усе авто
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08.10.2021 11:42 Відповісти
Таксист черговий каскадер із обслуги Ані Лорак, як у випадку із "замахом" на Шефіра?
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08.10.2021 09:26 Відповісти
Слуга урода? Лень гуглить.
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08.10.2021 09:27 Відповісти
Нужно нормальное профессиональное токсикологическое исследование.
На всякие "новички" тоже.
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08.10.2021 09:28 Відповісти
Так. Родичам Полякова варто наполягати на аналізах в лабораторіях Європи або США.
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08.10.2021 09:30 Відповісти
Хорошо, что таксист был в скафандре.
Предусмотрительный чувак...

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08.10.2021 09:32 Відповісти
Травонути можна не тільки новічком.
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08.10.2021 09:35 Відповісти
Я ж сообщение прочитал и отреагировал.
Травонуться тоже можно.
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08.10.2021 09:38 Відповісти
якщо травити слуг, то простіше кокосом
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08.10.2021 09:40 Відповісти
Згадав нашу українську іграшку Xenus 2: White Gold (досить непоганий клон Far Cry) - https://youtu.be/*********** приблизно отак, як у вступному відео ...
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08.10.2021 11:14 Відповісти
Если человек ловит такси стоя, значит это отравление замаскированное под перепой.
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08.10.2021 09:29 Відповісти
Если родственники не добьются независимой экспертизы, правды мы не узнаем.
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08.10.2021 09:33 Відповісти
сейчас кругом камеры. Легко отследить, где человек садился, и что он делал ДО посадки, откуда вышел и т.д.
На Дарницкой площади полно и кабаков и банков - есть и где нажраться и камер у входа понавешано.
Разберутся без диванных икспердов.
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08.10.2021 09:49 Відповісти
С Ющенком уже отследили.
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08.10.2021 11:05 Відповісти
жаль, шо их толпа такси не поймала.....
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08.10.2021 09:30 Відповісти
это ж обычное дело,наблюдать по вечерам депутатов ВР,возле остановки общественного транспорта.ловящего такси...
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08.10.2021 09:31 Відповісти
два года зебильной чистосердечной брехни - и теперь кто-то ожидает услышать от зелёных правду?
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08.10.2021 09:32 Відповісти
За три дня до ЭТОГО, "Умерший сегодня ночью член депутатской группы "За майбутнє", бывший "слуга народа"Антон Поляков утверждал, что народные депутаты от "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.
Не это ли могло стать причиной?
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08.10.2021 09:32 Відповісти
Скоріш за все це стало причиною отруєння.
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08.10.2021 09:37 Відповісти
И где это Ермак "Новичком" то разжился?
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08.10.2021 09:32 Відповісти
Новая тема, ермачок.
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08.10.2021 09:41 Відповісти
Коллеги из ГРУ Расеи подогнали
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08.10.2021 09:44 Відповісти
Главное рвотные массы в надёжное место спрятать надо, в них ключ к разгадке(у меня предчувствие).И таксиста не мучайте,он не причем(жертва передовых депутатов)☺️
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08.10.2021 09:34 Відповісти
Ничего сложного в установлении причины смерти тут не будет. Вскрытие - анализ крови, содержимого рвотных масс, допрос таксиста, сверка камер наблюдения начиная от места предполагаемой посадки пассажира. К тому же, если таксист был от официальной конторы - у него в кабине есть камера тоже.
Ничего там сложного не будет.
Всяко бывает. Может, добухался, может на клофелинщицу нарвался. Хотя деньги при нем остались - так что вряд ли ограбление.
Может и просто набухался. Он же явно не самого глубокого ума, раз от Слуги народа баллотировался.
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08.10.2021 09:53 Відповісти
Интересная работа у таксиста, то бутылку водки привезти нужно, то девочку найти, то депутата в лес завести похоронить ..
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08.10.2021 09:36 Відповісти
А що дав розтин трупа Чорновола? А що дав розтин трупа Гонгадзе? Те саме і дасть розтин трупа Полякова. Навіщо дурити нарід? Чи Ви такі самі чесні велосипедисти і сплошні Голобородьки? Ні, за вами брехня, порушення закону і фальшування кримінальних справ.
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08.10.2021 09:37 Відповісти
Реформированная соросятиной скорая помощь не смогла реанимационные процедуры производить на ходу. За полчаса никуда не довезли.
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08.10.2021 09:37 Відповісти
А що, Ви Косоворотку вже називаєте "соросятіной"? Це через Сирожу Ляща і Найома Пуштуна?
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08.10.2021 09:46 Відповісти
Тепер ні один депутат слова корявого не скаже, бо цією смертю залякали депутатів, а от таксисту крупно не повезло, наша доблесна поліція може все на нього повісити, а хто ж іще буде винен, ну точно не ті, на кого всі думають.
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08.10.2021 09:39 Відповісти
уже и виновного нашли-водитель
Быстро работают
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08.10.2021 09:39 Відповісти
Якщо це вбивство, то висновки державних експертів можуть бути сумнівними. Тут треба незалежна еспертиза, можливо і допомога ФБР.
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08.10.2021 09:39 Відповісти
ФБР больше нечем заняться - может ещё галактический совет позвать?
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08.10.2021 09:51 Відповісти
МЕЖгалактический. Без него никаг..
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08.10.2021 09:53 Відповісти
По українському законодавству ФБР, чи інша іноземна структура не може приймати участі в процессі згідно УПК.
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08.10.2021 10:13 Відповісти
Главное не перепутайте, вскрывать не таксиста, а Полякова(у которого нет ни мамы, ни папы, он самозачался), и допрашивать таксиста, а не Полякова.
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08.10.2021 09:44 Відповісти
Полякова сейчас допросить будет несколько затруднительно.
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08.10.2021 09:54 Відповісти
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08.10.2021 11:17 Відповісти
заключение по вскрытию проведут"эксперты"
которые сказали что Трушин был трезвый и бежал за Ауди
а во всем виноват Антоненко
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08.10.2021 09:51 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__cft__[0]=AZUHElBfMiNjHTaqe5MYWWTObDYOVLFfSF0PeVqByfuG5tAH883k9_fF5FEfewZFH94-7gNYOw61YME1NaKTyWaX9iVKhJDyzk79uWo9Hqi8hnQ8z5-KcFWPNvDkAOOO7Yr6fi3mQd35c7LI2JQhisrJ9j7i0uix7SuxfyPnvn6txQt8mTVgKhTCu9N1X_p3X08&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

ПОМЕР ПОЛЯКОВ

Ранок привітав дарунком з серії "колуном між очі". Помер Антон Поляков. Стало зле в таксі. Лікарям "швидкої" реанімувати не вдалося. Йому було 33 роки.

Я знав Антона Полякова. Не те щоби близько - перетиналися кілька разів на ефірах. Люди бувають різні. Вороги бувають розумні та порядні, а прибічники - таке собі.

Поляков не був ані прибічником, ані ворогом. З ним було складніше.
Безумовно він був людиною розумною і кмітливою. Цікавою у розмові.

Було від нього відчуття, що він іде за своїми принципами і шукає тих хто готовий їх поділяти, а не тулиться аби будь до кого всупереч принципам. У ВР він прийшов за списком "Слуги народу" але зі служок був виключений, бо нещадно їх критикував. На моїх очах "слуг" він на ефірах шматував так, що пір'я летіло.

Характерно, Порошенка Поляков не підтримував, але заслуги Порошенка визнавав - в т ч у прямих ефірах. Сам бачив. Мене це здивувало певною мірою.
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08.10.2021 09:52 Відповісти
Згадую його, і повірити не можу. Він ну от категорично не виглядав людиною хворобливою, напаки - був тип "живчика". Був енергійний, випромінював здоров'я. Як таке могло статися?

33 роки. Стало зле у таксі - явно зненацька. Антон Поляков шалено критикував "Слуг народу".

Саме він написав як після голосування закону про "ЗЕолігархізацію" в туалетах ВР роздали бюджет невеличкої області.
Саме Поляков барвисто описав всі зашквари Стефанчука в ті дні, коли той заміняв Разумкова - і виставив його на посміховисько.
Саме Поляков зібрав на вчора позачергове засідання аби проголосувати законопроект про пенсії - і служки на голосування просто не прийшли.
Саме Поляков повідомив в телеефірі, що вже дав показання НАБУ щодо роздачі конвертів депутатам "Слуги народу".
І саме проти Полякова вчора почали гнати чорнуху - написали ніби він прикупив собі новий Мерседес.

І - на тобі. 33-річний здоровий парубок несподівано помер у таксі. Збіг - не інакше.

Я скажу так. В інтересах влади зараз не просто розслідувати смерть Полякова, а зробити це настільки прозоро, аби ні в кого не виникло запитань. Інакше від звинувачення "отруїли, аби заткнути рот і залякати інших, аби мовчали" владі не відмитися.
Ніколи.
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08.10.2021 09:53 Відповісти
Заради справедливості, якщо виглядав "живчиком" - не факт, що від здорового штибу життя. Можливо, вживав відповідні речовини (амфетаміни, "ґарґентинський сніг"). Від них людина якраз виглядає бадьорою та активною... До певного моменту.
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08.10.2021 10:56 Відповісти
Сині полоси на шиї також від "речовин"?
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08.10.2021 11:01 Відповісти
...ага, от щойно прочитав . Справа стає цікавішою.
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08.10.2021 11:27 Відповісти
Вбили, як пити дати, вбили.
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08.10.2021 09:52 Відповісти
Странные смерти начались по всей Украине...,краснопузый ЧеКиздонский террор пришел Сралина-чЛенина ...1918 года...,
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08.10.2021 09:54 Відповісти
Чмо начало "мочить в сортире". Не рано ли? Лукашенко убивать начал намного позже.
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08.10.2021 09:55 Відповісти
Это жуть...,трагически погиб футболист Десны Максим Маркелов,в Одессе стреляли из ружья в судью УПЛ Андрея Лисаковского,задушили нардепа Полякова,....,как говорил Василий Шукшин ...что с нами происходит???
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08.10.2021 09:59 Відповісти
Все как по сценарию таксист наряд полиции скорая и в итоге труп... даже не нужно ломать голову и так очевидно что в будет вердикт - острая сердечная недостаточность тромб...
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08.10.2021 09:59 Відповісти
Бывший белорусский мент предлагает убивать 100 белорусов за смерть КГБста недавно которого застрелил Айтишник ...видео тут...https://youtu.be/BuULNBObLi0
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08.10.2021 10:06 Відповісти
Ну конечно "быстро и объективно найдете истину". Как там видео по Трухину поживает?
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08.10.2021 10:08 Відповісти
При Кучме были "Эскадроны смерти" если кто не помнит...,Орлы Кравченко...,который потом сам себя застрел двумя выстрелами в висок...,даже и такое бывает...
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08.10.2021 10:10 Відповісти
У сусідній темі написав - знайомий так помер: був у нічному клубі зі своєю гьорлфренд, впоровся амфетаміном у цицьку, ще й ґалькоґоль... На світанку з дівкою їде додому сексом трахатися - і раптом у таксі, як кажуть киргизи, https://www.google.com/amp/s/ru.sputnik.kg/amp/society/20180812/1040596914/smert-pravila-kyrgyzy.html ажал тапты .
Передоз, сер.
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08.10.2021 10:19 Відповісти
что именно нарушил таксист? Превышение? Ну так они почти все по ночам гоняют, шо дурные, гнал наверное, чтоб побыстрее высадить тело уже облевавшее или собирающееся облевать ему салон, а вот что слуга ловил машину "с руки" это действительно странно, если он накидался дома у кого-то или в кабаке, то чего машину туда не вызвали, короче водила посадил к себе в машину тройную головную боль, был как то у меня годик, когда я таксовать пытался, по неопытности брал их, потом понял, что денег это не стоит ,тех которые они платят, дама простите обмочилась или села такой, второй вырубился наглухо, хорошо был видимо постоянным ,в базе был номер квартиры и его ждали там, компания таких может еще и в голову дать или попытаться, короче позже просто разворачивался и валил если видел ,что клиентура конкретно синяя.....
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08.10.2021 10:22 Відповісти
За три дня до смерти Поляков заявил, что "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете Источник:
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08.10.2021 10:28 Відповісти
Офшоры Сэр, Офшоры а раньше Вагнергейт....,это ток начало процесса...,главный сюрприз впереди от Байдена...Зелемойские вы готовы?
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08.10.2021 11:22 Відповісти
Так, тут докладніше
https://www.youtube.com/watch?v=UXGVB2Cjh7U&ab_channel=ЮрийШвец--официальныйканал
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08.10.2021 14:47 Відповісти
А може хай вскритіє робе ФБР, ну щоб все почесному було))))
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11.10.2021 08:10 Відповісти
 
 