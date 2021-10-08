Гетманцев про причини відставки Разумкова: "Спікер перейшов "червону лінію", точку неповернення було пройдено на антиолігархічному законі"
Дмитро Разумков якоїсь миті розійшовся з партією "Слуга народу" в тих цінностях, з якими вона йшла до виборця в 2019 році.
Про це заявив нардеп "Слуги народу", глава фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
"Ці тертя чим далі, тим більше посилювалися, але точка неповернення була пройдена на антиолігархічному законі, де ми доволі серйозно розійшлися, а спікер перейшов "червону лінію", оскільки ми з площини дискусії щодо предмета законопроєкту перейшли в площину пошук перешкод для їхнього (там цілий пакет документів) неприйняття. Ми з цим не могли змиритися і ухвалили рішення, яке ухвалили", - пояснив парламентарій.
За словами Гетманцева, юридичний бік цього рішення полягає в очевидних порушеннях регламенту, допущених Разумковим протягом вересня.
"Це і відмова ставити наші пропозиції на погоджувальну раду, і деякі інші моменти. Це було складне для партії рішення, але вона його ухвалила", - додав "слуга народу".
Крім того, Гетманцев заявив, що Разумков, найімовірніше, вважає, що для нього це старт самостійного політичного життя.
"У випадку із законом про олігархат Разумковим було перейдено певні червоні лінії і зміщено акценти в бік опозиції. Уже опозиція стала керувати - а це вже ситуація, що не супроводжується демократією. Тому Стефанчук повернеться в те русло, в якому ми працювали півтора року. Ми зацікавлені в діалозі і добре ставимося до конструктивної критики", - підсумував парламентарій.
Думки нардепів про відставку спікера Дмитра Разумкова читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
- Где был, почему так поздно?
- Да вот, э-эээ...
- Опять, наверно, на партийном собрании задержался?
- А, да-да, конечно!
- А почему от тебя духами пахнет чужими?
- Да это, как его...
- Наверно, просто рядом на собрании сидели одни женщины?
- Ну да, конечно, дорогая!
- А чей это волос у тебя на костюме и след помады на шее?
- Да я, да...
- Наверно, давка была в автобусе, когда возвращался?
- О, да, да!
- Ну, ложись спать, дорогой.
Муж раздевается.
- Постой, а почему на тебе женские трусы?
- Маша, ну ты же умная женщина, ну придумай что-нибудь!
Ничего из обещанного не выполнено и даже не пытались.
Все, в чем лживо обвиняли Порошенко и БПП, оказалось вполне таки правдой относительно ЗЕ и СН.
Сама "красная линия" - антиконституционная попытка узурпации ЗЕ-властью единоличного права казнить и миловать.
Разумков та еще гнида, но не идиот, чтобы идти потом вместе со всеми Слугами Наркомана под суд.
1. Об обещанном народовластии, по которому референдум может провести исключительно ЗЕлупа с д*Ермаком ...
2. Об импичменте преЗЕдонта, процедуру которого не способен выполнить сам Господь.
3. Об упразднении депутатского иммунитета, от которого не пострадал и не пострадает ни один дупутат от монобольшинства.
Можно и еще вспомнить, да и этого достаточно.
а как пример -Поляков..
кто не с Зе-швалью-того найдут в такси..
Всё смешалось в доме ... кони, люди...
А пункты по которым причисляют к олигархам... обоср***ся можно:
"Лицом, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом)... считается физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:
1) участвует в политической жизни;
2) имеет значительное влияние на средства массовой информации;
3) является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, который в день введения в действие закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке;
4) подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых она является) превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года".
Я удивляюсь, что пятым пунктом не записали:" И все те, кого зовут Петр Алексеевич
Яка, нахрін, лінія партії? Якої країни ви депутаНи? Які
баранивиборці НАЙНЯЛИ вас на роботу? Кому ви заприсяглися служити?