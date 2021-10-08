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Новини Відставка Разумкова
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Гетманцев про причини відставки Разумкова: "Спікер перейшов "червону лінію", точку неповернення було пройдено на антиолігархічному законі"

Гетманцев про причини відставки Разумкова:

Дмитро Разумков якоїсь миті розійшовся з партією "Слуга народу" в тих цінностях, з якими вона йшла до виборця в 2019 році.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", глава фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Ці тертя чим далі, тим більше посилювалися, але точка неповернення була пройдена на антиолігархічному законі, де ми доволі серйозно розійшлися, а спікер перейшов "червону лінію", оскільки ми з площини дискусії щодо предмета законопроєкту перейшли в площину пошук перешкод для їхнього (там цілий пакет документів) неприйняття. Ми з цим не могли змиритися і ухвалили рішення, яке ухвалили", - пояснив парламентарій.

За словами Гетманцева, юридичний бік цього рішення полягає в очевидних порушеннях регламенту, допущених Разумковим протягом вересня.

"Це і відмова ставити наші пропозиції на погоджувальну раду, і деякі інші моменти. Це було складне для партії рішення, але вона його ухвалила", - додав "слуга народу".

Крім того, Гетманцев заявив, що Разумков, найімовірніше, вважає, що для нього це старт самостійного політичного життя.

"У випадку із законом про олігархат Разумковим було перейдено певні червоні лінії і зміщено акценти в бік опозиції. Уже опозиція стала керувати - а це вже ситуація, що не супроводжується демократією. Тому Стефанчук повернеться в те русло, в якому ми працювали півтора року. Ми зацікавлені в діалозі і добре ставимося до конструктивної критики", - підсумував парламентарій.

Думки нардепів про відставку спікера Дмитра Разумкова читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нижче плінтуса": Разумков розкритикував деяких нардепів за ухвалення законопроєктів у порушення закону

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Топ коментарі
+15
Пытаюсь вспомнить "ценности" с которыми СН шла на выборы - только фейки и вранье.
Ничего из обещанного не выполнено и даже не пытались.
Все, в чем лживо обвиняли Порошенко и БПП, оказалось вполне таки правдой относительно ЗЕ и СН.

Сама "красная линия" - антиконституционная попытка узурпации ЗЕ-властью единоличного права казнить и миловать.

Разумков та еще гнида, но не идиот, чтобы идти потом вместе со всеми Слугами Наркомана под суд.
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08.10.2021 09:30
+10
Да как он посмел отправить закон на проверку европейских юристов.))
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08.10.2021 09:27
+8
Интересно, что именно было той "красной линией" и какие именно "ценности" они не поделили. А то все как то абстрактно, как в том анекдоте (додумай сама)

- Где был, почему так поздно?
- Да вот, э-эээ...
- Опять, наверно, на партийном собрании задержался?
- А, да-да, конечно!
- А почему от тебя духами пахнет чужими?
- Да это, как его...
- Наверно, просто рядом на собрании сидели одни женщины?
- Ну да, конечно, дорогая!
- А чей это волос у тебя на костюме и след помады на шее?
- Да я, да...
- Наверно, давка была в автобусе, когда возвращался?
- О, да, да!
- Ну, ложись спать, дорогой.
Муж раздевается.
- Постой, а почему на тебе женские трусы?
- Маша, ну ты же умная женщина, ну придумай что-нибудь!
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08.10.2021 09:29
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Нет, точка невозврата - это такси. А Разумков, я так понимаю, не возвращаться не собирается. Только вряд ли удастся.
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08.10.2021 09:25 Відповісти
Дима, не садись в такси!!!
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08.10.2021 09:26 Відповісти
ха ха ха гомерически на всю Ук4раину о каких то линиях пределах Рубиконах правилах и законах варнякают те кто на ЭТо все поклал болт с гайкой..воистину "дебильная зеленая шобла" с вагонами бервен с собственных глазах ищет ядро клетки амебы без электронного микроскопа...
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08.10.2021 09:38 Відповісти
Да как он посмел отправить закон на проверку европейских юристов.))
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08.10.2021 09:27 Відповісти
банда будет наказана
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08.10.2021 09:29 Відповісти
Интересно, что именно было той "красной линией" и какие именно "ценности" они не поделили. А то все как то абстрактно, как в том анекдоте (додумай сама)

- Где был, почему так поздно?
- Да вот, э-эээ...
- Опять, наверно, на партийном собрании задержался?
- А, да-да, конечно!
- А почему от тебя духами пахнет чужими?
- Да это, как его...
- Наверно, просто рядом на собрании сидели одни женщины?
- Ну да, конечно, дорогая!
- А чей это волос у тебя на костюме и след помады на шее?
- Да я, да...
- Наверно, давка была в автобусе, когда возвращался?
- О, да, да!
- Ну, ложись спать, дорогой.
Муж раздевается.
- Постой, а почему на тебе женские трусы?
- Маша, ну ты же умная женщина, ну придумай что-нибудь!
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08.10.2021 09:29 Відповісти
Пытаюсь вспомнить "ценности" с которыми СН шла на выборы - только фейки и вранье.
Ничего из обещанного не выполнено и даже не пытались.
Все, в чем лживо обвиняли Порошенко и БПП, оказалось вполне таки правдой относительно ЗЕ и СН.

Сама "красная линия" - антиконституционная попытка узурпации ЗЕ-властью единоличного права казнить и миловать.

Разумков та еще гнида, но не идиот, чтобы идти потом вместе со всеми Слугами Наркомана под суд.
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08.10.2021 09:30 Відповісти
Да! Симптоматично, что Разумков во время голосований за такие одиозные ЗЕконы почему-то не находился на рабочем месте (конечно по уважительной причине каждый раз) и поэтому не голосовал.
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08.10.2021 09:40 Відповісти
О каких "ценностях" этот выродок с рожей вампира звиздит?
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08.10.2021 09:31 Відповісти
Эй зебилы, закон про олигархов уже приняли, а почему олигарх каломойше не сидит?!
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08.10.2021 09:31 Відповісти
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08.10.2021 09:32 Відповісти
Сегодня илью киву на ПРЯМОМ распекали за "Жму руку, поздравляю".
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08.10.2021 09:36 Відповісти
Гетьманцев - Вражина Украины! Яркий ублюдочный представитель Слуги Уроды!
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08.10.2021 09:33 Відповісти
Интересно как они Разумкова уберут,сгорит или утонет..
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08.10.2021 09:34 Відповісти
"Ценности" у этих офшорных уродов ещё те..
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08.10.2021 09:35 Відповісти
Зелёная кодла ,предатели и грабители Украины перешли все ,,красные линии''.
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08.10.2021 09:37 Відповісти
Упырь Гетьманцев наверно такими "ценностями" считает ЗЕконы:
1. Об обещанном народовластии, по которому референдум может провести исключительно ЗЕлупа с д*Ермаком ...
2. Об импичменте преЗЕдонта, процедуру которого не способен выполнить сам Господь.
3. Об упразднении депутатского иммунитета, от которого не пострадал и не пострадает ни один дупутат от монобольшинства.
Можно и еще вспомнить, да и этого достаточно.
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08.10.2021 09:37 Відповісти
Это точка не возврата
а как пример -Поляков..
кто не с Зе-швалью-того найдут в такси..
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08.10.2021 09:37 Відповісти
Всех когда-нибудь "найдут в такси".
Всё смешалось в доме ... кони, люди...
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08.10.2021 09:49 Відповісти
Тебе же Гетьманцеву, дураку, говорили шо спикер - это не фракционное лицо. Он для всей Рады спикер. Или ты просто ****** от рождения?
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08.10.2021 09:37 Відповісти
Для таких закон не писаний, так що не дивуйтеся.
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08.10.2021 09:57 Відповісти
Про який діалог і конструктивну критику воно мекає. Потураєв с трибуни Ради прямо заявив, що думку опозиції монобільшість буде "імєть ввіду"
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08.10.2021 09:55 Відповісти
Вранье! Смотрел интервью с Разумковым по этому вопросу. Он был против того, что в олигархи "записывает" кучка долб***ов под громким названием СНБО. По сути, шмаркля через Леху луганского решает, кто свой, кто чужой.

А пункты по которым причисляют к олигархам... обоср***ся можно:

"Лицом, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом)... считается физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, который в день введения в действие закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке;

4) подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых она является) превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года".

Я удивляюсь, что пятым пунктом не записали:" И все те, кого зовут Петр Алексеевич
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08.10.2021 09:55 Відповісти
В грудні Венеціанська комісія зробить відповідний висновок, якщо "пліснява" не відкличе законопроект в якийсь надуманий спосіб.
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08.10.2021 10:00 Відповісти
Та крім цього видно, що не з помийки і не ківоподібний.
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08.10.2021 10:04 Відповісти
Интересно, скоко зеленский гетьманцеву с гнилого кредита подкинул?
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08.10.2021 10:53 Відповісти
Чисто совяча, комуністична риторика, сталінських часів.
Яка, нахрін, лінія партії? Якої країни ви депутаНи? Які барани виборці НАЙНЯЛИ вас на роботу? Кому ви заприсяглися служити?
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08.10.2021 10:58 Відповісти
 
 