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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 127 685 осіб, загалом - 7 421 452, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 127 685 осіб, загалом - 7 421 452, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 6 008 605 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 6 млн українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19! 127 685 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 07 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 61 250 людей, повністю імунізовані - 66 435 людей.

Протягом доби працювали: 936 мобільних бригад, 3050 пунктів щеплення; 355 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 421 452 людини, з них отримали одну дозу – 7 421 450 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 008 605 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 430 055 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 127 685 осіб, загалом - 7 421 452, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 127 685 осіб, загалом - 7 421 452, - МОЗ 02

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А у антиваксеров свой путь:

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08.10.2021 09:28 Відповісти
любителям экстима посвящается))
ну, можно еще ездить на велике и на лыжах без шлема, переходить проспект Бажана, минуя подземные переходы...
Не, ну а чо, если не судьба - то не собьет. Правда, там 8 полос... не ну не трусить же, чтоб как баба трусливая, переходить по подземному!
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08.10.2021 09:42 Відповісти
Вакцинация гаваріті... - В Домбаровском районе Оренбургской области произошло массовое отравление суррогатами алкоголя. По информации источника, девять человек погибли, еще трое были госпитализированы.
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08.10.2021 09:46 Відповісти
 
 