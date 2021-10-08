За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 127 685 осіб, загалом - 7 421 452, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 6 008 605 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 6 млн українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19! 127 685 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 07 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 61 250 людей, повністю імунізовані - 66 435 людей.

Протягом доби працювали: 936 мобільних бригад, 3050 пунктів щеплення; 355 центрів вакцинації.

Також читайте: COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 421 452 людини, з них отримали одну дозу – 7 421 450 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 008 605 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 430 055 щеплень", - розповіли в МОЗ.



