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Новини Відставка Разумкова
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ВР (14812) відставка (1453) Разумков Дмитро (1526) Устінова (112)

За останні два тижні з Разумкова зробили "святого" Дмитрія Регламентовича, це політична маніпуляція, - нардепка Устінова

За останні два тижні з Разумкова зробили

Лояльність у Разумкова загубилася за останні півтора місяці, коли він почав грати в якусь свою політичну гру.

Про це заявила нардепка "Голосу", об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова, сказано в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу, мені було дуже неприємно, що за останні два тижні з Разумкова зробили "святого". Святий Дмитрій Регламентович! Ну, сорі, у нас останні півтора року вся опозиція стояла на вухах через те, що Разумков постійно порушував регламент, робив неприйнятні речі", - зазначила парламентарій.

"Я пам'ятаю, як сама до нього бігала, коли йшов закон щодо транспортно-вагового контролю. Тоді за 10 хвилин до голосування з'явилася нова таблиця з правками - не та, яка пройшла комітет. І я прибігла і кажу: це що таке, я його вичитати не можу, там 600 з чимось правок! Але тоді це нікого не цікавило", - додала Устінова.

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За словами нардепки, за три останні тижні ні з того, ні з сього Дмитро Олександрович "стає святою людиною, борцем за Регламент".

"Для мене це було дивно. Це тупо політична маніпуляція і гра. Я розумію, для чого це потрібно опозиції - для того, щоб рішення будь-якого нового спікера критикувати і говорити про порушення Регламенту. ... Знаєте, лояльність у Разумкова загубилася за останні півтора місяці, коли він, я так розумію, почав грати в якусь свою політичну гру. Тому що до цього ні в кого не виникало сумнівів, що Діма зробить усе, що каже Банкова", - пояснила Устінова.

Детальніше читайте в матеріалі "Відставка Разумкова: думки депутатів з різних таборів".
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Топ коментарі
+13
Оооо продажная подстилка офиса Зе проклюнулась! Сколько в конвертах ежемесячно эта политическая пилядь получает?!
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08.10.2021 09:54
+9
А чего они хотели?
Сначала олигархи сделали "святого и наивного" и мелкого, трусливого, тупого и самовлюбленного шута! А теперь когда уже всем понятно, что он из себя представляет реально, но начали лепить "святого" из его соратника который еще более-менее не зашкварился
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08.10.2021 09:57
+8
Не только! Разумков все же более вменяемый и понимает где Закон и что нужно держать определенные рамки. А у Клоуна - ни берегов, ни совести, ни ответственности....
Я не говорю что он классный - он рыг со всеми вытекающими, но по сравнению с Клоуном он действительно святой!
(кстати рыги какими говнюками они не были, все же пытались соблюдать приличия и видимость законности - не нравился закон - они его тупо меняли, а эти тупо срут на Закон и говорят, что Закон им не писан)
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08.10.2021 10:02
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Оооо продажная подстилка офиса Зе проклюнулась! Сколько в конвертах ежемесячно эта политическая пилядь получает?!
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08.10.2021 09:54 Відповісти
Дима, ты?!
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08.10.2021 09:57 Відповісти
так і хочеться у неї запитати:
сашо, це діма вже так готується до виборів, які будуть позачерговими...
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08.10.2021 10:17 Відповісти
Отличие Разумкова от зеленого утырка только в том, что у него скучное лицо.
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08.10.2021 09:55 Відповісти
Ну не клоун так точно. Хотя посмотрите на роже Зе полследний год....трагик шекспировский...."Ка же оно за страну переживает. не бережет себя. отдохнуть ему надо" Наша Раша из старого галустян и светлаков.
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08.10.2021 09:57 Відповісти
Не только! Разумков все же более вменяемый и понимает где Закон и что нужно держать определенные рамки. А у Клоуна - ни берегов, ни совести, ни ответственности....
Я не говорю что он классный - он рыг со всеми вытекающими, но по сравнению с Клоуном он действительно святой!
(кстати рыги какими говнюками они не были, все же пытались соблюдать приличия и видимость законности - не нравился закон - они его тупо меняли, а эти тупо срут на Закон и говорят, что Закон им не писан)
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08.10.2021 10:02 Відповісти
Абсолютно верно вы расставили акценты!
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08.10.2021 10:44 Відповісти
Будуть лохам готувати заміну НеЛоха на Димитрія Регламеновича.
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08.10.2021 10:21 Відповісти
Если человек старался поступать по Закону и не нарушать Конституцию....то мнению Слуг Уродов и примкнувших тварей он - Мученик?!
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08.10.2021 09:55 Відповісти
Элементарная женская зависть.
Саша, тебя тоже "сделают", если заслужишь.
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08.10.2021 09:56 Відповісти
Просто устинова отрабатывает конверт денег, который ей передали в туалете вр, за голосование по увольнению разумкова
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08.10.2021 09:57 Відповісти
Не надо!
Она сделала селфи и у неё есть алиби.

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08.10.2021 10:02 Відповісти
Да, судя по выражению лица Устиновой с утреца чего-то не хватает.
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08.10.2021 10:03 Відповісти
А чего они хотели?
Сначала олигархи сделали "святого и наивного" и мелкого, трусливого, тупого и самовлюбленного шута! А теперь когда уже всем понятно, что он из себя представляет реально, но начали лепить "святого" из его соратника который еще более-менее не зашкварился
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08.10.2021 09:57 Відповісти
ага. імпічмент вже близько.
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08.10.2021 11:17 Відповісти
К голосу уже можно не прислушиваться.
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08.10.2021 09:57 Відповісти
То вже просто мишиний писк.
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08.10.2021 10:09 Відповісти
Все очень просто.
В данной ситуации, разумков действовал в рамках закона и регламента ВР
А зеленые папуасы, даже здесь пытаются скрытые мотивы найти.
В данном случае, прихвостни зеленых
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08.10.2021 10:00 Відповісти
Показательно будет голосование за нового спикера. Что тогда зелёные из Голоса будут говорить? Какие тогда будут аргументы?
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08.10.2021 10:02 Відповісти
Про одного кандидата можуть сказати, що він самостійний і дуже солідний, забезпечений "мужчина", навіть тещу утримує.
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08.10.2021 10:12 Відповісти
А голосування за спікера завжди ТАЄМНЕ! Можна на мороз упасти...
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08.10.2021 10:14 Відповісти
Пані Устінова знає тільки святого Єрмака і Косоворотку і кандидата до секти "святих" Татарова. Що з людиною витворяють зелені листочки з портретом президента Америки, стибзених "пророками святих" Бені і Ахметки.
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08.10.2021 10:11 Відповісти
Бляха-муха, вони нас за тупих тримають? Справа ж не в прізвищі спікера, справа в ПРОЦЕДУРІ! Черчіль говорив: демократія - це процедура!
Голос ж так палко виступає за демократію, законність і права людини... А ця група, яка відкололася, постійно розказувала, що в них партійний з'їзд з порушенням процедури пройшов. Так якого дідька ви зараз голсоували з порушенням процедури???
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08.10.2021 10:19 Відповісти
Ну так захисник олігархів же ж. Ще декілька днів буде, а потім цей святий презерватив викинуть.
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08.10.2021 10:21 Відповісти
" Я понимаю, для чего это нужно оппозиции - для того, чтобы решение любого нового спикера подвергать критике и говорить о нарушении Регламента."
Т.е. "Голос" себя к оппозиции не относит уже?
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08.10.2021 10:26 Відповісти
А что барышня не так сказала? Как минимум полтора года Разумков был абсолютно покладистым «слугой». Ничего в линии партии его не смущало. А тут вдруг прозрел.
Не стоит забывать, что Разумков профессиональный политтехнолог. Амбициозный парень, которому явно было тесно в роли полит-консультанта. Не упустил шанс, на зелёной волне выплыл из серой обыденности, сделал имя. На половине каденции красиво ушел в собственное плавание. Ещё три года назад его фамилия ассоциировалась исключительно с папой, а сегодня без сомнения Разумков это Дима. До мастера-Порошенко, который в 2014 году за несколько месяцев из мусорного рейтинга в 1,2% сделал 54%, Дима конечно пока не дотягивает. Но старт очень не плохой.)
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08.10.2021 10:26 Відповісти
Дивні зедебіли, закони з поняттями плутають
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08.10.2021 10:38 Відповісти
Шлюпка
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08.10.2021 10:42 Відповісти
За все время работы Разумкова троли обливали его помоями,а сейчас их послушать,так его и в самом деле стоит канонизировать.Вы собственные посты перечитайте хотя бы двухмесячной давности.
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08.10.2021 10:44 Відповісти
Устінова чи дурна, чи прикидається! Справа ж не в особистості Разумкова! Справа в порушенні закона та знищенні парламентаризму! Тепер Устінова робить вигляд, що їхню компашку «борцунів» не купили!!! Беруть приклад з колишнього соратника по боротьбі за все хороше, «аби не Порошенко - серьожі лещенка!
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08.10.2021 10:51 Відповісти
 
 