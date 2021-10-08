За останні два тижні з Разумкова зробили "святого" Дмитрія Регламентовича, це політична маніпуляція, - нардепка Устінова
Лояльність у Разумкова загубилася за останні півтора місяці, коли він почав грати в якусь свою політичну гру.
Про це заявила нардепка "Голосу", об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова, сказано в матеріалі Цензор.НЕТ.
"Я вам скажу, мені було дуже неприємно, що за останні два тижні з Разумкова зробили "святого". Святий Дмитрій Регламентович! Ну, сорі, у нас останні півтора року вся опозиція стояла на вухах через те, що Разумков постійно порушував регламент, робив неприйнятні речі", - зазначила парламентарій.
"Я пам'ятаю, як сама до нього бігала, коли йшов закон щодо транспортно-вагового контролю. Тоді за 10 хвилин до голосування з'явилася нова таблиця з правками - не та, яка пройшла комітет. І я прибігла і кажу: це що таке, я його вичитати не можу, там 600 з чимось правок! Але тоді це нікого не цікавило", - додала Устінова.
За словами нардепки, за три останні тижні ні з того, ні з сього Дмитро Олександрович "стає святою людиною, борцем за Регламент".
"Для мене це було дивно. Це тупо політична маніпуляція і гра. Я розумію, для чого це потрібно опозиції - для того, щоб рішення будь-якого нового спікера критикувати і говорити про порушення Регламенту. ... Знаєте, лояльність у Разумкова загубилася за останні півтора місяці, коли він, я так розумію, почав грати в якусь свою політичну гру. Тому що до цього ні в кого не виникало сумнівів, що Діма зробить усе, що каже Банкова", - пояснила Устінова.
Детальніше читайте в матеріалі "Відставка Разумкова: думки депутатів з різних таборів".
Будь ласка, зачекайте...
сашо, це діма вже так готується до виборів, які будуть позачерговими...
Я не говорю что он классный - он рыг со всеми вытекающими, но по сравнению с Клоуном он действительно святой!
(кстати рыги какими говнюками они не были, все же пытались соблюдать приличия и видимость законности - не нравился закон - они его тупо меняли, а эти тупо срут на Закон и говорят, что Закон им не писан)
Саша, тебя тоже "сделают", если заслужишь.
Она сделала селфи и у неё есть алиби.
Сначала олигархи сделали "святого и наивного" и мелкого, трусливого, тупого и самовлюбленного шута! А теперь когда уже всем понятно, что он из себя представляет реально, но начали лепить "святого" из его соратника который еще более-менее не зашкварился
В данной ситуации, разумков действовал в рамках закона и регламента ВР
А зеленые папуасы, даже здесь пытаются скрытые мотивы найти.
В данном случае, прихвостни зеленых
Голос ж так палко виступає за демократію, законність і права людини... А ця група, яка відкололася, постійно розказувала, що в них партійний з'їзд з порушенням процедури пройшов. Так якого дідька ви зараз голсоували з порушенням процедури???
Т.е. "Голос" себя к оппозиции не относит уже?
Не стоит забывать, что Разумков профессиональный политтехнолог. Амбициозный парень, которому явно было тесно в роли полит-консультанта. Не упустил шанс, на зелёной волне выплыл из серой обыденности, сделал имя. На половине каденции красиво ушел в собственное плавание. Ещё три года назад его фамилия ассоциировалась исключительно с папой, а сегодня без сомнения Разумков это Дима. До мастера-Порошенко, который в 2014 году за несколько месяцев из мусорного рейтинга в 1,2% сделал 54%, Дима конечно пока не дотягивает. Но старт очень не плохой.)