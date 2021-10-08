За останні два тижні з Разумкова зробили "святого" Дмитрія Регламентовича, це політична маніпуляція, - нардепка Устінова

Лояльність у Разумкова загубилася за останні півтора місяці, коли він почав грати в якусь свою політичну гру.

Про це заявила нардепка "Голосу", об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова, сказано в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу, мені було дуже неприємно, що за останні два тижні з Разумкова зробили "святого". Святий Дмитрій Регламентович! Ну, сорі, у нас останні півтора року вся опозиція стояла на вухах через те, що Разумков постійно порушував регламент, робив неприйнятні речі", - зазначила парламентарій.

"Я пам'ятаю, як сама до нього бігала, коли йшов закон щодо транспортно-вагового контролю. Тоді за 10 хвилин до голосування з'явилася нова таблиця з правками - не та, яка пройшла комітет. І я прибігла і кажу: це що таке, я його вичитати не можу, там 600 з чимось правок! Але тоді це нікого не цікавило", - додала Устінова.

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За словами нардепки, за три останні тижні ні з того, ні з сього Дмитро Олександрович "стає святою людиною, борцем за Регламент".

"Для мене це було дивно. Це тупо політична маніпуляція і гра. Я розумію, для чого це потрібно опозиції - для того, щоб рішення будь-якого нового спікера критикувати і говорити про порушення Регламенту. ... Знаєте, лояльність у Разумкова загубилася за останні півтора місяці, коли він, я так розумію, почав грати в якусь свою політичну гру. Тому що до цього ні в кого не виникало сумнівів, що Діма зробить усе, що каже Банкова", - пояснила Устінова.

Детальніше читайте в матеріалі "Відставка Разумкова: думки депутатів з різних таборів".