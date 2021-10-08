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Новини Відставка Разумкова
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Після відставки Разумкова демократії в парламенті буде в рази менше, - нардеп "Голосу" Рахманін

Після відставки Разумкова демократії в парламенті буде в рази менше, - нардеп

Роль самого парламенту як самостійного центру ухвалення рішень і ключової структури в системі державного управління буде суттєво знижена після відставки Дмитра Разумкова.

Про це Цензор.НЕТ заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, йдеться в матеріалі "Відставка Разумкова: думки депутатів з різних таборів".

За словами парламентарія, він голосував саме "проти" відставки спікера, бо процес відставки відбувався з грубим порушенням Регламенту.

"Я вважав, що з відходом Разумкова (якому я не є ні адвокатом, ні суддею, ні прокурором) демократії в парламенті буде в рази менше (і тут я дуже хотів би помилятися), а роль самого парламенту як самостійного центру ухвалення рішень і ключової структури в системі державного управління буде суттєво знижена. Саме тому я голосував "проти", а не утримався від голосування", пояснив Рахманін.

Нардеп підкреслив, що жоден спікер не був ідеальним з точки зору дотримання Регламенту.

"Але якщо говорити про Разумкова, то, з моєї точки зору (і це при тому, що в мене з ним були свої суперечки і тертя), він не дозволяв собі порушень, які б суттєво відбивалися на репутації парламенту Зараз можна скільки завгодно говорити про те, чи вибудовував він свою політичну лінію - але, як на мене, у нього було відчуття необхідності збереження парламенту як самостійного суб'єкта. І він цим керувався, шукав компроміси. Це було неймовірно складно - і насправді наявність фракції, у якій була абсолютна більшість, у його ситуації була не плюсом, а мінусом, за якого знайти компроміси було набагато складніше. Тому що одна фракція могла за бажання будь-який компроміс зруйнувати і будь-яку домовленість ігнорувати (що, до речі, періодично і виникало). Проте в цій ситуації, колись будучи першим списком "Слуги народу" і висуванцем найбільшої фракції (завдяки якій він і став спікером), він намагався враховувати інтереси всіх фракцій", - пояснив Рахманін.

Нардеп зазначив, що після призначення нового спікера Ради ймовірність того, що точка зору інших фракцій буде ігноруватися, є неймовірно високою.

Думки інших нардепів про відставку Дмитра Разумкова читайте тут.

Також читайте: Гетманцев про причини відставки Разумкова: "Спікер перейшов "червону лінію", точку неповернення було пройдено на антиолігархічному законі"

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Топ коментарі
+4
Демократия в ВР закончилась тогда, когда ВР стала игрушкой наркомана ЗЕ. Т.е. еще в 2019 году.
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08.10.2021 10:26
+3
Зелені ідійоти знищуть самі себе безпредєлом. Вони не знають що ідуть шляхом риганалів.
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08.10.2021 10:28
+2
Такий рейвах за тим Разумковим.

Аби не був таким мудрим! Після війни в районі Косів, - тоді область Станіслав, - гуляли весілля.

Однак виявилося що молодий відлучався декілька разів, на сіно, з дружкою своєї майбутньої дружини.

Оскільки молодий був при комсомолі, його гріховність розглядали в райкому ВЛКСМ...

Довго не могли знайти відповідне формулювання за що оголошувати догану з занесенням.

Потім записали: "Аби не був таким мудрим!".

Щось таке з Разумковим - як молодий комсомолець партії Регіонів, пристав до СН і став "Таким мудрим".
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08.10.2021 10:30
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Демократия в ВР закончилась тогда, когда ВР стала игрушкой наркомана ЗЕ. Т.е. еще в 2019 году.
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08.10.2021 10:26 Відповісти
Воно знайшло собі нову іграшку РНБО і парламент тепер не потрібен.
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08.10.2021 10:30 Відповісти
Реально теперь будет Колыван гамадрил рулить и Раду можно вообще закрывать, так Филиал офиса Зе-Ериака! чё изволите в позе раком за зарплаты в конвертах!
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08.10.2021 10:26 Відповісти
Зелені ідійоти знищуть самі себе безпредєлом. Вони не знають що ідуть шляхом риганалів.
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08.10.2021 10:28 Відповісти
Как раз осень в разгаре, октябрь....
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08.10.2021 10:32 Відповісти
Такий рейвах за тим Разумковим.

Аби не був таким мудрим! Після війни в районі Косів, - тоді область Станіслав, - гуляли весілля.

Однак виявилося що молодий відлучався декілька разів, на сіно, з дружкою своєї майбутньої дружини.

Оскільки молодий був при комсомолі, його гріховність розглядали в райкому ВЛКСМ...

Довго не могли знайти відповідне формулювання за що оголошувати догану з занесенням.

Потім записали: "Аби не був таким мудрим!".

Щось таке з Разумковим - як молодий комсомолець партії Регіонів, пристав до СН і став "Таким мудрим".
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08.10.2021 10:30 Відповісти
Хотите коротко, все кто во власти-ТВАРИ, разница, кто то больше, кто то меньше, от занимаемой должности. Человек тот самый зверь, но только с разумом.
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08.10.2021 10:36 Відповісти
...тобто при Розумкові було прямо свято демократії?
І взагалі, в яких одиницях вимірює демократію суворий представних найбільш "демократичної" фракції парламенту, у якій "разгул дємократіїї" сягнув небачених раніше вершин дна?
Риторичні але красномовні питання.
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08.10.2021 10:39 Відповісти
Это уже смешно делать из Розумкова защитника демократии?Два года он возглавлял зеленый беспредел и его ушли только потому что Ермак нашептал Бубочке о типа конкуренте?То же будет делать толстая свинья Стефанчук и это будет продолжаться пока не будет полная экономическая попа и досрочные выборы Рады!
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08.10.2021 10:45 Відповісти
ВРУ работает на олигархов - т. е. бандитов. Какая ещё, нахер, демократия?!
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08.10.2021 10:53 Відповісти
Какая может быть демократия в кланово-олигархической системе. Когда в парламенте все партии олигархические. Демократия для кланово-олигархичнских партий? Абсурд.

Есть только имитация демократии.
Но уменьшение даже имитации демократии не связано с уходом Разумкова. На нас надвигают диктатуру с первых дней этой власти.
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08.10.2021 11:07 Відповісти
Чим меньше (або більше) демократії, тим ближче ФіНіШ
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08.10.2021 14:29 Відповісти
 
 