Після відставки Разумкова демократії в парламенті буде в рази менше, - нардеп "Голосу" Рахманін
Роль самого парламенту як самостійного центру ухвалення рішень і ключової структури в системі державного управління буде суттєво знижена після відставки Дмитра Разумкова.
Про це Цензор.НЕТ заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, йдеться в матеріалі "Відставка Разумкова: думки депутатів з різних таборів".
За словами парламентарія, він голосував саме "проти" відставки спікера, бо процес відставки відбувався з грубим порушенням Регламенту.
"Я вважав, що з відходом Разумкова (якому я не є ні адвокатом, ні суддею, ні прокурором) демократії в парламенті буде в рази менше (і тут я дуже хотів би помилятися), а роль самого парламенту як самостійного центру ухвалення рішень і ключової структури в системі державного управління буде суттєво знижена. Саме тому я голосував "проти", а не утримався від голосування", пояснив Рахманін.
Нардеп підкреслив, що жоден спікер не був ідеальним з точки зору дотримання Регламенту.
"Але якщо говорити про Разумкова, то, з моєї точки зору (і це при тому, що в мене з ним були свої суперечки і тертя), він не дозволяв собі порушень, які б суттєво відбивалися на репутації парламенту Зараз можна скільки завгодно говорити про те, чи вибудовував він свою політичну лінію - але, як на мене, у нього було відчуття необхідності збереження парламенту як самостійного суб'єкта. І він цим керувався, шукав компроміси. Це було неймовірно складно - і насправді наявність фракції, у якій була абсолютна більшість, у його ситуації була не плюсом, а мінусом, за якого знайти компроміси було набагато складніше. Тому що одна фракція могла за бажання будь-який компроміс зруйнувати і будь-яку домовленість ігнорувати (що, до речі, періодично і виникало). Проте в цій ситуації, колись будучи першим списком "Слуги народу" і висуванцем найбільшої фракції (завдяки якій він і став спікером), він намагався враховувати інтереси всіх фракцій", - пояснив Рахманін.
Нардеп зазначив, що після призначення нового спікера Ради ймовірність того, що точка зору інших фракцій буде ігноруватися, є неймовірно високою.
Думки інших нардепів про відставку Дмитра Разумкова читайте тут.
Будь ласка, зачекайте...
Аби не був таким мудрим! Після війни в районі Косів, - тоді область Станіслав, - гуляли весілля.
Однак виявилося що молодий відлучався декілька разів, на сіно, з дружкою своєї майбутньої дружини.
Оскільки молодий був при комсомолі, його гріховність розглядали в райкому ВЛКСМ...
Довго не могли знайти відповідне формулювання за що оголошувати догану з занесенням.
Потім записали: "Аби не був таким мудрим!".
Щось таке з Разумковим - як молодий комсомолець партії Регіонів, пристав до СН і став "Таким мудрим".
І взагалі, в яких одиницях вимірює демократію суворий представних найбільш "демократичної" фракції парламенту, у якій "разгул дємократіїї" сягнув небачених раніше вершин дна?
Риторичні але красномовні питання.
Есть только имитация демократии.
Но уменьшение даже имитации демократии не связано с уходом Разумкова. На нас надвигают диктатуру с первых дней этой власти.