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Україна - на шостому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - на шостому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 жовтня у світі зареєстрували 461 196 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7 908 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 237 581 239 випадків інфікування, з них 461 196 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 849 802 особи, з них 7 908 за минулу добу.

Україна - на шостому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 214,6 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія і Росія.

Україна - на шостому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна перебуває на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом із тим, слід зазначити, що Україна посідає 7-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 6-ту і 3-тю позицію відповідно.

Читайте також: Епідзонування України: вже 13 регіонів відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Україна - на шостому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - на шостому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04
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Топ коментарі
+4
Жил бы я в Канаде,Израиле,или Германии..., я бы верил официальной статистике,но этим мерзавцам опустившим Украину и превратившей ее в 95 квартал, еще и врут и не краснеют Я НЕ ВЕРЮ!!!
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08.10.2021 11:06
+3
А чого ви дивуєтесь? Тому, що чемпіони. 😊
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08.10.2021 10:51
+3
Мастера спорта по борьбе с ковидом построили хорошие дороги, лучше чем в Нью-Йорке!!!
Теперь катафалки могут на большой скорости возить покойников
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08.10.2021 10:56
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А чого ви дивуєтесь? Тому, що чемпіони. 😊
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08.10.2021 10:51 Відповісти
Вы только "забыли" сказать, что по смертности обгоняют нас страны, в которых населения минимум в ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, чем у нас!
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08.10.2021 10:52 Відповісти
А в 1,5 млрд. Индии - 277 умерших
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08.10.2021 10:58 Відповісти
кто там их реально считает...
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08.10.2021 12:26 Відповісти
На конкурсе дураков наше население заняло бы второе место. А почему второе? Потому что дураки.
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08.10.2021 10:53 Відповісти
Мастера спорта по борьбе с ковидом построили хорошие дороги, лучше чем в Нью-Йорке!!!
Теперь катафалки могут на большой скорости возить покойников
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08.10.2021 10:56 Відповісти
Германия = 83м жителей
Бразилия = 209м
Мексика = 126м
Рашка = 146м
США = 333м
И мы, такие все "красивые" с трудом наскребающие 40м жителей в этой компании на одном уровне по смертности!
Мы по смертности обогнали даже миллиардную Индию.
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08.10.2021 10:58 Відповісти
в рашке меньше 80-ти
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08.10.2021 11:19 Відповісти
кто там в той Индии кого считает!
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08.10.2021 12:27 Відповісти
Блин, ну очень приятная новость. =(
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08.10.2021 11:02 Відповісти
Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных Источник:

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08.10.2021 11:02 Відповісти
Даже если все отделения будут заполнены вакцинированными,они сразу станут невакцинированными.
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08.10.2021 21:26 Відповісти
Жил бы я в Канаде,Израиле,или Германии..., я бы верил официальной статистике,но этим мерзавцам опустившим Украину и превратившей ее в 95 квартал, еще и врут и не краснеют Я НЕ ВЕРЮ!!!
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08.10.2021 11:06 Відповісти
В локдаун страну легче всего грабить - доказано зе-мародерами
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08.10.2021 12:01 Відповісти
 
 