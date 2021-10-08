Україна - на шостому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 8 жовтня у світі зареєстрували 461 196 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7 908 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксували 237 581 239 випадків інфікування, з них 461 196 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 849 802 особи, з них 7 908 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 214,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія і Росія.
Україна перебуває на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом із тим, слід зазначити, що Україна посідає 7-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 6-ту і 3-тю позицію відповідно.
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Теперь катафалки могут на большой скорости возить покойников
Бразилия = 209м
Мексика = 126м
Рашка = 146м
США = 333м
И мы, такие все "красивые" с трудом наскребающие 40м жителей в этой компании на одном уровне по смертности!
Мы по смертности обогнали даже миллиардную Индию.