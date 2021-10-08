Колишня "слуга народу" Скороход знепритомніла в Раді, до будівлі парламенту прибула швидка, - ЗМІ
Народна депутатка від групи "За майбутнє" Анна Скороход знепритомніла в одному з кабінетів комітетів Верховної Ради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".
За даними видання, на місце прибула бригада швидкої допомоги.
Зазначимо, 15 листопада 2019 року Поляков і Скороход були одночасно виключені з фракції "Слуга народу". Керівництво фракції пояснило, що причиною виключення стало порушення нардепами домовленостей щодо спільної позиції з деяких питань.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
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"Нам звонят и угрожают, преследуют семьи": бывшие "слуги народа" Скороход и Поляков обратились в полицию
https://news.obozrevatel.com/politics/nam-zvonyat-i-ugrozhayut-presleduyut-semi-byivshie-slugi-naroda-skorohod-i-polyakov-obratilis-v-politsiyu.htm?_ga=2.176080290.1884268916.1633314771-2139477244.1630145806&_gl=1*12ds4jg*_ga*MjEzOTQ3NzI0NC4xNjMwMTQ1ODA2*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMzY3NjYxNi4xOTQuMS4xNjMzNjc5Mjk0LjA .
ЗІ: хотів було смайлик поставити; але: не в такий чорний день, і не під таким чорним гумором...
"Отметим, 15 ноября 2019 года Поляков и Скороход были одновременно исключены из фракции "Слуга народа". Руководство фракции объяснило, что причиной исключения стало нарушение нардепами договоренностей касательно общей позиции по вопросам.""
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Порошенко захищав Україну, звідти й загиблі в боях. Лєснік був реально мутним типом, загинув в бою з поліцією. Про замахи від Ющенка на Юльку- не тринди. А от отруєння Ющенка- там Юлька добре попрацювала. За планом мало бути вбивство лідера опозиції, після чого Юлька опинилася б на троні.