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Новини Помер нардеп Поляков
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ВР (14812) Поляков Антон (107) Скороход Анна (47)

Колишня "слуга народу" Скороход знепритомніла в Раді, до будівлі парламенту прибула швидка, - ЗМІ

Колишня

Народна депутатка від групи "За майбутнє" Анна Скороход знепритомніла в одному з кабінетів комітетів Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

За даними видання, на місце прибула бригада швидкої допомоги.

Зазначимо, 15 листопада 2019 року Поляков і Скороход були одночасно виключені з фракції "Слуга народу". Керівництво фракції пояснило, що причиною виключення стало порушення нардепами домовленостей щодо спільної позиції з деяких питань.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Дивіться: Співголова депутатської групи "За майбутнє" Батенко про можливі погрози Полякову: У мене такої інформації немає, але на стан здоров'я він не скаржився. ВIДЕО

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Топ коментарі
+34
Зебіл втратив береги і почав зачистку "втупую"? )))
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08.10.2021 11:21
+21
лерос напрягся
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08.10.2021 11:21
+20
Зачистка однозначно.
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08.10.2021 11:33
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Жабогадюкинг продолжается ? )
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08.10.2021 11:21 Відповісти
Зачистка однозначно.
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08.10.2021 11:33 Відповісти
Зеленые начали убивать.

"Нам звонят и угрожают, преследуют семьи": бывшие "слуги народа" Скороход и Поляков обратились в полицию
https://news.obozrevatel.com/politics/nam-zvonyat-i-ugrozhayut-presleduyut-semi-byivshie-slugi-naroda-skorohod-i-polyakov-obratilis-v-politsiyu.htm?_ga=2.176080290.1884268916.1633314771-2139477244.1630145806&_gl=1*12ds4jg*_ga*MjEzOTQ3NzI0NC4xNjMwMTQ1ODA2*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMzY3NjYxNi4xOTQuMS4xNjMzNjc5Mjk0LjA .
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08.10.2021 11:43 Відповісти
лерос напрягся
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08.10.2021 11:21 Відповісти
після Лероса - Разумков. Вангую: далі Буймістер з Моканом і Яковлєвою

ЗІ: хотів було смайлик поставити; але: не в такий чорний день, і не під таким чорним гумором...
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08.10.2021 11:27 Відповісти
Та да. Лишний раз приходится сдерживаться.
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08.10.2021 11:37 Відповісти
А потім і за дописувачів цезору візьмуться і буде як на рашці - "ми пришлі к вам, по поводу вашего камєнтарія протів власті".
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08.10.2021 11:48 Відповісти
новічок ?
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08.10.2021 11:21 Відповісти
та якось пофіг.
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08.10.2021 11:21 Відповісти
Зебіл втратив береги і почав зачистку "втупую"? )))
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08.10.2021 11:21 Відповісти
Дуже неоднозначна особа, як і Поляков, але ....

"Отметим, 15 ноября 2019 года Поляков и Скороход были одновременно исключены из фракции "Слуга народа". Руководство фракции объяснило, что причиной исключения стало нарушение нардепами договоренностей касательно общей позиции по вопросам.""

Источник:
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08.10.2021 11:23 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/politics/nam-zvonyat-i-ugrozhayut-presleduyut-semi-byivshie-slugi-naroda-skorohod-i-polyakov-obratilis-v-politsiyu.htm?_ga=2.176080290.1884268916.1633314771-2139477244.1630145806&_gl=1*12ds4jg*_ga*MjEzOTQ3NzI0NC4xNjMwMTQ1ODA2*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMzY3NjYxNi4xOTQuMS4xNjMzNjc5Mjk0LjA .
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08.10.2021 11:44 Відповісти
"чудово" ....
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08.10.2021 11:46 Відповісти
если помрет и ЭТА то Порляков не случайность ....а система... неужели пошли на физическую зачистку ???!!
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08.10.2021 11:24 Відповісти
Она чья то или дочь, или жена, или полюбовница, кому она нужна?
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08.10.2021 11:27 Відповісти
да вы никто и вас могут отправить в"путешествие" просто так для страховки.... посчитав что вы могли!!!! что то увидеть, услышать, прочитать не то что надо или просто на всякий случай были в не в том месте, и не в то время....
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08.10.2021 11:30 Відповісти
В каком месте она была, дурень?
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08.10.2021 11:31 Відповісти
сегодня 2 серии в один день
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08.10.2021 13:07 Відповісти
Не скорую а такси вызывать надо.
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08.10.2021 11:24 Відповісти
І шоб водітєль був чорнявий
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08.10.2021 11:36 Відповісти
Страшно стало?
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08.10.2021 11:25 Відповісти
Надо в Раде открывать специальные помещения для обмороков: https://en.wikipedia.org/wiki/Fainting_room
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08.10.2021 11:25 Відповісти
Видимо почуяла расплату...
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08.10.2021 11:26 Відповісти
Теперь у нее будет кликуха Аня обморок
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08.10.2021 11:27 Відповісти
щось у нас пороблено
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08.10.2021 11:27 Відповісти
Блін, а я ж щойно написав, що наступними можуть бути Скороход чи Гео Лерос....(((..- https://***********.livejournal.com/166954.html Паноптикум вбивць
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08.10.2021 11:28 Відповісти
Попробуй в Евромиллион.
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08.10.2021 11:29 Відповісти
В карты с тобой я бы не сел!
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08.10.2021 11:33 Відповісти
Пєтя, а можна розширити діапазон?
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08.10.2021 11:35 Відповісти
Всі "Злі" також в цьому діапазоні....
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08.10.2021 11:39 Відповісти
Так з таких як я то шерсті небагато. А от з таких Вумних як ти думаю побільше буде
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08.10.2021 11:43 Відповісти
З мене також, я ніхто. Але Зеленський всіх буде валити.
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08.10.2021 11:49 Відповісти
То шо криси поїдають один одного мене це менш хвилює. Мене хвилює шо такі гниди як ківа записує відосики з поздоровленням ворога України ***** і до сих пір топче цю грішну землю, от це мене хвилює більше.
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08.10.2021 11:54 Відповісти
Щось твій ;Іван Бандєравєц; пише що потрібно миритися з кацапами і рве дупу за подільницю ***** жЮлю Тимошенко.
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08.10.2021 12:09 Відповісти
За якого *****, того, що кинув Юлію Тимошенко в тюрму? І про якого Івана Бандерівця ви кажете?
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08.10.2021 12:15 Відповісти
На якого ти посилання лишив. Тепер слухай далі.
Порошенко захищав Україну, звідти й загиблі в боях. Лєснік був реально мутним типом, загинув в бою з поліцією. Про замахи від Ющенка на Юльку- не тринди. А от отруєння Ющенка- там Юлька добре попрацювала. За планом мало бути вбивство лідера опозиції, після чого Юлька опинилася б на троні.
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08.10.2021 12:16 Відповісти
Хі-хі....у вати запалало...)))
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08.10.2021 12:18 Відповісти
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08.10.2021 12:25 Відповісти
Дивна дівчина та трохи неадекватна. ******** колорадську стрічку та рузкій мір. Має чоловіка кацапа-втікача, а як ми всі знаємо, кацапи-втікачі просто так в Україну не тікають, вони тут виконують службові обов'язки від кагебешної контори.
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08.10.2021 11:29 Відповісти
Поляков(покійний)Скорохід ...Всі вони, бувші служки ЗЕленого лайна.Але на ефірах ТБ, розкривали ротяки проти цих бидланів. Ось і прилетіла отвєточка.Совпадєніє? Не думаю...
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08.10.2021 11:29 Відповісти
Что знает эта Скороход? Что ее так напугало? Она либо привлекла таким образом внимание к себе, чтобы остаться в живых, либо действительно сильно перетрусила.
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08.10.2021 11:32 Відповісти
если начнет блювать-сердечная недостаточность
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08.10.2021 11:33 Відповісти
Прямо мор напав...
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08.10.2021 11:33 Відповісти
Сердечна недостатність.
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08.10.2021 11:33 Відповісти
В таксі!
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08.10.2021 11:41 Відповісти
А как, интересно, исключение из фракции повлияет на здоровье собачьего рта дубинского? Разумков под большим вопросом опять же. Этот ваще со скандалом ушел с должности. Точно не жилец!
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08.10.2021 11:37 Відповісти
Собачий рот стал токсичным для клоунских офшоров, поэтому его выбросили с поезда. Но беня продолжает его кормить, а беня - это хозяин шапито
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08.10.2021 12:08 Відповісти
ніфіга собі клоун злопамятний, я б на місці депутатів ліквідував його поки він не залишив лише підконтрольних!
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08.10.2021 11:38 Відповісти
Мож им витаминов не хватает? Работают слуги на износ...
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08.10.2021 11:40 Відповісти
Скорее, кокс просроченный!
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08.10.2021 11:42 Відповісти
Однозначно зачистка!
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08.10.2021 11:45 Відповісти
Критичні дні
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08.10.2021 12:04 Відповісти
Крадут и берут взятки так,что здоровье не выдерживает?
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08.10.2021 12:30 Відповісти
Они были парой. Поссорились перед тем как Полякова поехал бухать, об этом уже написала полиция. Она узнала про смерть Полякова. Как бы я не относился к ним, некоторые комментаторы совсем упоротые смеяться с этого, что она узнав о смерти своего партнера, упала в обморок.
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08.10.2021 16:32 Відповісти
 
 