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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від коронавірусу в Києві померли 16 осіб. Виявлено 721 новий випадок, серед захворілих 73 дитини, - Кличко. КАРТА

За добу в Україні виявили 721 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 238 860), померли 16 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, захворіли 384 жінки віком від 18 до 91 року, 264 чоловіки віком від 18 до 95 років, 29 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 44 хлопчики від 9 місяців до 17 років.

Також зафіксовано 16 летальних випадків від вірусу (загалом 5503).

За добу госпіталізували 55 хворих на коронавірус і 207 пацієнтів із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

128 жителів Києва подолали коронавірус (всього 222 239).

Також читайте: Україна - на шостому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Також Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (117), Дніпровському (104) та Деснянському (103).

За добу від коронавірусу в Києві померли 16 осіб. Виявлено 721 новий випадок, серед захворілих 73 дитини, - Кличко 01

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Топ коментарі
+1
Хе-хе.
Italy says 99% of COVID deaths since Feb were not fully vaccinated
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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08.10.2021 12:15
+1
Кстате новасти из кацапстана
http://newvz.ru/info/235085.html А кто не будет покупать - отключим газ!
За низкую вакцинацию районы Курской области поплатятся дорожными субсидиями

Такто, ковидобесы! Сплотитесь в одном рывке с коцапаме!
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08.10.2021 12:18
+1
Хе-хе. Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных Источник:
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08.10.2021 12:22
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Странные люди, пускай они глупые люди и воспринимают вакцину как зло, но радоваться чему? Гибнут украинцы то. Большинству конечно пофиг, каждому своя шкура дорога, и это нормально, природа человека такова...но лучше ничего не говорить чем злорадствовать.
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08.10.2021 12:02 Відповісти
Хе-хе.
Italy says 99% of COVID deaths since Feb were not fully vaccinated
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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08.10.2021 12:15 Відповісти
99.99%, так точнее будет.
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08.10.2021 12:16 Відповісти
Хе-хе. Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных Источник:
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08.10.2021 12:22 Відповісти
Нестыковачки. В четыре раза отличие!
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08.10.2021 12:30 Відповісти
Докажи, что МОЗ врёт
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08.10.2021 12:33 Відповісти
А с чего ты взял, что данные Италии и Украины должны совпадать? Там и процент вакцинированных разный и вакцины разные и сроки проведения вакцинации отличаются.
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08.10.2021 15:42 Відповісти
Кстате новасти из кацапстана
http://newvz.ru/info/235085.html А кто не будет покупать - отключим газ!
За низкую вакцинацию районы Курской области поплатятся дорожными субсидиями

Такто, ковидобесы! Сплотитесь в одном рывке с коцапаме!
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08.10.2021 12:18 Відповісти
Если кацапы начнут стягивать свои войска к нашим границам, ты что, станешь на дороге с иконой перед колонной наших войск и будешь вопеть, чтобы они не "сплотитлись в одном рывке с коцапаме"?
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08.10.2021 16:33 Відповісти
 
 