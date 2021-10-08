За добу від коронавірусу в Києві померли 16 осіб. Виявлено 721 новий випадок, серед захворілих 73 дитини, - Кличко. КАРТА
За добу в Україні виявили 721 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 238 860), померли 16 осіб.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Так, захворіли 384 жінки віком від 18 до 91 року, 264 чоловіки віком від 18 до 95 років, 29 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 44 хлопчики від 9 місяців до 17 років.
Також зафіксовано 16 летальних випадків від вірусу (загалом 5503).
За добу госпіталізували 55 хворих на коронавірус і 207 пацієнтів із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
128 жителів Києва подолали коронавірус (всього 222 239).
Також Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (117), Дніпровському (104) та Деснянському (103).
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Italy says 99% of COVID deaths since Feb were not fully vaccinated
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
http://newvz.ru/info/235085.html А кто не будет покупать - отключим газ!
За низкую вакцинацию районы Курской области поплатятся дорожными субсидиями
Такто, ковидобесы! Сплотитесь в одном рывке с коцапаме!