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металобрухт (406) Гужва (61)

Рішення про заборону на експорт брухту - вкрай актуальне і необхідне для України, - експерт

Рішення про заборону на експорт брухту - вкрай актуальне і необхідне для України, - експерт

Необхідно якнайшвидше запровадити заборону на експорт металобрухту, інакше держава зазнає величезних втрат.

Про це заявив керівник Аналітичного центру розвитку ринкової економіки СМD Ukraine Ігор Гужва.

"Станом на сьогодні експорт металобрухту зріс у 20 разів. Це пов'язано з дворазовим зростанням цін на металобрухт на міжнародних ринках", - розповів Гужва. За його словами, від масового вивезення металобрухту страждають не тільки вітчизняні металурги, які вже відчувають дефіцит сировини, але і бюджет, недоотримує мільярди. "За останні чотири місяці ми експортували майже 410 тис. тонн брухту. І при цьому бюджет отримав приблизно 720 млн грн від податку на експортне мито. Це начебто такі надходження в бюджет. Але якби ми цю сталь переробили тут у нас в Україні, то ми б отримали майже 4,5 млрд грн від металургійних підприємств", - пояснив Гужва.

Експерт підкреслив: необхідно негайно запроваджувати заборону на експорт брухту, інакше держава зазнає величезних втрат. "Рішення вкрай актуальне, вкрай затребуване. І якщо його не увалити, то до кінця року наш експорт може становити мільйон тонн сталі. Для держави це величезні втрати", - сказав Гужва.

Нагадаємо, раніше металурги звернулися з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського із закликом тимчасово обмежити експорт брухту і не допустити зупинки українських підприємств, які вже страждають від дефіциту сировини.

Пізніше Міністерство економіки опублікувало проєкт постанови про обмеження експорту, але ухвалення проєкту з невідомих причин відтермінували. Тим часом народний депутат Андрій Ніколаєнко зазначив: встановлені мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовому вивезенню сировини з України, і Мінекономіки необхідно терміново запровадити тимчасову заборону на експорт.

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Топ коментарі
+8
Каждый день вижу статью на цензоре на эту тему. Проплачено или что?
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08.10.2021 11:59
+8
У Цензора наверное финансовые проблемы, что статьи Ахметовских экспертов печатает.
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08.10.2021 12:11
+7
Ну не хотят заводы ахметова платить больше за лом. Вот и лобируют этот закон. Дешевле забошлять прессе и депутатикам чем платить справедливую цену за лом.
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08.10.2021 11:52
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- Старший помощник Лом, я вам запрещаю покидать акваторию и территорию Украины!
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08.10.2021 11:47 Відповісти
Ну не хотят заводы ахметова платить больше за лом. Вот и лобируют этот закон. Дешевле забошлять прессе и депутатикам чем платить справедливую цену за лом.
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08.10.2021 11:52 Відповісти
Ну никак ахметов не хочет платить "цен на металлолом на международных рынках"
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08.10.2021 11:57 Відповісти
Каждый день вижу статью на цензоре на эту тему. Проплачено или что?
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08.10.2021 11:59 Відповісти
Ренат до конца года заплатил во все СМИ.
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08.10.2021 15:13 Відповісти
Ахметва каждый день все о Украине думает не покладая рук На кого рассчитан етот ежедневный бред от ахметковых експердов? Цензор должен такие статьи печатать с пометкой РЕКЛАМА.
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08.10.2021 12:06 Відповісти
"иначе государство понесет огромные потери"
С каких это пор Ахметов стал государством?
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08.10.2021 12:07 Відповісти
без протекціоніскіх заходів державних чиновників вони не стали б ні Ахметовими, ні Пінчуками, ні Фірташами.
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08.10.2021 12:41 Відповісти
Если периодически государство прощает долгов десятками миллиардов гривен, то кто угодно согласится на таких условиях.
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08.10.2021 15:15 Відповісти
Так пусть металлурги Ахметова, Пинчука, Металстила, поднимут закупочные цены на лом и никто его вывозить не будет, почему нищая бабушка должна сдать свой старый чайник, старую кровать за копейки, чтоб олигархи стали богаче... не стой стороны к вопросу подошел купленный Ахметовым эксперт...
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08.10.2021 12:10 Відповісти
У Цензора наверное финансовые проблемы, что статьи Ахметовских экспертов печатает.
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08.10.2021 12:11 Відповісти
Иначе Ахметову на новый замок во Франции придется не год, а два работать
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08.10.2021 12:13 Відповісти
Самое интересное что ахметка на местах скупает задурно лом, пользуется бесплатной рабочей силой по мировым меркам, а готовую продукцию нам впаривает дороже и хуже качеством чем из той же Кореи и Польши. Когда уже ета гнида обанкротится и свалит из нашей страны
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08.10.2021 12:18 Відповісти
100%
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08.10.2021 12:32 Відповісти
Совок був, Совком і залишається. Ні щоб підняти закупівельні ціни на метал, так вони в гірших традиціях давлять на заборони. Тільки протекція держави робить їх грошовими мішками чиновників. Зараз ще й заборони на старі автомобілі мають стати джерелом надходження металобрухту на металургійні комбінати. Аби Ахметов тільки не збіднів.
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08.10.2021 12:39 Відповісти
Шахты он покупал по символической цене в 1 гривну. А сталелитейные заводы тоже обошлись не намного дороже.
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08.10.2021 15:17 Відповісти
Да. Это - возобновляемый ресурс! Более того это стратегический резерв.
И вообще воооот такую ЖОПУ!!! ....надо в корне прекращать. Крайними мерами!!!!
На Осокорках продавці кавунів залишили після себе цілу купу зіпсованих ягід. Після того як продажі стали поганими торговці вирішили залишити кавуни просто під ногами.

Это не только продавцы, а и фермеры ТОЖЕЕЕЕ!!! Кардинальный выход - постройка, модернизация завода по производству консервированного АРБУЗНОГО сока и натурального органического арбузного ЖЕЛЕ!!!!
Вплоть до целевого государственного кредита ассоциации фермеров....
Вы там на полях ...в своем уме??????? Это ...КАСССССААА!!!!, которую вы закапываете в землю. Зимой эта органика на УРа!!!! пойдет в Европу.
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08.10.2021 13:41 Відповісти
Это рынок, пусть ахметка дает цену. А то опять по бандитски, все под себя. А таких экспертов на .......
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08.10.2021 14:15 Відповісти
Надо чтобы металлолом школьникам сдавать пану Ахметову бесплатно. Каждый год каждому школьнику страны по 50 кг. Сколько лет будет ещё уважаемый пан Ахметов жить в малосемейке?
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08.10.2021 15:11 Відповісти
Не удивительно, что металурги переживают - от этого зависит доброполучие их семей, то, буде т ли хлеб у их детей. Но услишит ли власть?
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09.10.2021 21:41 Відповісти
К сожалению , власти начхать на металургов, а на них пока эта промышленность и держится. Ух доиграются, если не услышат людей
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10.10.2021 14:00 Відповісти
 
 