Рішення про заборону на експорт брухту - вкрай актуальне і необхідне для України, - експерт

Необхідно якнайшвидше запровадити заборону на експорт металобрухту, інакше держава зазнає величезних втрат.

Про це заявив керівник Аналітичного центру розвитку ринкової економіки СМD Ukraine Ігор Гужва.

"Станом на сьогодні експорт металобрухту зріс у 20 разів. Це пов'язано з дворазовим зростанням цін на металобрухт на міжнародних ринках", - розповів Гужва. За його словами, від масового вивезення металобрухту страждають не тільки вітчизняні металурги, які вже відчувають дефіцит сировини, але і бюджет, недоотримує мільярди. "За останні чотири місяці ми експортували майже 410 тис. тонн брухту. І при цьому бюджет отримав приблизно 720 млн грн від податку на експортне мито. Це начебто такі надходження в бюджет. Але якби ми цю сталь переробили тут у нас в Україні, то ми б отримали майже 4,5 млрд грн від металургійних підприємств", - пояснив Гужва.

Експерт підкреслив: необхідно негайно запроваджувати заборону на експорт брухту, інакше держава зазнає величезних втрат. "Рішення вкрай актуальне, вкрай затребуване. І якщо його не увалити, то до кінця року наш експорт може становити мільйон тонн сталі. Для держави це величезні втрати", - сказав Гужва.

Нагадаємо, раніше металурги звернулися з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського із закликом тимчасово обмежити експорт брухту і не допустити зупинки українських підприємств, які вже страждають від дефіциту сировини.

Пізніше Міністерство економіки опублікувало проєкт постанови про обмеження експорту, але ухвалення проєкту з невідомих причин відтермінували. Тим часом народний депутат Андрій Ніколаєнко зазначив: встановлені мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовому вивезенню сировини з України, і Мінекономіки необхідно терміново запровадити тимчасову заборону на експорт.