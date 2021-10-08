УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8093 відвідувача онлайн
Новини
2 014 17
Бабин Яр (160) офшор (496) Саакашвілі Міхеіл (2153) Шустер Савік (362) Разумков Дмитро (1526)

"Скринька Пандори Зеленського": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять офшори президента і кому вигідне звільнення Разумкова

У п'ятницю, 8 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять трагедію Бабиного Яру, офшори Зеленського і "Кварталу 95": чи має Президент надати пояснення, а також що має статися, щоб Міхеіл Саакашвілі вийшов на свободу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Про річницю жахливої трагедії Бабиного Яру, арешт Міхеіла Саакашвілі, звільнення Дмитра Разумкова та про мільйони на офшорних рахунках Зеленського і "Кварталу 95" – поговоримо в "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00.

Гості студії:
ДМИТРО РАЗУМКОВ, народний депутат, позафракційний;
ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, міністр фінансів України (2016-2018), секретар Ради національної безпеки і оборони України (2019);
ІРИНА ГЕРАЩЕНКО, співголова фракції "Європейська Солідарність";
ІВАН КРУЛЬКО, народний депутат, Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";
ОЛЕГ ВОЛОШИН, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";
СЕРГІЙ РАХМАНІН, народний депутат, "ГОЛОС";
ВІКТОР ЧУМАК, виконувач обов'язків Генерального прокурора України (2020);
СЕРГІЙ ФУРСА, заступник директора Dragon Capital;
СЕРГІЙ ЩЕРБИНА, головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна";
КОБА НАКОПІЯ, депутат парламенту Грузії від партії "Єдиний національний рух";
РОМАН ШЛЕЙНОВ, регіональний редактор OCCRP, журналіст інтернет-видання журналістських розслідувань "Важливі події";
АННА БАБІНЕЦЬ, головний редактор агентства журналістських розслідувань "Слідство.Інфо".

ТАКОЖ МИ ЗАПРОСИЛИ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ДИСКУСІЇ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ВІД ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ". ТА, НА ЖАЛЬ, ВІДПОВІДІ ВІД НИХ ПОКИ НЕ ОТРИМАЛИ.

Вони говорять, а вирішує народ. Трансляція: https://youtu.be/N6JD31DU6sg

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Убийство полякова зебилоидами - это ящик Пандоры похлеще отставки разумкова
показати весь коментар
08.10.2021 12:15
+3
просто цікаво: який буде розподіл часу на всі заявлені проблеми... Бо вчора олігархічний Г+Г весь свій час присвятив трагедії Бабиного Яру, не згадавши жодної іншої загальнодержавної проблеми. Так само зробив інший олігархічний ІСТV в понеділок (з чого я засумнівався, що Пінкуч - олігарх, який підтримує рудиківське крилов Голосі..., чи не устіновське?)
показати весь коментар
08.10.2021 12:17
+3
ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова - 08.10.2021, початок о 19-45 на телеканалі Еспресо та https://www.youtube.com/watch?v=X1EAHvbdv9M на ютуб-каналі 5-го телеканалу
Ведучий і гості програми обговорять найголовніші теми тижня
показати весь коментар
08.10.2021 12:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Убийство полякова зебилоидами - это ящик Пандоры похлеще отставки разумкова
показати весь коментар
08.10.2021 12:15 Відповісти
фігня. У всяк випадку, це на думку 73/43%зебілів
показати весь коментар
08.10.2021 12:41 Відповісти
Мочи Зеленую мерзкую плесень по всем "фронтам" СМИ!
показати весь коментар
08.10.2021 12:15 Відповісти
Під Вавою горить табуретка синім полум"ям і він крутиться як вуж на пательні.
показати весь коментар
08.10.2021 12:17 Відповісти
просто цікаво: який буде розподіл часу на всі заявлені проблеми... Бо вчора олігархічний Г+Г весь свій час присвятив трагедії Бабиного Яру, не згадавши жодної іншої загальнодержавної проблеми. Так само зробив інший олігархічний ІСТV в понеділок (з чого я засумнівався, що Пінкуч - олігарх, який підтримує рудиківське крилов Голосі..., чи не устіновське?)
показати весь коментар
08.10.2021 12:17 Відповісти
Невже Беня на НеЛоха бочку котить?

Кошелёк-кошелёк, какой кошелёк?
Пардон. Офшори- офшори!
показати весь коментар
08.10.2021 12:18 Відповісти
Ні, не беня котить. А рижамразь.
показати весь коментар
08.10.2021 12:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=S_s55Tp2aTg https://www.youtube.com/watch?v=S_s55Tp2aTg

Кошелёк-кошелёк, какой кошелёк?
Пардон. Офшори- офшори!
показати весь коментар
08.10.2021 12:21 Відповісти
Увольнение Разумкова в первую очередь выгодно самому Разумкову.)) Вся политическая повестка теперь на нём. Похоже начался предвыборный проект- антиЗеленский. Молодой, не высокий, амбициозный… но другой!))) Интересно, кто генеральный продюсер. Ахметов
показати весь коментар
08.10.2021 12:25 Відповісти
?
показати весь коментар
08.10.2021 12:26 Відповісти
Шмигаль - ?
показати весь коментар
08.10.2021 12:40 Відповісти
Одно другому не мешает. У спрута много щупалец. Пока одна делает что-то, другая может делать что-то совершенно иное.))
показати весь коментар
08.10.2021 12:55 Відповісти
Ну все, Шустеру приготовится на выход....из страны)
показати весь коментар
08.10.2021 12:28 Відповісти
ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова - 08.10.2021, початок о 19-45 на телеканалі Еспресо та https://www.youtube.com/watch?v=X1EAHvbdv9M на ютуб-каналі 5-го телеканалу
Ведучий і гості програми обговорять найголовніші теми тижня
показати весь коментар
08.10.2021 12:38 Відповісти
До Портникова на 5-тий/Еспресо слуги уродів також не прийшли.
показати весь коментар
08.10.2021 19:47 Відповісти
зеленский через своего подельника баканова пытается сорвать эту передачу сегодня
показати весь коментар
08.10.2021 13:00 Відповісти
чо-чо?
показати весь коментар
08.10.2021 13:18 Відповісти
 
 