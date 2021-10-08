222 "слуги народу" "за", один "проти", шість не голосували: результати голосування за призначення Стефанчука спікером ВР по фракціях

Сьогодні, 8 жовтня, 261 народний депутат проголосував за призначення Руслана Стефанчука спікером Верховної Ради.

222 голоси "за" дали представники фракції "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

Крім того "за" проголосували 15 нардепів із групи "За майбутнє", 18 - з групи "Довіра" і 6 позафракційних депутатів.

Водночас, фракції "ЄС", ОПЗЖ, "Батьківщина" і "Голос" не дали жодного голосу "за". Представники цих фракцій в основному утрималися або не голосували.

Також троє нардепів, а саме: Артем Дмитрук ("Слуга народу"), Сергій Власенко ("Батьківщина") і Євген Шевченко (позафракційний), - проголосували "проти".

Зазначимо, що 6 нардепів "Слуги народу" з якихось причин не голосували (Данило Гетманцев, Оксана Дмитрієва, Володимир Козак, Михайло Крячко, Василь Мокан і Роман Соха), ще 15 - були відсутні на засіданні.





Нагадаємо, 8 жовтня Рада призначила Стефанчука спікером парламенту.