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Власенко Сергій (111) ВР (14812) призначення (2239) Стефанчук Руслан (739) Артем Дмитрук (71)

222 "слуги народу" "за", один "проти", шість не голосували: результати голосування за призначення Стефанчука спікером ВР по фракціях

222

Сьогодні, 8 жовтня, 261 народний депутат проголосував за призначення Руслана Стефанчука спікером Верховної Ради.

222 голоси "за" дали представники фракції "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

Крім того "за" проголосували 15 нардепів із групи "За майбутнє", 18 - з групи "Довіра" і 6 позафракційних депутатів.

Водночас, фракції "ЄС", ОПЗЖ, "Батьківщина" і "Голос" не дали жодного голосу "за". Представники цих фракцій в основному утрималися або не голосували.

Також троє нардепів, а саме: Артем Дмитрук ("Слуга народу"), Сергій Власенко ("Батьківщина") і Євген Шевченко (позафракційний), - проголосували "проти".

Зазначимо, що 6 нардепів "Слуги народу" з якихось причин не голосували (Данило Гетманцев, Оксана Дмитрієва, Володимир Козак, Михайло Крячко, Василь Мокан і Роман Соха), ще 15 - були відсутні на засіданні.

222 слуги народу за, один проти, шість не голосували: результати голосування за призначення Стефанчука спікером ВР по фракціях 01
222 слуги народу за, один проти, шість не голосували: результати голосування за призначення Стефанчука спікером ВР по фракціях 02

Нагадаємо, 8 жовтня Рада призначила Стефанчука спікером парламенту.
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Топ коментарі
+13
За Колывана олигархические фрикции Коломойши "За Майбах " и Веревского " Довира". И это типа за закон "против олигархов" ???!!!
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08.10.2021 13:16
+8
https://www.dsnews.ua/politics/posle-smerti-polyakova-eshche-odin-sluga-popalsya-na-strannoy-perepiske-v-rade-foto-08102021-439268 https://www.dsnews.ua/politics/posle-smerti-polyakova-eshche-odin-sluga-popalsya-na-strannoy-perepiske-v-rade-foto-08102021-439268


После смерти Полякова еще один "слуга" попался на странной переписке в Раде (ФОТО)

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар во время заседания Верховной Рады вел переписку о том, что нужно делать, чтобы не быть отравленным
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08.10.2021 13:17
+7
Боятся с...ки. И правильно делают. Не партия, а стая товарищей или террариум друзей.
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08.10.2021 13:21
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За Колывана олигархические фрикции Коломойши "За Майбах " и Веревского " Довира". И это типа за закон "против олигархов" ???!!!
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08.10.2021 13:16 Відповісти
https://www.dsnews.ua/politics/posle-smerti-polyakova-eshche-odin-sluga-popalsya-na-strannoy-perepiske-v-rade-foto-08102021-439268 https://www.dsnews.ua/politics/posle-smerti-polyakova-eshche-odin-sluga-popalsya-na-strannoy-perepiske-v-rade-foto-08102021-439268


После смерти Полякова еще один "слуга" попался на странной переписке в Раде (ФОТО)

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар во время заседания Верховной Рады вел переписку о том, что нужно делать, чтобы не быть отравленным
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08.10.2021 13:17 Відповісти
Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал "Через плечо", передает "ДС".

Нардепу посоветовали пить воду из запечатанной бутылки, есть вареные яйца в "шкарлупе", а чай заваривать только водой, которая вскипела при тебе.
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08.10.2021 13:20 Відповісти
Значит отравили!
Это железобетонное доказательство.
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08.10.2021 13:24 Відповісти
есть вареное (в цианистом калие) яйцо вместе с со шкаралупой,

кстати, пишет на русском со "шкаралупой" (укр)

засуетились ЗЕльоные крысы
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08.10.2021 13:28 Відповісти
Боятся с...ки. И правильно делают. Не партия, а стая товарищей или террариум друзей.
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08.10.2021 13:21 Відповісти
Не удивительно

"Депутата СН Брагара, який запропонував продати собаку та оплатити комуналку, зупинила поліція за керування у стані наркотичного сп'яніння"
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08.10.2021 13:46 Відповісти
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08.10.2021 13:23 Відповісти
у ЗЕбила Межижопье зачесалось - пора на Ростофф !
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08.10.2021 13:30 Відповісти
мощный зеленый кабанец появился, не тот зеленый пионэр.
етот ща как даст, как послужит!
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08.10.2021 13:24 Відповісти
у стефанчука сегодня наверное встанет
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08.10.2021 13:25 Відповісти
Стефанчуку в честь такого праздніка можна на шото й табу оголосить.
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08.10.2021 13:30 Відповісти
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08.10.2021 13:25 Відповісти
Ой , так неожиданно! Прям застали врасплох.
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08.10.2021 13:26 Відповісти
Наверное оно позаботилось о "наших слугах", полтора центнера мусора, в упаковках из под гречки, списанное печенье и по го#дону на палочке (тоже бесплатно)... =)
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08.10.2021 13:48 Відповісти
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08.10.2021 13:27 Відповісти
У Стефанчука голодная водянка.
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08.10.2021 13:38 Відповісти
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08.10.2021 13:45 Відповісти
Реальный Свинарчук!
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08.10.2021 14:19 Відповісти
Карабас Барабас появился вдруг у нас. Он и в профиль и в анфас---даже сзаду Барабас!
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08.10.2021 14:59 Відповісти
Да какой Карабас?! Просто Свинарчук!
По поведению,даже без внешности,которая точно соответствует содержанию.
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08.10.2021 15:35 Відповісти
Наконец то спикер(внешний вид)будет олицетворением партии СН и Ком.--такой же бесящейся от жира, рыхлой, брюзглой и не обращающей внимания,а какой вид она производит на окружающих....
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08.10.2021 13:55 Відповісти
В интернете гуляет фото конца 90-х. Там офшорный клоун со своими шутами, на каком-то квн. Среди массовки клоунов, обнаруживается... свинья стефанчук. А вы говорите никакого кумовства у зе-упырей нет.
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08.10.2021 14:07 Відповісти
Артём играет с огнём а может не слышал последние новости про его коллегу?..
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08.10.2021 14:08 Відповісти
Был один такой рыгиАнал-почти спикер-дирижер из зала
Власть поменялась из окна выпрыгнул
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08.10.2021 14:17 Відповісти
Ну на коней! Реальный Свинарчук рулит ВРУ.
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08.10.2021 14:18 Відповісти
Шо??? Ето то жирное чмо шо деньги на тещину квартиру крисятничало??? писец.....повний пісец....
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08.10.2021 14:20 Відповісти
Главная задача упыря Стефанчука, поставленная Кремлем Зеленскому и его банде - сделать формулу Штаммайера законом, ввести двойное гражданство, в том числе и с РФ, создать законодательную базу для переговоров с кремлевскими подстилками (гражданами РФ) в Лугандоне.Цель одна - сдача суверинитета Украины и превращение ее в полностью зависимую от РФ территорию без будущего. Но пусть Зеленский не надеется стать гауляйтером, у Кремля на этот пост есть свои ребята.
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08.10.2021 14:51 Відповісти
Тепер, коли від передозу відкине копита зелений отсос,президентом України стане Коливан
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09.10.2021 06:20 Відповісти
 
 