Відставкою Разумкова влада відволікає увагу від справи "вагнерівців" і офшорного скандалу, - нардеп "Голосу" Рахманін

Відставка Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту в "турборежимі" була реалізована в тому числі, щоб інформаційно затьмарити провали влади: ганебне "розслідування" зриву спецоперації по "вагнерівцях" та історію з офшорами.

Таку думку висловив народний депутат партії "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"По-перше, провести відставку треба було швидко, щоб ніхто не передумав. По-друге, збити наратив. Зараз для влади є два болісних питання: жахливе "розслідування" ТСК по "вагнеру", де все пішло не за сценарієм, а за ініціативою депутатів інших фракцій, з’являлися нові свідки, які спростовували те, що говорилося перед тим. Потім була дивна заява президента, який фактично визнав свою провину. Плюс історія з офшорами. Тому найкращий спосіб перебити це — така подія, як зняття спікера. Більше того, чим більше в цьому було цирку, чим яскравіша була ця подія, тим швидше вона затьмарювала все", — коментує Сергій Рахманін.

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Однак, підкреслює представник "Голосу", в гонитві за яскравістю відкликання спікера, влада загралась і почала відверто порушувати закон. А це вже матиме серйозні наслідки.

"Втрату може понести не тільки парламент, а й держава. Верховна Рада — це дуже важливий орган в системі державного управління. Від того, наскільки парламент буде дієздатний і адекватний, залежить життєдіяльність держави. Те, що відбулось — це спроба знівелювати парламентаризм як такий", — пояснює нардеп.

Чи встоїть український парламентаризм — зараз залежить від опозиції, в якої насправді після відставки голови Верховної Ради не так багато інструментів впливу.

"Наскільки глибоко зайде влада — покаже час. Багато в чому залежить і від опозиційних фракцій. Для нас, депутатів, котрі опонують владі, котрі чинять спротив — це ще не програна війна, але достатньо серйозний виклик", — підсумовує Сергій Рахманін.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що офшорні фірми Зеленського і його соратників можуть бути пов'язані з виведенням Коломойським мільйонів з "Приватбанку".

Перед цим Зеленський зізнався, що він провалив спецоперацію із захоплення "вагнерівців": "Коли вони заїхали, я сказав Лукашенку: "там у вас бойовики". Нардепи від опозиції вже зажадали, щоб ТСК у справі "вагнерівців" продовжила роботу і встановила, чому Зеленський повідомив Лукашенка про приїзд найманців.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулося наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 за наказом командування Генштабу ЗС РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.

Внаслідок трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.