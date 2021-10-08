Командування військ РФ продовжує підготовку найманців, використовуючи фейки росЗМІ про неминучість масштабного збройного конфлікту між Україною і РФ
Командування окупаційних військ РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях продовжує організовувати оперативну і бойову підготовку використовуючи фейкову інформацію російських ЗМІ про нібито неминучість масштабного збройного конфлікту між Україною і РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони в Facebook.
За даними української розвідки, штаби з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК розробляють (уточнюють) плани приведення підрозділів у вищі ступені бойової готовності, проведення тренувань щодо розгортання елементів системи управління та логістичного забезпечення.
"Зокрема, такий підхід окупанти застосували при підготовці чергового етапу зборів з військовозобов'язаними запасу (передбачається 11-15 жовтня 2021)", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
А нам потрібно не класти болт на такі заяви, називаючі їх фейками, а ущильнювати власну оборону вкладатися в розвиток ВСУ
Если сюда приезжает скажем Кадыров и просит олигарха поделится ,то он не откажет.
И они это тоже понимают.
Так что это ведется реальная подготовка, к возможной войне. Будет она или нет зависит исключительно от нашей готовности ее отразить. Как только Рашка увидит брешь и возможность провести войну с минимальными потерями - они это тут же осуществлят!!!!
даже не знаю как всю ету херню назвать - **********, ето самое первое шо приходит на ум...
Де чоботи НАТи, які могли бхоча б налякати орків?
На жаль, відвернути війну з Московією можна тільки шляхом повної капітуляції, яка не є рішенням бо, для українців кремлядь вже приготувала плани переселення і заміни місцевого населення своїми рабами. Бо, на Далекому Сході потрібно стримувати китайську експансію, а раби на таке не здатні. І все це, реально і невідворотньо.