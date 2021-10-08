Командування військ РФ продовжує підготовку найманців, використовуючи фейки росЗМІ про неминучість масштабного збройного конфлікту між Україною і РФ

Командування окупаційних військ РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях продовжує організовувати оперативну і бойову підготовку використовуючи фейкову інформацію російських ЗМІ про нібито неминучість масштабного збройного конфлікту між Україною і РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони в Facebook.

За даними української розвідки, штаби з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК розробляють (уточнюють) плани приведення підрозділів у вищі ступені бойової готовності, проведення тренувань щодо розгортання елементів системи управління та логістичного забезпечення.

"Зокрема, такий підхід окупанти застосували при підготовці чергового етапу зборів з військовозобов'язаними запасу (передбачається 11-15 жовтня 2021)", - сказано в повідомленні.

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