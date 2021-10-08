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Командування військ РФ продовжує підготовку найманців, використовуючи фейки росЗМІ про неминучість масштабного збройного конфлікту між Україною і РФ

Командування військ РФ продовжує підготовку найманців, використовуючи фейки росЗМІ про неминучість масштабного збройного конфлікту між Україною і РФ

Командування окупаційних військ РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях продовжує організовувати оперативну і бойову підготовку використовуючи фейкову інформацію російських ЗМІ про нібито неминучість масштабного збройного конфлікту між Україною і РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони в Facebook.

За даними української розвідки, штаби з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК розробляють (уточнюють) плани приведення підрозділів у вищі ступені бойової готовності, проведення тренувань щодо розгортання елементів системи управління та логістичного забезпечення.

"Зокрема, такий підхід окупанти застосували при підготовці чергового етапу зборів з військовозобов'язаними запасу (передбачається 11-15 жовтня 2021)", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі
+7
А в чому фейк? Вони заздалегідь нас попереджують, що будуть атакувати.
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08.10.2021 13:28
+6
Вони не нас попереджують! Їм це ні до чього, вони морально готують своє населення до цього, до того ж демонструючі, что саме дії України роблять цю войну неминучою, а не вони самі!
А нам потрібно не класти болт на такі заяви, називаючі їх фейками, а ущильнювати власну оборону вкладатися в розвиток ВСУ
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08.10.2021 13:48
+5
ВСем олигархам нужна расия. Это единствееный оплот их системы. Не станет расии - не станет их. Они потологические враги страны. ПРедадут в любой момент. И это касается всех их. Включая тех,кто маскируется под патриотов.
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08.10.2021 13:33
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А в чому фейк? Вони заздалегідь нас попереджують, що будуть атакувати.
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08.10.2021 13:28 Відповісти
Вони не нас попереджують! Їм це ні до чього, вони морально готують своє населення до цього, до того ж демонструючі, что саме дії України роблять цю войну неминучою, а не вони самі!
А нам потрібно не класти болт на такі заяви, називаючі їх фейками, а ущильнювати власну оборону вкладатися в розвиток ВСУ
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08.10.2021 13:48 Відповісти
Звичайно, що потрібно. Але при зеленій владі цього не буде, це очевидно.
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08.10.2021 13:52 Відповісти
Але наші все одно просплять наступ...
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08.10.2021 17:59 Відповісти
ВСем олигархам нужна расия. Это единствееный оплот их системы. Не станет расии - не станет их. Они потологические враги страны. ПРедадут в любой момент. И это касается всех их. Включая тех,кто маскируется под патриотов.
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08.10.2021 13:33 Відповісти
І так, і ні. Так думали ті, хто здавав Крим. Так думали ті, хто закликав ***** на Донбас. Хоча, є й ті, які і досі думають що, вони особливо рідні кремляді і з ними буде по іншому. Але, є і не мало тих, хто розуміє що, у випадку окупації їх обдеруть, як липку.
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08.10.2021 14:17 Відповісти
В любом случае они не нужны стране. Они всегда будут тормозить ее развитие. И создавать схемы. Такова их суть. Это не бизнесмены.
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08.10.2021 14:35 Відповісти
Олигархам не нужна не рассия,не европа, как сейчас.
Если сюда приезжает скажем Кадыров и просит олигарха поделится ,то он не откажет.
И они это тоже понимают.
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08.10.2021 14:18 Відповісти
Автор статьи думает, что они сами себя дурят?! Смысла в таких фейках, кроме как подготовка умов расеян к реальной войне - нет. Да и СМИ это не сами придумывают, они вещают, что им сказали.
Так что это ведется реальная подготовка, к возможной войне. Будет она или нет зависит исключительно от нашей готовности ее отразить. Как только Рашка увидит брешь и возможность провести войну с минимальными потерями - они это тут же осуществлят!!!!
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08.10.2021 13:44 Відповісти
К реальной
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08.10.2021 13:50 Відповісти
шо именно фейк - шо кацапня наращивает свое вооруженное стадо?
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08.10.2021 13:44 Відповісти
Похоже ГУР Минобороны в теплых кабинетах, потеряло связь с реальностью и не понимает, что такое фейк, а что информационная подготовка к войне. Гораздо проще нихрена не делать, назвав все фейком, а наращивание войск (в т.ч. границах), увеличение резервистов, тотальное перевооружение.... - реальность!!!
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08.10.2021 13:52 Відповісти
на самом деле ето больше всего и пугает - кацапня готовится, а для наших генералов ето фейк.
даже не знаю как всю ету херню назвать - **********, ето самое первое шо приходит на ум...
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08.10.2021 13:56 Відповісти
А разве в Украине не говорят постоянно о возможности конфликта, или это другое.))
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08.10.2021 13:50 Відповісти
Так, "это другое". Ми не ліземо в чужу країну.
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08.10.2021 14:13 Відповісти
Ми готові! Ми єдина армія у світі, яка наодинці та без союзників воює з армією іншої країни. Країною-терористом та усе це відбувається у центрі Європи і усім сусідам піфуй.

Де чоботи НАТи, які могли бхоча б налякати орків?
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08.10.2021 13:57 Відповісти
А чому так одразу й фейк, якщо Московія так це бачить? Ви думаєте що, загарбати Крим і почати війну на Донбасі було "відворотно"? Думаєте що, ***** два десятиліття вкладувався в розбудову газогонів в обхід України для власної економічної користі? Ви думаєте що, роблячі всі ці приготування ***** думало про "відворотність" війни?
На жаль, відвернути війну з Московією можна тільки шляхом повної капітуляції, яка не є рішенням бо, для українців кремлядь вже приготувала плани переселення і заміни місцевого населення своїми рабами. Бо, на Далекому Сході потрібно стримувати китайську експансію, а раби на таке не здатні. І все це, реально і невідворотньо.
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08.10.2021 14:11 Відповісти
Они своих же россиян ментально заранее подготавливают к тому что может быть полномасштабная война с Украиной, причём выставляют всё так как будто Украина своей политикой вынуждает рашку напасть. Таким образом, если ***** устроит полномасштабную войну, у него будет поддержка российского населения, они не будут его осуждать за это
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08.10.2021 15:39 Відповісти
Это не фейк. Анализируя все новости последних нескольких месяцев, не нужно быть вангой чтоб предсказать полномасштабную войну рашки против Украины. ***** попытается захватить весь Юго-восток Украины и создать там новороссию, а потом эту территорию к рашке присоединить. Местная вата и такие как Кива, помогут *****. Нужно наращивать боевую мощь, улучшать армию. Где обещанный зебобиком железный купол?
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08.10.2021 15:53 Відповісти
З яких це пір факт "масштабного вооруженного конфликта между Украиной и РФ" став фейком? Це сурова реальність. Наші #олбо#оби ніяк не зрозуміють, що Росія не зупиниться поки не знищить Україну як державу а нас як націю. Єдиний спосіб від цього вберегтися -це зняти рожеві окуляри, будувати реально (а не фейково) армію, тихенько відновлювати ядерну зброю (по типу Ізраїлю). Короче, робити все, щоб кацапи зрозуміли - в разі чого, в раю чи в пеклі ми будемо разом з ними.
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08.10.2021 16:40 Відповісти
Ця війна закінчилася би ще 8 років тому. За 2 з половиною місяці, Україна звільнила 2/3 окупованої території Донбасу. І ще б якісь 2-3 тижні і Україна б повністю звільнила весь Донбас, але замість цього, Порошенко приїхав на Донбас з робочим візитом і якогось біса оголосив перемир'я, щоб бойовики зложили зброю. За цей час, ***** переозброїв бойовиків і ввів регулярні російські війська і війна затягнулася на 8 років. І фіг його знає, скільки років вона ще триватиме і чи не переросте вона в повномасштабну війну... Я ще тоді подумав, от нафіга Петя це зробив? А зробив він це, бо в нього була домовленість з *****м!!
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08.10.2021 17:33 Відповісти
До цих фейків, треба ставитися дуже серйозно. ***** не залишить Україну у спокої. Повномасштабна війна це справа часу. В наступному році, я думаю це станеться!
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08.10.2021 18:01 Відповісти
 
 